Посольство США рекомендовало американцам покинуть территорию России до 15 июня
Посольство США в Москве с 12 мая сократит число оказываемых консульских услуг в связи с решением российских властей запретить дипмиссии наем иностранцев.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявили в американском посольстве в пятницу.
"С 12 мая посольство США в Москве сокращает количество оказываемых консульских услуг, оставляя только экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, а также иммиграционных виз в случаях угроз жизни или наступления смерти", — говорится в сообщении посольства США.
Там подчеркнули, что такие "сокращения услуг необходимы в связи с уведомлением правительства России 23 апреля о намерении запретить представительству США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве".
Таким образом, численность консульского отдела посольства США в Москве сократится на 75%, отметили в американской дипмиссии.
"Оформление неиммиграционных виз, кроме случаев дипломатических поездок, прекращается", — заявили в посольстве.
В сообщении отмечается, что посольство в обозримом будущем не будет оказывать несрочные нотариальные услуги, а также услуги по замене паспортов. Обращения американских граждан о выдаче нового паспорта в случае подтверждения экстренности ситуации будут обрабатываться в индивидуальном порядке.
"Оказание экстренных услуг американским гражданам также может быть отложено или сокращено из-за ограниченности возможностей нашего персонала по передвижению за пределами Москвы", — сообщили в дипмиссии.
Гражданам США с истекшей российской визой посольство рекомендует покинуть страну до 15 июня "в соответствии со сроками, обозначенными российским правительством" — или обратиться в МВД для ее продления.
На прошлой неделе США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включает высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. Москва зеркально ответила на высылку дипломатов, а также объявила о планируемой денонсации соглашения об "открытой суше", регулирующего порядок поездок российских и американских дипломатов по территории двух стран, и намерении ограничить возможность краткосрочных командировок для американских дипломатов и найма россиян в американскую дипмиссию.
Кроме того, Кремль рекомендовал послу США Джону Салливану направиться в американскую столицу для консультаций.
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попрется в Киев за американскими визами...
Если не амеры, так Вован их бомбанет ! 😂
Сахаром в подвалах ......🙄
Будут бамбить? Ждемс
"Моєму другові Євгену Степаненку побратими з передової передали кицьку. Кумедне таке створіння, лисе й полохливе. Кажуть, дороге. Хлопці з дозору на неї натрапили, коли досліджували покинутий будинок у сірій зоні. На другому поверсі зачинена шафа, а в ній щось нявчить. Добре, що пацани виявилися досвідченими: першу розтяжку помітили відразу, другий дротик теж не проґавили. Складна пастка, багатоступенева. Замість кинути все як є відкрутили бічну стінку шафи, а там - кошеня, сповите скотчем до повної нерухомості... на протипіхотній міні. Я пропускаю подробиці розмінування, на яких сам не розуміюся. Фінал: хлопці спромоглися звільнити тваринку і блискавично евакуюватися. Вибухнуло, коли вже були за кількадесят метрів, - знесло півбудинку..."
Стаття цілком - https://tyzhden.ua/Columns/50/191043 тут
Який, бл....ть, тонкий псіхологічний розрахунок. Замінувати нещасне кошеня, знаючи, що українські хлопці обов'язково полізуть його визволяти...
А гордость Лавров пусть намажет себе на хлеб.
и снабжена шваброй для круговой видеосъёмки в режиме FULL HD.
Чем меньше в посольстве будет шастать московитов, тем лучше для США.