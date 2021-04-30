Латвія відкрила почесне консульство в Слов'янську на Донеччині
30 квітня 2021 року голова Комітету закордонних справ Сейму Ріхардс Колс відкрив почесне консульство Латвії в місті Слов'янськ Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства Латвії в Україні.
Зазначається, що почесним консулом Латвії призначений Олександр Павенков.
Відкриваючи почесне консульство, Колс наголосив, що відкриття консульства є ознакою підтримки Латвією територіальної цілісності України. За його словами, Латвія хоче розвивати відносини з Донецькою областю в галузі освіти, економіки та інших галузях.
Почесне консульство також буде інформаційним пунктом, який буде надавати можливість отримати інформацію про освітній, туристичній та економічний потенціал Латвії та можливості співпраці з Донецькою областю".
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