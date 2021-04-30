Минцифры сообщило о возможных технических проблемах в работе "Дії"
Сегодня утром произошел технический сбой хостинг-провайдера DeNovo на платформе G-Cloud. Программный сбой произошел в технологическом стеке виртуализации, из-за чего могут быть технические проблемы в работе электронного сервиса "Дія".
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы. Специалисты компании мобилизовали все ресурсы для устранения первопричины проблемы, и прилагают максимум усилий, чтобы можно юыло как можно скорее воспользоваться сервисом "Дія", - отметили в Минцыфры.
В Министерстве надеются, что восстановить работу провайдера удастся в течение двух часов.
Топ комментарии
+7 Джура
показать весь комментарий30.04.2021 13:53
+7 18c49ed2
показать весь комментарий30.04.2021 13:54
+6 18c49ed2
показать весь комментарий30.04.2021 14:00
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А вообще -- пользуйтесь "Дией", дорогие сограждане, только не пеняйте потом, что после последних инициатив "величайшего" кто-то оформил на вас левый кредит.