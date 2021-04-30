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Минцифры сообщило о возможных технических проблемах в работе "Дії"

Минцифры сообщило о возможных технических проблемах в работе

Сегодня утром произошел технический сбой хостинг-провайдера DeNovo на платформе G-Cloud. Программный сбой произошел в технологическом стеке виртуализации, из-за чего могут быть технические проблемы в работе электронного сервиса "Дія".

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы. Специалисты компании мобилизовали все ресурсы для устранения первопричины проблемы, и прилагают максимум усилий, чтобы можно юыло как можно скорее воспользоваться сервисом "Дія", - отметили в Минцыфры.

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В Министерстве надеются, что восстановить работу провайдера удастся в течение двух часов.

Минцифры (316) Дія (421)


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Топ комментарии
+7
Ну дик, ЗЕбіли ж робили
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30.04.2021 13:53
+7
Интересно, остались еще неумные, доверяющие этой шаражкиной программе от шаражкиной конторы? После всех скандалов с утечкой конфиденциальных данных и серверах в Раше.
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30.04.2021 13:54
+6
Поэтому им и не дают международных сертификатов безопасности.

А вообще -- пользуйтесь "Дией", дорогие сограждане, только не пеняйте потом, что после последних инициатив "величайшего" кто-то оформил на вас левый кредит.
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30.04.2021 14:00
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Ну дик, ЗЕбіли ж робили
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30.04.2021 13:53 Ответить
Поэтому им и не дают международных сертификатов безопасности.

А вообще -- пользуйтесь "Дией", дорогие сограждане, только не пеняйте потом, что после последних инициатив "величайшего" кто-то оформил на вас левый кредит.
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30.04.2021 14:00 Ответить
деньги украли и как обично ничего не сделали
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30.04.2021 14:22 Ответить
Интересно, остались еще неумные, доверяющие этой шаражкиной программе от шаражкиной конторы? После всех скандалов с утечкой конфиденциальных данных и серверах в Раше.
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30.04.2021 13:54 Ответить
а всё дело в том что уборщица протёрла клавиатуру работающего компьютера
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30.04.2021 13:55 Ответить
Она тоже смешная ? А может шпионка ?
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30.04.2021 13:57 Ответить
тряпкой для пола...
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30.04.2021 14:15 Ответить
Ага "статевой ганчиркой" )))
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30.04.2021 14:17 Ответить
Сейчас выяснится, что граждане за эти два часа кредитов нахватались по самые ноздри...
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30.04.2021 13:57 Ответить
На ничего не подозревающих граждан скорее
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30.04.2021 14:02 Ответить
Представляю у кого паспорт в дии и он де то ним должен отсветить или права. Зебилы
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30.04.2021 13:58 Ответить
Нужно ли бежать дуракам, которые себя туда впихнули - проверять на ком сейчас их имущество...!? А заодно - не появиться ли левые долги !?
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30.04.2021 14:16 Ответить
Сочувствую доверчивым наивным согражданам. Умнее надо быть. Умнее и осторожнее. Не стоит играть с бенями и зелями в азартные игры.
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30.04.2021 14:24 Ответить
админ вмварь 6.7 на 7.0.2 обновил на старом вонючем ксеоне с помойки и половина вибов для старого железа отпала ? ))))))))))
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30.04.2021 14:34 Ответить
во время сбоя данные 5 миллионов зебилов успешно слиты в российскую федерацию
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30.04.2021 19:14 Ответить
 
 