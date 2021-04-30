Посольство США рекомендувало американцям покинути територію Росії до 15 червня
Посольство США в Москві з 12 травня скоротить кількість надаваних консульських послуг у зв'язку з рішенням російської влади заборонити дипмісії наймання іноземців.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявили в американському посольстві в п'ятницю.
"З 12 травня посольство США в Москві скорочує кількість послуг консульських послуг, залишаючи тільки екстрені послуги для громадян США і обмежену кількість імміграційних віз у разі закінчення терміну їх дії, а також імміграційних віз у випадках загрози життю або настання смерті", - йдеться в повідомленні посольства США.
Там підкреслили, що такі "скорочення послуг необхідні в зв'язку з повідомленням уряду Росії 23 квітня про намір заборонити представництву США в Росії наймати іноземних громадян в будь-якій якості".
Таким чином, чисельність консульського відділу посольства США в Москві скоротиться на 75%, зазначили в американській дипмісії.
"Оформлення неімміграційних віз, крім випадків дипломатичних поїздок, припиняється", - заявили в посольстві.
У повідомленні наголошується, що посольство в доступному для огляду майбутньому не буде надавати нетермінові нотаріальні послуги, а також послуги з заміни паспортів. Звернення американських громадян про видачу нового паспорта в разі підтвердження екстреності ситуації будуть оброблятися в індивідуальному порядку.
"Надання екстрених послуг американським громадянам також може бути відкладено або скорочено через обмеженість можливостей нашого персоналу у пересуванні за межами Москви", - повідомили в дипмісії.
Громадянам США, у яких закінчилася російська віза, посольство рекомендує залишити країну до 15 червня "відповідно до термінів, позначеними російським урядом" - або звернутися в МВС для її продовження.
Минулого тижня США оприлюднили новий пакет санкцій відносно Росії, який, зокрема, включає висилку 10 російських дипломатів з посольства у Вашингтоні і заборону американським фінансовим інститутам на участь в первинних розміщеннях держборгу РФ, номінованого в рублях. Москва дзеркально відповіла на висилку дипломатів, а також оголосила про плановану денонсацію угоди про "відкриту сушу", що регулює порядок поїздок російських і американських дипломатів по території двох країн, і намір обмежити можливість короткострокових відряджень для американських дипломатів і найму росіян в американську дипмісію.
Крім того, Кремль рекомендував послу США Джону Саллівану вирушити в американську столицю для консультацій.
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попрется в Киев за американскими визами...
Если не амеры, так Вован их бомбанет ! 😂
Сахаром в подвалах ......🙄
Будут бамбить? Ждемс
"Моєму другові Євгену Степаненку побратими з передової передали кицьку. Кумедне таке створіння, лисе й полохливе. Кажуть, дороге. Хлопці з дозору на неї натрапили, коли досліджували покинутий будинок у сірій зоні. На другому поверсі зачинена шафа, а в ній щось нявчить. Добре, що пацани виявилися досвідченими: першу розтяжку помітили відразу, другий дротик теж не проґавили. Складна пастка, багатоступенева. Замість кинути все як є відкрутили бічну стінку шафи, а там - кошеня, сповите скотчем до повної нерухомості... на протипіхотній міні. Я пропускаю подробиці розмінування, на яких сам не розуміюся. Фінал: хлопці спромоглися звільнити тваринку і блискавично евакуюватися. Вибухнуло, коли вже були за кількадесят метрів, - знесло півбудинку..."
Стаття цілком - https://tyzhden.ua/Columns/50/191043 тут
Який, бл....ть, тонкий псіхологічний розрахунок. Замінувати нещасне кошеня, знаючи, що українські хлопці обов'язково полізуть його визволяти...
А гордость Лавров пусть намажет себе на хлеб.
и снабжена шваброй для круговой видеосъёмки в режиме FULL HD.
Чем меньше в посольстве будет шастать московитов, тем лучше для США.