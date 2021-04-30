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Латвия открыла почетное консульство в Славянске на Донетчине

Латвия открыла почетное консульство в Славянске на Донетчине

30 апреля 2021 года глава Комитета иностранных дел Сейма Рихардс Колс открыл почетное консульство Латвии в городе Славянск Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Латвии в Украине.

Отмечается, что почетным консулом Латвии назначен Александр Павенко.

Открывая почетное консульство, Колс подчеркнул, что открытие консульства является признаком поддержки Латвией территориальной целостности Украины. По его словам, Латвия хочет развивать отношения с Донецкой областью в области образования, экономики и других отраслях.

"Почетное консульство также будет служить информационным пунктом, который будет предоставлять возможность получить информацию об образовательном, туристическом и экономическом потенциале Латвии и возможности сотрудничества с Донецкой областью.

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Автор: 

консульство (469) Латвия (1331) Донецкая область (9557) Славянск (2568)


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Топ комментарии
+3
Что значит нахера? После деоккупации ждем консульство Великобритании в Донецке и консульство США в Севастополе.
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30.04.2021 14:28
+2
Там походу 90% просильщиков полит убежища в ес - даунбасяне и едут они почти все в страны Балтии, ведь только там можно прожить с гусскоязычной челюстю
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30.04.2021 14:10
+2
бо Слов"янськ - то Україна
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30.04.2021 14:39
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Зеля , тебя опередили .
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30.04.2021 14:06 Ответить
От нахіра ?
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30.04.2021 14:06 Ответить
бо Слов"янськ - то Україна
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30.04.2021 14:39 Ответить
Все вірно !
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30.04.2021 14:39 Ответить
Там походу 90% просильщиков полит убежища в ес - даунбасяне и едут они почти все в страны Балтии, ведь только там можно прожить с гусскоязычной челюстю
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30.04.2021 14:10 Ответить
Ух ты... Не ожиданно !
Но вот нахера...?
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30.04.2021 14:14 Ответить
Что значит нахера? После деоккупации ждем консульство Великобритании в Донецке и консульство США в Севастополе.
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30.04.2021 14:28 Ответить
У меня тот же вопрос: зачем?
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30.04.2021 14:17 Ответить
Отправная точка трудовой миграции очень поможет разрушенному украинскому донбассу. Спасибо, друзья, будем развивать Латвию вместе.
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30.04.2021 14:27 Ответить
Полиция Латвии задержала шесть граждан Украины за нелегальное производство сигарет. Ну и нахера тут надо таких работников.
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30.04.2021 18:34 Ответить
 
 