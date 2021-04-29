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США не стремятся к эскалации, но действия РФ имеют последствия, - Байден

США не стремятся к эскалации, но действия РФ имеют последствия, - Байден

Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности с Россией. Однако агрессивные действия Москвы будут иметь последствия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом во время своего обращения по случая 100 дней пребывания на посту президента США заявил Джо Байден.

"Что касается России, я очень ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, но их действия имеют последствия", - отметил Джо Байден.

В этом контексте глава страны вспомнил вмешательство России в американские выборы и кибератаки.

"Я прямо и пропорционально отреагировал на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес. Они сделали и то, и другое — и я ответил", — добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров об отношениях РФ и США: Предлагали Администрации Байдена обнулить все то, что начал Обама

13 апреля Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого президент США предложил главе России встретиться.

Байден хочет провести встречу в ближайшее время, чтобы обсудить ряд вопросов, среди них может быть и тема Украины.

Байден Джо (2785) россия (95381) США (26439)


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Кто сильней тот и миротворец.
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29.04.2021 07:27 Ответить
... тот и напишет историю.
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29.04.2021 07:28 Ответить
Лапті випрошують звиздюлину.
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29.04.2021 07:28 Ответить
Куйлу сказали, что его место у параши.
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29.04.2021 07:29 Ответить
Главное не мешать Путлеру валить РАБссию... напугай дурака санкциями,все ошибки о сделает сам...
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29.04.2021 07:31 Ответить
Вчера был стрим Марк Фейгин Андрей Пионтковский....,Андрей Андреевич каже на Путлера...,пос рать и удрать....
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29.04.2021 07:35 Ответить
США не стремятся к эскалации, но действия РФ имеют последствия, - Байден - Цензор.НЕТ 4999....
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29.04.2021 07:46 Ответить
 
 