15 "слуг народа" предлагают Раде уволить министра финансов Марченко, - проект постановления

Группа народных депутатов зарегистрировала в Раде проект постановления об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов Украины.

Проект постановления №5449 зарегистрирован в ВР 29 апреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

Авторами проекта постановления являются 17 народных депутатов, преимущественно представителей фракции "Слуга народа", один из группы "За будущее" и один внефракционный.

Текст документа в настоящее время на сайте отсутствует, однако отмечается, что проект постановления передан на рассмотрение руководства.

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