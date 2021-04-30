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Посольство США рекомендовало американцам покинуть территорию России до 15 июня

Посольство США рекомендовало американцам покинуть территорию России до 15 июня

Посольство США в Москве с 12 мая сократит число оказываемых консульских услуг в связи с решением российских властей запретить дипмиссии наем иностранцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявили в американском посольстве в пятницу.

"С 12 мая посольство США в Москве сокращает количество оказываемых консульских услуг, оставляя только экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, а также иммиграционных виз в случаях угроз жизни или наступления смерти", — говорится в сообщении посольства США.

Там подчеркнули, что такие "сокращения услуг необходимы в связи с уведомлением правительства России 23 апреля о намерении запретить представительству США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве".

Таким образом, численность консульского отдела посольства США в Москве сократится на 75%, отметили в американской дипмиссии.

"Оформление неиммиграционных виз, кроме случаев дипломатических поездок, прекращается", — заявили в посольстве.

В сообщении отмечается, что посольство в обозримом будущем не будет оказывать несрочные нотариальные услуги, а также услуги по замене паспортов. Обращения американских граждан о выдаче нового паспорта в случае подтверждения экстренности ситуации будут обрабатываться в индивидуальном порядке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не стремятся к эскалации, но действия РФ имеют последствия, - Байден

"Оказание экстренных услуг американским гражданам также может быть отложено или сокращено из-за ограниченности возможностей нашего персонала по передвижению за пределами Москвы", — сообщили в дипмиссии.

Гражданам США с истекшей российской визой посольство рекомендует покинуть страну до 15 июня "в соответствии со сроками, обозначенными российским правительством" — или обратиться в МВД для ее продления.

На прошлой неделе США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включает высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. Москва зеркально ответила на высылку дипломатов, а также объявила о планируемой денонсации соглашения об "открытой суше", регулирующего порядок поездок российских и американских дипломатов по территории двух стран, и намерении ограничить возможность краткосрочных командировок для американских дипломатов и найма россиян в американскую дипмиссию.

Кроме того, Кремль рекомендовал послу США Джону Салливану направиться в американскую столицу для консультаций. 

виза (1238) посольство (1079) россия (95393) США (26471)


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Топ комментарии
+61
Посольство США рекомендовало американцам покинуть территорию России до 15 июня - Цензор.НЕТ 1472
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30.04.2021 11:24
+50
Совет Джо Байдену - закрой посольство в ********* (Москве), а оставь одно только консульство во Владивостоке. Пускай лаптеногие и лишнехромосомные едут оформлять через всю необъятную. Приедет лаптеногий во Владик, а его консул спосит: Справку с ЖЭКа взял о задолженности за комуналку? Если нет, то слетай домой в Сыктывкар или Засранск за справкой.
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30.04.2021 11:31
+49
Умеют кацапы себе в щи насцать, молодца
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30.04.2021 11:26
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Посольство США рекомендовало американцам покинуть территорию России до 15 июня - Цензор.НЕТ 1472
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30.04.2021 11:24 Ответить
Посольство США рекомендувало американцям покинути територію Росії до 15 червня - Цензор.НЕТ 8396
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30.04.2021 12:01 Ответить
А это значит, что русня скоро
попрется в Киев за американскими визами...
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30.04.2021 12:04 Ответить
а белорусская область тоже не выдает?
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30.04.2021 12:13 Ответить
БЕРИ ВЫШЕ белорусская губерния, у них шесть волостей - главная минская
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30.04.2021 18:01 Ответить
таракан - генерал губернатор?
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01.05.2021 10:58 Ответить
фалоемітатор ім в анус а не Україна.
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30.04.2021 12:44 Ответить
Это значит, что Воронежу следует подготовить бомбоубежища.

Если не амеры, так Вован их бомбанет ! 😂
Сахаром в подвалах ......🙄
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30.04.2021 16:41 Ответить
Злой чечен ползет на берег,. Точит свой кинжал
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30.04.2021 18:02 Ответить
это значит, что процесс победы над Россией вступает в финальную стадию
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30.04.2021 18:34 Ответить
Ух ты ....А Чукотка, Камчатка, Сахалин,дальний восток от Магадана до Кореи за пределами заборчика ))))
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30.04.2021 16:03 Ответить
«Империя зла» Р.
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01.05.2021 00:45 Ответить
Россиянам не будут давать туристические визы?.. возможно это очень надолго..))
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30.04.2021 11:24 Ответить
За границей россияне хоть отъедались, крали в гостиницах полотенца, тапочки. В Кремле не подумали, где теперь россияне буду харчеваться?
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30.04.2021 11:35 Ответить
Турки вон сподобились на полотенцах вышивать "Слава Украине!", чтобы кацапьё их не крало
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30.04.2021 15:50 Ответить
А что делать, если у честных русских лаптей нет денег ездить как туристы, а русскими туристами ездят ездят исключительно ГРУшники. Запустите в страну русских туристов, и у вас **@нет склад боеприпасов
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30.04.2021 18:06 Ответить
Да и слава Богу ! Давно пора было это сделать .Но хотелось бы чтоб и Европа присоединилась , а во вторых чтоб США не дали задний ход и не стали придумывать разные щели и послабления для кацапов , чтоб не портить международный климат
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30.04.2021 11:37 Ответить
Щели есть и будут. Америка качает из расеи квалифицированные кадры. Ну, те, что еще там остались. Вот хотя бы для них нужна дырочка. Есть и другие нужные люди типа оппозиционеров. Люди с деньгами, желающие покинуть родную говень, тоже должны получить такую возможность. А вот чепиги с мишкиными должны четко отфильтровываться.
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30.04.2021 12:09 Ответить
так це імміграційні візи.
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30.04.2021 12:12 Ответить
3,14 дорков из ГРУ теперь очень сильно фильтруют, и, если и дают визу, то теперь каждый их шаг под контролем. Сжимается круг ХЛА вокруг
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30.04.2021 18:09 Ответить
***** указ подписало))) нравица не нравица а 10000000 голов правсоюзы должны отправить на отдых в Крым в 2021 ждём видео со столыпинскими товарняками и довольными лицами жителей *****стана))
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30.04.2021 11:49 Ответить
Все капец бывшей всесоюзной здравнице . Зато можно будет там еще снимать кино про кацапов . помните было _,,особенности руцкой охоты,, особенности рыбалки,, даже порнуху сняли -,,особенности руцкой бани,, . А это будет все в одном флаконе сразу -,,особенности руцкого отдыха,, это когда летели мляти Европы покоряти а объявились в украденном Крыму непрошенными свиньями за чужим столом
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30.04.2021 12:01 Ответить
уже под азовским морем дырку сделали будут оттуда сосать слегка минеральную водичку)) главное чтоб солдатики подмылись, а отдыхающие и понаехавшие пенсионеры помоются в море.
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30.04.2021 12:23 Ответить
Надо как-то напомнить, чтобы по баклажке воды с собой взяли. На запивачку. Мыться им все равно не нужно.
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30.04.2021 12:11 Ответить
Камнями загрызут.
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30.04.2021 12:26 Ответить
Так они весь Крым сожрут, а он нам после освобождения еще пригодится. Нет уж, пусть из Енисея баклажки набирают. И еще по одной, чтобы в водохранилища высосанные вылить.
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30.04.2021 12:31 Ответить
Что-то знают...
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30.04.2021 11:25 Ответить
...и что-то затевают.
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30.04.2021 11:36 Ответить
єтувотвашу?
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30.04.2021 11:53 Ответить
Её самую -- русофобию.
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30.04.2021 11:55 Ответить
Даіграйуцца !!!
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30.04.2021 13:18 Ответить
Умеют кацапы себе в щи насцать, молодца
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30.04.2021 11:26 Ответить
Ще б Європа зробила так (!) , некуй шастати кацапам по гєйропам
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30.04.2021 11:26 Ответить
Але на жаль не зробить ... яйця не ті (!)
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30.04.2021 12:10 Ответить
На родину не хочешь, гейевропеец ты наш. Там тебе самое место.
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30.04.2021 13:14 Ответить
Ванька тибе чего ! Приснилось чо ?
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30.04.2021 13:21 Ответить
но посольство не закрывают
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30.04.2021 11:27 Ответить
И где теперь раssияне будут визы в US оформлять? Или теперь фсе, никто более туда не поедет?
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30.04.2021 11:28 Ответить
Какие визы? Красоты моря лаптевых, прекрасные, курортные места колымского края, зачем им загнивающий запад
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30.04.2021 11:42 Ответить
А наффка , шараповы ( все вместе ) или кабаева приживутся в челябинске или улан-удэ?
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30.04.2021 11:48 Ответить
Совет Джо Байдену - закрой посольство в ********* (Москве), а оставь одно только консульство во Владивостоке. Пускай лаптеногие и лишнехромосомные едут оформлять через всю необъятную. Приедет лаптеногий во Владик, а его консул спосит: Справку с ЖЭКа взял о задолженности за комуналку? Если нет, то слетай домой в Сыктывкар или Засранск за справкой.
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30.04.2021 11:31 Ответить
Плюсую ! Ваши мысли да деду в уши !!! Через три недели в козломордоре начнется очередная вЯликая ливарюция
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30.04.2021 11:42 Ответить
наююю. Они через Беларусь толпой хлынут к ближайшему посольству США, в том числе и к нам. Оно нам надо??
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30.04.2021 11:56 Ответить
Такое было уже. В посольство США в Киеве стояли огромные очереди и воняли кислой капустой, перегаром и портянками...
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30.04.2021 12:24 Ответить
Да было. Но теперь посольство стало ближе к Бабьеному Яру. По скрепной Танковой до Яру пара минут трусцой. А если еще и собачников позвать, то добегут за считанные секунды.
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30.04.2021 13:11 Ответить
Может, лучше их вовсе сюда не пускать?
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30.04.2021 13:12 Ответить
Тут такое дело. Пускать надо. Потом отлавливать, объявлять террористами и шпийонами, возмущать умы на западе, что мол влт они никак не угоманятся, сажать в тюрьму и согласно законам Курятника использовать в качестве рабочей силы на "Великому будівництві", абож міняти на на наших політичних в'язнів.
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30.04.2021 13:20 Ответить
Блин... стану президентом, я тебя в Генпрокуроры возьму! Вне конкурса! Голова!!! Сразу видно дэржавныцький пидхид!
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30.04.2021 14:00 Ответить
Спасибо за комплемант. Я не хочу быть генпрокурором, тем более вне конкурса.
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30.04.2021 16:58 Ответить
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30.04.2021 14:44 Ответить
тем более амерам Владик ближе. Очень практичный совет. И всем хорошо
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30.04.2021 21:56 Ответить
Посольство США рекомендовало американцам покинуть территорию России до 15 июня.

Будут бамбить? Ждемс
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30.04.2021 11:32 Ответить
Давно пора
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30.04.2021 11:42 Ответить
Читаєш тільки заголовки? По твоїй голові вже відбомбило =)
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30.04.2021 12:38 Ответить
Поддерживаю . Я давно считаю что санкции Запада без визовых ограничений для ВСЕХ кацапов лишены смысла . Санкции должны касаться выдачи им виз в США , Канаду и ЕС . Особенно для тех кто входит в их ,,золотую тысячу ,, и серебрянный миллион .В том числе членов их семей .И нашим зеленым деятелям не мешало бы наконец ввести визовый режим , раз папередник не сподобился это сделать
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30.04.2021 11:33 Ответить
можно вместе с Вашими гражданами мордор покинет и мой друг Изя Вассерман?
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30.04.2021 11:37 Ответить
Это как из Гитлеровской Германии 1939. Кто успел уехать тот выжил.
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30.04.2021 11:37 Ответить
Можно ..Но место в поезде осталось только одно, в топке паровоза
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30.04.2021 11:39 Ответить
кадыров ржал с санкций . а как только ввели против его семьи сразу с перекошенной мордой начал плакаться при чём тут семья - бизнесу за бугром сразу конец настал
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30.04.2021 11:43 Ответить
Вот тебе и здрасьте, в Крыму теперь уже и с мочой проблемы будут.
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30.04.2021 11:44 Ответить
Моча будет , но только за деньги. Бесплатно только камни с неба и в почках
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30.04.2021 11:51 Ответить
Откуда ш моче быть? Нет воды -- нет и мочи.
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30.04.2021 11:54 Ответить
Всех обяжут мочеприемники носить и раз в день сдавать на пунктах сбора, в раше с этим строго.
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30.04.2021 11:59 Ответить
Посольство США рекомендувало американцям покинути територію Росії до 15 червня - Цензор.НЕТ 7974
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30.04.2021 12:28 Ответить
"Граждане получают товары и услуги лишь после сдачи этого продукта, который потом поступает за границу врагам по говнопроводу (бывшие нефте- и газопроводы: «Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично»
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30.04.2021 12:39 Ответить
Там еще «Кто сдает продукт вторичный, тот сексуется отлично"
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30.04.2021 16:00 Ответить
Читай Войновича ..москва 2042.. -кто продукт здает вторичный -тот питается отлично!
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30.04.2021 13:16 Ответить
плешивый бомбанул по Воронежу
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30.04.2021 11:48 Ответить
Посольство США рекомендувало американцям покинути територію Росії до 15 червня - Цензор.НЕТ 6663
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30.04.2021 11:48 Ответить
https://bitter-onion.livejournal.com/4060482.html Із статті Ю.Макарова "Презумпція москаля"

"Моєму другові Євгену Степаненку побратими з передової передали кицьку. Кумедне таке створіння, лисе й полохливе. Кажуть, дороге. Хлопці з дозору на неї натрапили, коли досліджували покинутий будинок у сірій зоні. На другому поверсі зачинена шафа, а в ній щось нявчить. Добре, що пацани виявилися досвідченими: першу розтяжку помітили відразу, другий дротик теж не проґавили. Складна пастка, багатоступенева. Замість кинути все як є відкрутили бічну стінку шафи, а там - кошеня, сповите скотчем до повної нерухомості... на протипіхотній міні. Я пропускаю подробиці розмінування, на яких сам не розуміюся. Фінал: хлопці спромоглися звільнити тваринку і блискавично евакуюватися. Вибухнуло, коли вже були за кількадесят метрів, - знесло півбудинку..."
Стаття цілком - https://tyzhden.ua/Columns/50/191043 тут

Який, бл....ть, тонкий псіхологічний розрахунок. Замінувати нещасне кошеня, знаючи, що українські хлопці обов'язково полізуть його визволяти...
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30.04.2021 11:53 Ответить
Это классика диверсионной деятельности.
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30.04.2021 12:26 Ответить
ублюдочное кацапье. от них только такое и надо ждать!
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30.04.2021 13:10 Ответить
Другими словами: "Сидите мокши и не дергайтесь". Там где рюзьге свинья - везде крики и драки. Нормальным людям отдохнуть не дают, дикари. Поскорее бы железный занавес версии 2.0, чтобы не видеть эти пьяные рожи.
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30.04.2021 11:54 Ответить
Абсолютно верно
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30.04.2021 12:04 Ответить
Посольство США рекомендувало американцям покинути територію Росії до 15 червня - Цензор.НЕТ 4593
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30.04.2021 11:57 Ответить
Духовные скрепы!! А там хоть камни с неба.
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30.04.2021 12:00 Ответить
А діточки Лаврова мають американське громадянство на хвилинку. Так можна і самому стати невиїздним з такими заявами.
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30.04.2021 12:05 Ответить
Вот поэтому он -- унылая лошадь.
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30.04.2021 12:30 Ответить
Це всерівно як закликати перестати їсти і приймати тільки клізму.
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30.04.2021 13:13 Ответить
Россияне выберут хорошую жизнь.
А гордость Лавров пусть намажет себе на хлеб.
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30.04.2021 13:23 Ответить
скоро московія буде третьою країною в якій вождь заборонить coca-cola
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30.04.2021 12:12 Ответить
Главное что укроина не собирается кацапав выдворят.
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30.04.2021 12:20 Ответить
Ты все проспал. В Украине кацапского посла нет с 2015 года!
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30.04.2021 14:31 Ответить
Как говорится-любой каприз за ваш, дарагия рассияне, счет....
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30.04.2021 12:22 Ответить
Это предложение тем американцам, которые приехали в скрепную для получения новых методичек на тему - как в новой ситуации начинать снова дрочить на Трампа.
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30.04.2021 12:39 Ответить
І добре.Нах потрібно кацгівно
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30.04.2021 13:08 Ответить
Любая уборщица, нанятая из московитов, имеет звание майора,
и снабжена шваброй для круговой видеосъёмки в режиме FULL HD.
Чем меньше в посольстве будет шастать московитов, тем лучше для США.
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30.04.2021 13:16 Ответить
Ой шось буде...
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30.04.2021 13:42 Ответить
поскольку это "будет" по инициативе Х#йла - значит, ничего хорошего. наверное, на климатическом саммите порешали, а поскольку власти других стран в отличии от нашей - не фейковые и таки реально переживают за жизнь, благополучие и судьбу своих граждан, то производится эвакуация задолго до начала. у нас же недавно прямо звучало от главнокомандующего практически "я привез вам мир", что тоже весьма прискорбная примета, хотя и согласно истории.
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30.04.2021 15:23 Ответить
Своих граждан Штаты забирают , чтобы не пострадали случайно при выравнивании территории рашки. Не зря же путлер собрал свои войска в одном месте , так гораздо удобнее в них целиться . Путлер хотел блефануть, но получилось так, что все поверили в его маразматические способности начать крупномасштабное вторжение в Украину и теперь действуют на опережение. Мало того , путлер сейчас попытается ответить , как всегда в своём излюбленном стиле - взорвет пару домов в крыму под видом СБУ
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30.04.2021 14:05 Ответить
Реакція мешканців мокшанських болот на цю новину: "Байден, шо ж ти тваріш! Прєкраті!"
Посольство США рекомендувало американцям покинути територію Росії до 15 червня - Цензор.НЕТ 7843
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30.04.2021 18:47 Ответить
Блин... Как хочется взглянуть на морды Лаврова и путлера после этого "очередного победного ответа на санкции"..Ну чтож.. Пора готовиться к возвращению из штатов всех родственничков по окрнчании штатовской визы... Ну а о поездках в штаты может мечтать лишь очень ограниченный круг дипломатов... Блестящая многоходовка путлера...
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30.04.2021 21:20 Ответить
Посольство США рекомендувало американцям покинути територію Росії до 15 червня - Цензор.НЕТ 6296
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01.05.2021 09:39 Ответить
 
 