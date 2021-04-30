15 "слуг народу" пропонують Раді звільнити міністра фінансів Марченка, - проєкт постанови

Група народних депутатів зареєструвала в Раді проєкт постанови про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів України.

Проєкт постанови №5449 зареєстрований у ВР 29 квітня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Авторами проєкту постанови є 17 народних депутатів, переважно представників фракції "Слуга народу", один з групи "За майбутнє" і один позафракційний.

Текст документа нині на сайті відсутній, проте наголошується, що проєкт постанови передано на розгляд керівництва.

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