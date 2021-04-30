Латвия открыла почетное консульство в Славянске на Донетчине
30 апреля 2021 года глава Комитета иностранных дел Сейма Рихардс Колс открыл почетное консульство Латвии в городе Славянск Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Латвии в Украине.
Отмечается, что почетным консулом Латвии назначен Александр Павенко.
Открывая почетное консульство, Колс подчеркнул, что открытие консульства является признаком поддержки Латвией территориальной целостности Украины. По его словам, Латвия хочет развивать отношения с Донецкой областью в области образования, экономики и других отраслях.
"Почетное консульство также будет служить информационным пунктом, который будет предоставлять возможность получить информацию об образовательном, туристическом и экономическом потенциале Латвии и возможности сотрудничества с Донецкой областью.
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