Оккупанты провели обыск у брата политзаключенного крымчанина Сейтосманова: Заломали руки, держали в удушающем захвате, пока не стал белым

В оккупированном Крыму в селе Тыловое под Севастополем прошел обыск у Эрнеста Сейтосманова¸ брат которого приговорен к 17 годам лишения свободы за якобы причастность к исламской партии "Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает в Фейсбуке Крымская солидарность, передает Цензор.НЕТ.

Брат Энвера Сейтосманова, жителя Севастопольского района, приговоренного к 17 годам строгого режима за причастность к политической исламской партии "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в России, сообщил, что в его доме в селе Тыловое вчера провели обыск. Это уже третий обыск в доме крымского татарина. Об этом он смог рассказать адвокату только поздней ночью.

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"К нему пришли в 6 утра после его утреннего намаза, когда Эрнест "сидел до утра, потому что в месяц Рамадан мусульмане постятся". Сначала он услышал посторонние звуки в доме, а потом дверь в комнату резко открылась, и в ней неожиданно оказались около восьми человек, включая понятых. Позвонить куда-либо или сообщить адвокату об обыске он не успел. В домовладении Сейтосманов проживает один. Силовики заломали ему руки, трое схватили за ноги. Один, как рассказал сам Эрнест, держал в удушающем захвате, из-за чего ему стало плохо. Тогда следователь приказал подчиненным отпустить его, сказав, что "он уже белый", - говорится в сообщении.

Следственные мероприятия длились около часа. Ему предложили выдать вещи, которые запрещены на территории РФ, чего, как утверждает Эрнест, у него не было. После силовики предложили подписать протокол, что мужчина тоже сделать отказался. За обыском последовал допрос в здании ФСБ в Севастополе, он длился больше 6 часов. Отпустили мужчину только тогда, когда он подписал бумаги о неразглашении содержания допроса, рассказал адвокат Эмиль Курбединов.

Перед следственным действием силовики отняли у Эрнеста телефон, а после вернули уже без батареек.

"Я обнаружил это, уходя домой после допроса. В итоге понял, что без связи и что батарея была изъята без протокола", - добавил брат Сейтосманова.





