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Оприлюднено графік відвідування кладовищ Києва в поминальні дні

Оприлюднено графік відвідування кладовищ Києва в поминальні дні

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що місто розробило спеціальний графік відвідування кладовищ на поминальні дні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".

Також до кладовищ планують запустити додаткові автобуси, графік яких буде оприлюднено пізніше.

Кличко також зазначив, що біля кладовищ за дотриманням карантинних обмежень стежитимуть додаткові патрулі Муніципальної охорони і поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час поминальних днів біля кладовищ патрулюватимуть поліція і "Муніципальна охорона", - Кличко

Графік відвідування кладовищ:

  • 9 травня поминальні дні відбуватимуть на Пирогівському, Корчуватському, Мишоловському, Чапаєвському, Північному, Лісовому, Пуща-Водицькому, Меморіалі на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави, Південному, Святошинському, Братському, Михайлівському, Солом’янському, Совському, Шулявському, Військовому, Старообрядному кладовищах, а також на кладовищі Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника.
  • 10 травня – на Дарницькому, Позняківському, Бортничанському, Вигурівському, Троєщинському, Звіринецькому, Куренівському, Жулянському, Біличанському кладовищах.
  • 11 травня – на Байковому, СКП Київський крематорій, Биківнянському кладовищах.
  • 12 травня – на Міському кладовищі.

Автор: 

Київ (19429) Кличко Віталій (3509) поминальні дні (14)


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Кличко также отметил, что у кладбищ за соблюдением карантинных ограничений будут следить дополнительные патрули Муниципальной охраны и полиции.

Иллюстрация к слову "исполнять".
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30.04.2021 13:22 Відповісти
2 самых больших кладбища в Киеве, это Берковецкое и Лесное, не понимаю, почему в таком виде составлен этот список, где они не упоминаются.
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30.04.2021 13:44 Відповісти
Одразу видно, що ви не в Києві живете:
Берковецьке офіційно називається Міське
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30.04.2021 14:43 Відповісти
Лісове згадується - абзац про поминальні дні 9 травня
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30.04.2021 14:44 Відповісти
Забыл, похоже Виталий, как ковидный труп кернеса целовал, который по быдлохарькову везде таскали...
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30.04.2021 13:46 Відповісти
Ви дивна істота, яка нашвидкоруч вигадала власний Всесвіт. У мене батьки поховані на Берковцях, А також багато знайомих, і ніхто ніколи з киян, з близьких і не близьких моїх знайомих, не називав Берковці міським кладовищем. Одразу видно, що ви живете не в Києві. Ви з космосу тявкнули? Звідки ви такі беретесь, а головне, що за дурень отримує від таких своїх фантазмів користь?
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30.04.2021 18:17 Відповісти
 
 