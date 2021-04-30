Стал известен график посещения кладбищ Киева в поминальные дни

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город разработал специальный график посещения кладбищ на поминальные дни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".

Также к кладбищам планируют запустить дополнительные автобусы, график которых будет обнародован позже.

Кличко также отметил, что у кладбищ за соблюдением карантинных ограничений будут следить дополнительные патрули Муниципальной охраны и полиции.

График посещения кладбищ:

9 мая поминальные дни будут проходить на Пироговском, Корчеватском, Мышеловском, Чапаевском, Северном, Лесном, Пуща-Водицком, Мемориале на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы, Южном, Святошинском, Братском, Михайловском, Соломенском, Совском, Шулявском, Военном, Старообрядном кладбищах, а также на кладбище Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время поминальных дней возле кладбищ будут патрулировать полиция и "Муниципальная охрана", - Кличко

10 мая — на Дарницком, Позняковском, Бортничанском, Выгуровском, Троещинском, Зверинецком, Куреневском, Жулянском, Беличанском кладбищах.

11 мая — на Байковом, СКП Киевский крематорий, Быковнянском кладбищах.

12 мая — на Городском кладбище.