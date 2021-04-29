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США не прагнуть до ескалації, але дії РФ мають наслідки, - Байден

США не прагнуть до ескалації, але дії РФ мають наслідки, - Байден

Сполучені Штати не прагнуть до ескалації напруженості з Росією. Однак агресивні дії Москви будуть мати наслідки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це під час свого звернення з нагоди 100 днів перебування на посаді президента США заявив Джо Байден.

"Що стосується Росії, я дуже ясно дав зрозуміти президенту Путіну, що, хоча ми не прагнемо до ескалації, але їхні дії мають наслідки", - зазначив Джо Байден.

У цьому контексті глава держави згадав втручання Росії в американські вибори і кібератаки.

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"Я прямо і пропорційно відреагував на втручання Росії в наші вибори і кібератаки на наш уряд і бізнес. Вони зробили і те, і інше - і я відповів", - додав він.

13 квітня Джо Байден і Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої президент США запропонував главі Росії зустрітися.

Байден хоче провести зустріч найближчим часом, щоб обговорити низку питань, серед них може бути і тема України.

Автор: 

Байден Джо (2883) росія (64946) США (22545)


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Кто сильней тот и миротворец.
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29.04.2021 07:27 Відповісти
... тот и напишет историю.
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29.04.2021 07:28 Відповісти
Лапті випрошують звиздюлину.
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29.04.2021 07:28 Відповісти
Куйлу сказали, что его место у параши.
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29.04.2021 07:29 Відповісти
Главное не мешать Путлеру валить РАБссию... напугай дурака санкциями,все ошибки о сделает сам...
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29.04.2021 07:31 Відповісти
Вчера был стрим Марк Фейгин Андрей Пионтковский....,Андрей Андреевич каже на Путлера...,пос рать и удрать....
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29.04.2021 07:35 Відповісти
США не стремятся к эскалации, но действия РФ имеют последствия, - Байден - Цензор.НЕТ 4999....
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29.04.2021 07:46 Відповісти
 
 