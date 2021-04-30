На саміті "Кримської платформи" оцінять ефективність санкцій проти РФ, - Джапарова

Україна на саміті "Кримської платформи" в серпні хоче разом з партнерами провести оцінку ефективності накладених на РФ кримських санкцій і узгодити основні принципи санкцій політики щодо Криму.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Під час підготовки саміту "Кримської платформи" в серпні цього року ми велику увагу приділяємо саме проблематиці санкцій ... Спільно з партнерами ми маємо намір докласти зусиль для того, щоб провести оцінку ефективності кримських санкцій, узгодити основні принципи санкцій політики щодо Криму і закрити ті лазівки, які використовує Кремль", - сказала Джапарова.

У цьому контексті вона поінформувала, що під час розмови на минулому тижні з заступником державного секретаря США Карой Макдональд про Крим і "Кримської платформі" списку санкцій політика була одним з обговорюваних питань.

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Кримська платформа - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим викликам в сфері безпеки, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини і захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупацію Криму та повернення його Україні. Перший саміт міжнародної "Кримської платформи" запланований напередодні Дня Незалежності України - 23 серпня 2021 року.