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15 "слуг народа" предлагают Раде уволить министра финансов Марченко, - проект постановления

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Группа народных депутатов зарегистрировала в Раде проект постановления об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов Украины.

Проект постановления №5449 зарегистрирован в ВР 29 апреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

Авторами проекта постановления являются 17 народных депутатов, преимущественно представителей фракции "Слуга народа", один из группы "За будущее" и один внефракционный.

Текст документа в настоящее время на сайте отсутствует, однако отмечается, что проект постановления передан на рассмотрение руководства.

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Автор: 

ВР (29229) Марченко Сергей (298) Слуга народа (2629)


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А смысл?

У ЗЕлени все равно только ублюдки и идиоты в активе.

Ну поменяют Марченко на какого-нить **********. Все равно скорость и размер надвигающейся жопы будут только расти.
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30.04.2021 10:29 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26643604.html Вот это я понимаю - война с олигархами
Запустить козла в огород для решения проблем огорода.
15 "слуг народу" пропонують Раді звільнити міністра фінансів Марченка, - проєкт постанови - Цензор.НЕТ 281
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30.04.2021 10:31 Ответить
 
 