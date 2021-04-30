Посольство США рекомендувало американцям покинути територію Росії до 15 червня

Посольство США в Москві з 12 травня скоротить кількість надаваних консульських послуг у зв'язку з рішенням російської влади заборонити дипмісії наймання іноземців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявили в американському посольстві в п'ятницю.

"З 12 травня посольство США в Москві скорочує кількість послуг консульських послуг, залишаючи тільки екстрені послуги для громадян США і обмежену кількість імміграційних віз у разі закінчення терміну їх дії, а також імміграційних віз у випадках загрози життю або настання смерті", - йдеться в повідомленні посольства США.

Там підкреслили, що такі "скорочення послуг необхідні в зв'язку з повідомленням уряду Росії 23 квітня про намір заборонити представництву США в Росії наймати іноземних громадян в будь-якій якості".

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Таким чином, чисельність консульського відділу посольства США в Москві скоротиться на 75%, зазначили в американській дипмісії.

"Оформлення неімміграційних віз, крім випадків дипломатичних поїздок, припиняється", - заявили в посольстві.

У повідомленні наголошується, що посольство в доступному для огляду майбутньому не буде надавати нетермінові нотаріальні послуги, а також послуги з заміни паспортів. Звернення американських громадян про видачу нового паспорта в разі підтвердження екстреності ситуації будуть оброблятися в індивідуальному порядку.

"Надання екстрених послуг американським громадянам також може бути відкладено або скорочено через обмеженість можливостей нашого персоналу у пересуванні за межами Москви", - повідомили в дипмісії.

Громадянам США, у яких закінчилася російська віза, посольство рекомендує залишити країну до 15 червня "відповідно до термінів, позначеними російським урядом" - або звернутися в МВС для її продовження.

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Минулого тижня США оприлюднили новий пакет санкцій відносно Росії, який, зокрема, включає висилку 10 російських дипломатів з посольства у Вашингтоні і заборону американським фінансовим інститутам на участь в первинних розміщеннях держборгу РФ, номінованого в рублях. Москва дзеркально відповіла на висилку дипломатів, а також оголосила про плановану денонсацію угоди про "відкриту сушу", що регулює порядок поїздок російських і американських дипломатів по території двох країн, і намір обмежити можливість короткострокових відряджень для американських дипломатів і найму росіян в американську дипмісію.

Крім того, Кремль рекомендував послу США Джону Саллівану вирушити в американську столицю для консультацій.