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Стал известен график посещения кладбищ Киева в поминальные дни

Стал известен график посещения кладбищ Киева в поминальные дни

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город разработал специальный график посещения кладбищ на поминальные дни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".

Также к кладбищам планируют запустить дополнительные автобусы, график которых будет обнародован позже.

Кличко также отметил, что у кладбищ за соблюдением карантинных ограничений будут следить дополнительные патрули Муниципальной охраны и полиции.

График посещения кладбищ:

9 мая поминальные дни будут проходить на Пироговском, Корчеватском, Мышеловском, Чапаевском, Северном, Лесном, Пуща-Водицком, Мемориале на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы, Южном, Святошинском, Братском, Михайловском, Соломенском, Совском, Шулявском, Военном, Старообрядном кладбищах, а также на кладбище Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время поминальных дней возле кладбищ будут патрулировать полиция и "Муниципальная охрана", - Кличко

10 мая — на Дарницком, Позняковском, Бортничанском, Выгуровском, Троещинском, Зверинецком, Куреневском, Жулянском, Беличанском кладбищах.

11 мая — на Байковом, СКП Киевский крематорий, Быковнянском кладбищах.

12 мая — на Городском кладбище.

Киев (25484) Кличко Виталий (4637) поминальные дни (18)


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Кличко также отметил, что у кладбищ за соблюдением карантинных ограничений будут следить дополнительные патрули Муниципальной охраны и полиции.

Иллюстрация к слову "исполнять".
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30.04.2021 13:22 Ответить
2 самых больших кладбища в Киеве, это Берковецкое и Лесное, не понимаю, почему в таком виде составлен этот список, где они не упоминаются.
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30.04.2021 13:44 Ответить
Одразу видно, що ви не в Києві живете:
Берковецьке офіційно називається Міське
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30.04.2021 14:43 Ответить
Лісове згадується - абзац про поминальні дні 9 травня
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30.04.2021 14:44 Ответить
Забыл, похоже Виталий, как ковидный труп кернеса целовал, который по быдлохарькову везде таскали...
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30.04.2021 13:46 Ответить
Ви дивна істота, яка нашвидкоруч вигадала власний Всесвіт. У мене батьки поховані на Берковцях, А також багато знайомих, і ніхто ніколи з киян, з близьких і не близьких моїх знайомих, не називав Берковці міським кладовищем. Одразу видно, що ви живете не в Києві. Ви з космосу тявкнули? Звідки ви такі беретесь, а головне, що за дурень отримує від таких своїх фантазмів користь?
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30.04.2021 18:17 Ответить
 
 