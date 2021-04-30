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15 "слуг народу" пропонують Раді звільнити міністра фінансів Марченка, - проєкт постанови

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Група народних депутатів зареєструвала в Раді проєкт постанови про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів України.

Проєкт постанови №5449 зареєстрований у ВР 29 квітня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Авторами проєкту постанови є 17 народних депутатів, переважно представників фракції "Слуга народу", один з групи "За майбутнє" і один позафракційний.

Текст документа нині на сайті відсутній, проте наголошується, що проєкт постанови передано на розгляд керівництва.

Також читайте: Степанов поводиться, як персонаж з "12 стільців", спочатку гроші, а потім я буду вам боротися з ковідом, - глава Мінфіну Марченко

Автор: 

ВР (14943) Марченко Сергій (574) Слуга народу (2811)


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А смысл?

У ЗЕлени все равно только ублюдки и идиоты в активе.

Ну поменяют Марченко на какого-нить **********. Все равно скорость и размер надвигающейся жопы будут только расти.
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30.04.2021 10:29 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26643604.html Вот это я понимаю - война с олигархами
Запустить козла в огород для решения проблем огорода.
15 "слуг народу" пропонують Раді звільнити міністра фінансів Марченка, - проєкт постанови - Цензор.НЕТ 281
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30.04.2021 10:31 Відповісти
 
 