Стал известен график посещения кладбищ Киева в поминальные дни
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город разработал специальный график посещения кладбищ на поминальные дни.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".
Также к кладбищам планируют запустить дополнительные автобусы, график которых будет обнародован позже.
Кличко также отметил, что у кладбищ за соблюдением карантинных ограничений будут следить дополнительные патрули Муниципальной охраны и полиции.
График посещения кладбищ:
9 мая поминальные дни будут проходить на Пироговском, Корчеватском, Мышеловском, Чапаевском, Северном, Лесном, Пуща-Водицком, Мемориале на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы, Южном, Святошинском, Братском, Михайловском, Соломенском, Совском, Шулявском, Военном, Старообрядном кладбищах, а также на кладбище Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника.
10 мая — на Дарницком, Позняковском, Бортничанском, Выгуровском, Троещинском, Зверинецком, Куреневском, Жулянском, Беличанском кладбищах.
11 мая — на Байковом, СКП Киевский крематорий, Быковнянском кладбищах.
12 мая — на Городском кладбище.
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