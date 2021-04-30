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Мінцифри повідомило про можливі технічні проблеми в роботі "Дії"

Мінцифри повідомило про можливі технічні проблеми в роботі

Сьогодні вранці стався технічний збій хостинг-провайдера DeNovo на платформі G-Cloud. Програмний збій стався в технологічному стеку віртуалізації, через що можуть бути технічні проблеми в роботі електронного сервісу "Дія".

Про це повідомляє Міністерство цифровий трансформації в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"В цей час тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці компанії мобілізували всі ресурси для усунення першопричини проблеми, і докладають максимум зусиль, щоб можна було якомога швидше скористатися сервісом "Дія", - зазначили в Мінцифри.

У Міністерстві сподіваються, що відновити роботу провайдера вдасться протягом двох годин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ, Нацполіція і Мінцифри з травня обмінюватимуться даними про порушників самоізоляції, - розпорядження Кабміну

Автор: 

Мінцифри (1181) Дія (1119)


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Топ коментарі
+7
Ну дик, ЗЕбіли ж робили
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30.04.2021 13:53
+7
Интересно, остались еще неумные, доверяющие этой шаражкиной программе от шаражкиной конторы? После всех скандалов с утечкой конфиденциальных данных и серверах в Раше.
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30.04.2021 13:54
+6
Поэтому им и не дают международных сертификатов безопасности.

А вообще -- пользуйтесь "Дией", дорогие сограждане, только не пеняйте потом, что после последних инициатив "величайшего" кто-то оформил на вас левый кредит.
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30.04.2021 14:00
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Ну дик, ЗЕбіли ж робили
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30.04.2021 13:53 Відповісти
Поэтому им и не дают международных сертификатов безопасности.

А вообще -- пользуйтесь "Дией", дорогие сограждане, только не пеняйте потом, что после последних инициатив "величайшего" кто-то оформил на вас левый кредит.
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30.04.2021 14:00 Відповісти
деньги украли и как обично ничего не сделали
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30.04.2021 14:22 Відповісти
Интересно, остались еще неумные, доверяющие этой шаражкиной программе от шаражкиной конторы? После всех скандалов с утечкой конфиденциальных данных и серверах в Раше.
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30.04.2021 13:54 Відповісти
а всё дело в том что уборщица протёрла клавиатуру работающего компьютера
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30.04.2021 13:55 Відповісти
Она тоже смешная ? А может шпионка ?
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30.04.2021 13:57 Відповісти
тряпкой для пола...
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30.04.2021 14:15 Відповісти
Ага "статевой ганчиркой" )))
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30.04.2021 14:17 Відповісти
Сейчас выяснится, что граждане за эти два часа кредитов нахватались по самые ноздри...
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30.04.2021 13:57 Відповісти
На ничего не подозревающих граждан скорее
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30.04.2021 14:02 Відповісти
Представляю у кого паспорт в дии и он де то ним должен отсветить или права. Зебилы
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30.04.2021 13:58 Відповісти
Нужно ли бежать дуракам, которые себя туда впихнули - проверять на ком сейчас их имущество...!? А заодно - не появиться ли левые долги !?
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30.04.2021 14:16 Відповісти
Сочувствую доверчивым наивным согражданам. Умнее надо быть. Умнее и осторожнее. Не стоит играть с бенями и зелями в азартные игры.
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30.04.2021 14:24 Відповісти
админ вмварь 6.7 на 7.0.2 обновил на старом вонючем ксеоне с помойки и половина вибов для старого железа отпала ? ))))))))))
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30.04.2021 14:34 Відповісти
во время сбоя данные 5 миллионов зебилов успешно слиты в российскую федерацию
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30.04.2021 19:14 Відповісти
 
 