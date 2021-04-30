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На границе с Таджикистаном возобновилась перестрелка, - СМИ Кыргызстана

На границе с Таджикистаном возобновилась перестрелка, - СМИ Кыргызстана

В Лейлекском районе на границе Кыргызстана с Таджикистаном вновь слышны выстрелы. Стрельба ведется около часа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство 24.kg.

Агентство пишет, что стрельба ведется продолжительное время - около часа.

В Управлении внутренних дел Баткенской области (Кыргызстан. - Ред.) сообщили, что среди раненых есть сотрудники милиции.

Агентство подчеркивает, что в социальных сетях сообщается о захвате сел в Лейлекском районе гражданами Таджикистана. Однако эту информацию в УВД не подтвердили, но и не опровергли.

Читайте также: Количество пострадавших в ходе конфликта на киргизско-таджикской границе увеличилось до 96 человек, - Минздрав Кыргызстана

Автор: 

Кыргызстан (260) Таджикистан (92)


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Топ комментарии
+25
А они кроме как насрать по всему миру, ещё что-нибудь умеют?
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30.04.2021 11:47
+19
рашка решила разжечь еще один конфликт?
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30.04.2021 11:41
+4
Кацапів непокоїть тиша.Хочуть щоб ****** смерділо по всьому світу.
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30.04.2021 11:50
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рашка решила разжечь еще один конфликт?
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30.04.2021 11:41 Ответить
А они кроме как насрать по всему миру, ещё что-нибудь умеют?
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30.04.2021 11:47 Ответить
І крім них ніхто цього практично не вміє.
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30.04.2021 12:52 Ответить
Если честно, то я их всегда путал: Кыргызстан и Таджикистан. Потому, неинтересно- кто там победит.
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30.04.2021 11:46 Ответить
От тому їм похер що гинуть українці.
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30.04.2021 11:52 Ответить
Да??? Они понятия не имеют об Украине.
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30.04.2021 11:56 Ответить
Таки знают . Таджики давно ещё во времена совка при слове украинец рожи недовольные корчили с чем связано хрен его знает и сами объяснить не могли .и конфликты по приграничью там всегда были по всей Азии то за воду то за землю .узбеки. казахи . киргизы и таджики между собой только туркмены тихо сидели в своих кара кумах
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30.04.2021 13:15 Ответить
Первые иранцы(персы), вторые тюрки(монголы).
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30.04.2021 11:58 Ответить
Ну, вот, благодарю за разъяснение. Как-то никогда не интересовался Азией, которая не выходит к морю.
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30.04.2021 12:00 Ответить
У кіргизів Іссик-Куль є, На кордоні з Таджикистаном поновилася перестрілка, - ЗМІ Киргизстану - Цензор.НЕТ 5903
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30.04.2021 12:05 Ответить
Ага! Тогда я за них болеть буду! Таки почти коллеги.
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30.04.2021 12:06 Ответить
Може навпаки, перші ( киргизи тюрки)?
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30.04.2021 12:01 Ответить
Во! Оказывается не только я их путаю!
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30.04.2021 12:03 Ответить
Киргизія це бувший улус Чагатая, що там плутати.
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30.04.2021 12:06 Ответить
Если бы я ещё имел понятие о Чагатае...
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30.04.2021 12:07 Ответить
Це все нащадки Чингізхана, улус Джучі це Золота Орда, який включає Московію, Чагатай це на схід від ЗО.
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30.04.2021 12:09 Ответить
О, как! Благодарю! Я только об улусе Джучи слыхал, по-честному. А наверстывать уже поздновато, похоже.
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30.04.2021 12:11 Ответить
Поздновато? Мозг отказывает?
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30.04.2021 13:26 Ответить
Нет. Просто поздновато. Ибо- неинтересно уже многое.
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30.04.2021 13:34 Ответить
Так, наплутав.
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30.04.2021 12:37 Ответить
Тюркские и монгольские языки - это две разные, мало сходные языковые группы. Кыргызы - тюрки, как и турки, азербайджанцы, казахи, туркмены, узбеки, тувинцы, шорцы, алтайцы, якуты, татары, башкиры, чуваши, карачаево-балкарцы, кумыки, ногайцы, крымские татары. А монгольские языки кроме собственно монгольского - это бурятский, ойротский, калмыкский и Таджикский же язык - вариант персидского, индоевропейский язык, не имеющий с тюркскими ничего общего (хотя скажем в узбекском и азербайджанском языках немало персидских заимствований).
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30.04.2021 13:08 Ответить
Але хіба тувинці тюрки?
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30.04.2021 13:30 Ответить
Та там все просто ( розлічити) - киргизи розмовлять киргизською мовою а таджики таджикською
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30.04.2021 11:59 Ответить
на правду киргиза від таджики можна відлічити на око - киргизи типові монголоїди, в них широке обличчя, вузькі очі, короткі ноги. Таджики більше на азербайджанців схожі або афганців.
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30.04.2021 12:34 Ответить
Підтверджую .В моєму підрозділу служили два таджика , між іншим непогані хлопці
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30.04.2021 12:42 Ответить
У нашому взводі недовго був таджик Насрулла.
Теж непоганий і кмітливий.
І киргизів знаю - теж добрі люди.
Те саме скажу про узбеків і туркменів.
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30.04.2021 15:21 Ответить
Кацапів непокоїть тиша.Хочуть щоб ****** смерділо по всьому світу.
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30.04.2021 11:50 Ответить
Рф создает иллюзию войны круном вокруг 'стабильного говна', ой простите рф.
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30.04.2021 11:52 Ответить
Россия живет по принципу, что нельзя и дня без войны. Кругом, где война, стреляют, убивают, беженцы, там всегда замешана Россия.
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30.04.2021 11:59 Ответить
Видимо требуется ввод китайских "миротворцев"
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30.04.2021 12:56 Ответить
 
 