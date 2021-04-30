На границе с Таджикистаном возобновилась перестрелка, - СМИ Кыргызстана

В Лейлекском районе на границе Кыргызстана с Таджикистаном вновь слышны выстрелы. Стрельба ведется около часа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство 24.kg.

Агентство пишет, что стрельба ведется продолжительное время - около часа.

В Управлении внутренних дел Баткенской области (Кыргызстан. - Ред.) сообщили, что среди раненых есть сотрудники милиции.

Агентство подчеркивает, что в социальных сетях сообщается о захвате сел в Лейлекском районе гражданами Таджикистана. Однако эту информацию в УВД не подтвердили, но и не опровергли.

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