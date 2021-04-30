На кордоні з Таджикистаном поновилася перестрілка, - ЗМІ Киргизстану
У Лейлекському районі на кордоні Киргизстану з Таджикистаном знову чути постріли. Стрілянина ведеться близько години.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство 24.kg.
Агентство пише, що стрілянина ведеться тривалий час - близько години.
В Управлінні внутрішніх справ Баткенської області (Киргизстан. - Ред.) повідомили, що серед поранених є співробітники міліції.
Агентство підкреслює, що в соціальних мережах повідомляється про захоплення сіл у Лейлекському районі громадянами Таджикистану. Однак цю інформацію в УВС не підтвердили, але і не спростували.
Топ коментарі
+25 Evro7
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+4 Противатник
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Теж непоганий і кмітливий.
І киргизів знаю - теж добрі люди.
Те саме скажу про узбеків і туркменів.