На саммите "Крымской платформы" оценят эффективность санкций против РФ, - Джапарова

Украина на саммите "Крымской платформы" в августе хочет вместе с партнерами провести оценку эффективности наложенных на РФ крымских санкций и согласовать основные принципы санкционной политики относительно Крыма.

Об этом заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"При подготовке саммита "Крымской платформы" в августе этого года мы большое внимание уделяем именно проблематике санкций... Совместно с партнерами мы намерены приложить усилия для того, чтобы провести оценку эффективности крымских санкций, согласовать основные принципы санкционной политики относительно Крыма и закрыть те лазейки, которые использует Кремль", — сказала Джапарова.

В этом контексте она проинформировала, что во время разговора на прошлой неделе с заместителем государственного секретаря США Карой Макдональд о Крыме и "Крымской платформе" санкционная политика была одним из обсуждаемых вопросов.

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Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответа растущим вызовам в сфере безопасности, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине. Первый саммит международной "Крымской платформы" запланирован накануне Дня Независимости Украины - 23 августа 2021 года.