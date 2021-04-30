15 "слуг народа" предлагают Раде уволить министра финансов Марченко, - проект постановления
Группа народных депутатов зарегистрировала в Раде проект постановления об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов Украины.
Проект постановления №5449 зарегистрирован в ВР 29 апреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.
Авторами проекта постановления являются 17 народных депутатов, преимущественно представителей фракции "Слуга народа", один из группы "За будущее" и один внефракционный.
Текст документа в настоящее время на сайте отсутствует, однако отмечается, что проект постановления передан на рассмотрение руководства.
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У ЗЕлени все равно только ублюдки и идиоты в активе.
Ну поменяют Марченко на какого-нить **********. Все равно скорость и размер надвигающейся жопы будут только расти.
Запустить козла в огород для решения проблем огорода.