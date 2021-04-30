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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Оккупанты провели обыск у брата политзаключенного крымчанина Сейтосманова: Заломали руки, держали в удушающем захвате, пока не стал белым

Оккупанты провели обыск у брата политзаключенного крымчанина Сейтосманова: Заломали руки, держали в удушающем захвате, пока не стал белым

В оккупированном Крыму в селе Тыловое под Севастополем прошел обыск у Эрнеста Сейтосманова¸ брат которого приговорен к 17 годам лишения свободы за якобы причастность к исламской партии "Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает в Фейсбуке Крымская солидарность, передает Цензор.НЕТ.

Брат Энвера Сейтосманова, жителя Севастопольского района, приговоренного к 17 годам строгого режима за причастность к политической исламской партии "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в России, сообщил, что в его доме в селе Тыловое вчера провели обыск. Это уже третий обыск в доме крымского татарина. Об этом он смог рассказать адвокату только поздней ночью.

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"К нему пришли в 6 утра после его утреннего намаза, когда Эрнест "сидел до утра, потому что в месяц Рамадан мусульмане постятся". Сначала он услышал посторонние звуки в доме, а потом дверь в комнату резко открылась, и в ней неожиданно оказались около восьми человек, включая понятых. Позвонить куда-либо или сообщить адвокату об обыске он не успел. В домовладении Сейтосманов проживает один. Силовики заломали ему руки, трое схватили за ноги. Один, как рассказал сам Эрнест, держал в удушающем захвате, из-за чего ему стало плохо. Тогда следователь приказал подчиненным отпустить его, сказав, что "он уже белый", - говорится в сообщении.

Следственные мероприятия длились около часа. Ему предложили выдать вещи, которые запрещены на территории РФ, чего, как утверждает Эрнест, у него не было. После силовики предложили подписать протокол, что мужчина тоже сделать отказался. За обыском последовал допрос в здании ФСБ в Севастополе, он длился больше 6 часов. Отпустили мужчину только тогда, когда он подписал бумаги о неразглашении содержания допроса, рассказал адвокат Эмиль Курбединов.

 Перед следственным действием силовики отняли у Эрнеста телефон, а после вернули уже без батареек.

"Я обнаружил это, уходя домой после допроса. В итоге понял, что без связи и что батарея была изъята без протокола", - добавил брат Сейтосманова.

Оккупанты провели обыск у брата политзаключенного крымчанина Сейтосманова: Заломали руки, держали в удушающем захвате, пока не стал белым 01
Оккупанты провели обыск у брата политзаключенного крымчанина Сейтосманова: Заломали руки, держали в удушающем захвате, пока не стал белым 02
Оккупанты провели обыск у брата политзаключенного крымчанина Сейтосманова: Заломали руки, держали в удушающем захвате, пока не стал белым 03

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Крым (26371) обыск (1895) репрессии (2766) крымские татары (2717)


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Рузгие пытают украинских граждан в оккупированном Крыму,сколько это будет терпеть мир?
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30.04.2021 10:23 Ответить
Большевичье. Это не люди, суды этим тараканам не требуются, уничтожать, как крыс.
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30.04.2021 10:25 Ответить
17 лет нары утюжить ни за х.. собачий. Лучше бы татары в партизаны подались.
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30.04.2021 10:28 Ответить
так вот чего тот коп добивался в сша, он хотел сделать флойда белым !
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30.04.2021 10:31 Ответить
Кацапи моніторять цей сайт. Вдома ж у кацапів все гаразд, робити нема чого
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30.04.2021 10:52 Ответить
Ну і чому це не достатня підстава для додаткових санкцій? Чи світ затулить на таке очі? І буде надалі купувати російські товари?
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30.04.2021 10:54 Ответить
Російські товари? А вони існують? Чи ти маєш на увазі балалайки і матрешки?
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30.04.2021 11:29 Ответить
Нафта, газ, вугіллья, деревина, збіжжя, металургійна продукція, будматеріали, добрива...
Плюс в Росію заходять західні інвестиції. Не знав?
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30.04.2021 11:39 Ответить
 
 