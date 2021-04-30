Мінцифри повідомило про можливі технічні проблеми в роботі "Дії"
Сьогодні вранці стався технічний збій хостинг-провайдера DeNovo на платформі G-Cloud. Програмний збій стався в технологічному стеку віртуалізації, через що можуть бути технічні проблеми в роботі електронного сервісу "Дія".
Про це повідомляє Міністерство цифровий трансформації в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
"В цей час тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці компанії мобілізували всі ресурси для усунення першопричини проблеми, і докладають максимум зусиль, щоб можна було якомога швидше скористатися сервісом "Дія", - зазначили в Мінцифри.
У Міністерстві сподіваються, що відновити роботу провайдера вдасться протягом двох годин.
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А вообще -- пользуйтесь "Дией", дорогие сограждане, только не пеняйте потом, что после последних инициатив "величайшего" кто-то оформил на вас левый кредит.