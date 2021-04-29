США не прагнуть до ескалації, але дії РФ мають наслідки, - Байден

Сполучені Штати не прагнуть до ескалації напруженості з Росією. Однак агресивні дії Москви будуть мати наслідки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це під час свого звернення з нагоди 100 днів перебування на посаді президента США заявив Джо Байден.

"Що стосується Росії, я дуже ясно дав зрозуміти президенту Путіну, що, хоча ми не прагнемо до ескалації, але їхні дії мають наслідки", - зазначив Джо Байден.

У цьому контексті глава держави згадав втручання Росії в американські вибори і кібератаки.

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"Я прямо і пропорційно відреагував на втручання Росії в наші вибори і кібератаки на наш уряд і бізнес. Вони зробили і те, і інше - і я відповів", - додав він.

13 квітня Джо Байден і Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої президент США запропонував главі Росії зустрітися.

Байден хоче провести зустріч найближчим часом, щоб обговорити низку питань, серед них може бути і тема України.