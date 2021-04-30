Минцифры сообщило о возможных технических проблемах в работе "Дії"

Сегодня утром произошел технический сбой хостинг-провайдера DeNovo на платформе G-Cloud. Программный сбой произошел в технологическом стеке виртуализации, из-за чего могут быть технические проблемы в работе электронного сервиса "Дія".

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы. Специалисты компании мобилизовали все ресурсы для устранения первопричины проблемы, и прилагают максимум усилий, чтобы можно юыло как можно скорее воспользоваться сервисом "Дія", - отметили в Минцыфры.

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В Министерстве надеются, что восстановить работу провайдера удастся в течение двух часов.



