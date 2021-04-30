Оприлюднено графік відвідування кладовищ Києва в поминальні дні

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що місто розробило спеціальний графік відвідування кладовищ на поминальні дні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".

Також до кладовищ планують запустити додаткові автобуси, графік яких буде оприлюднено пізніше.

Кличко також зазначив, що біля кладовищ за дотриманням карантинних обмежень стежитимуть додаткові патрулі Муніципальної охорони і поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час поминальних днів біля кладовищ патрулюватимуть поліція і "Муніципальна охорона", - Кличко

Графік відвідування кладовищ: