15 "слуг народу" пропонують Раді звільнити міністра фінансів Марченка, - проєкт постанови
Група народних депутатів зареєструвала в Раді проєкт постанови про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів України.
Проєкт постанови №5449 зареєстрований у ВР 29 квітня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.
Авторами проєкту постанови є 17 народних депутатів, переважно представників фракції "Слуга народу", один з групи "За майбутнє" і один позафракційний.
Текст документа нині на сайті відсутній, проте наголошується, що проєкт постанови передано на розгляд керівництва.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У ЗЕлени все равно только ублюдки и идиоты в активе.
Ну поменяют Марченко на какого-нить **********. Все равно скорость и размер надвигающейся жопы будут только расти.
Запустить козла в огород для решения проблем огорода.