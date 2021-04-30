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Латвія відкрила почесне консульство в Слов'янську на Донеччині

Латвія відкрила почесне консульство в Слов'янську на Донеччині

30 квітня 2021 року голова Комітету закордонних справ Сейму Ріхардс Колс відкрив почесне консульство Латвії в місті Слов'янськ Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства Латвії в Україні.

Зазначається, що почесним консулом Латвії призначений Олександр Павенков.

Відкриваючи почесне консульство, Колс наголосив, що відкриття консульства є ознакою підтримки Латвією територіальної цілісності України. За його словами, Латвія хоче розвивати відносини з Донецькою областю в галузі освіти, економіки та інших галузях.

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Почесне консульство також буде інформаційним пунктом, який буде надавати можливість отримати інформацію про освітній, туристичній та економічний потенціал Латвії та можливості співпраці з Донецькою областю".

Автор: 

консульство (308) Латвія (1344) Донецька область (8368) Слов’янськ (595)


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Топ коментарі
+3
Что значит нахера? После деоккупации ждем консульство Великобритании в Донецке и консульство США в Севастополе.
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30.04.2021 14:28
+2
Там походу 90% просильщиков полит убежища в ес - даунбасяне и едут они почти все в страны Балтии, ведь только там можно прожить с гусскоязычной челюстю
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30.04.2021 14:10
+2
бо Слов"янськ - то Україна
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30.04.2021 14:39
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Зеля , тебя опередили .
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30.04.2021 14:06 Відповісти
От нахіра ?
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30.04.2021 14:06 Відповісти
бо Слов"янськ - то Україна
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30.04.2021 14:39 Відповісти
Все вірно !
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30.04.2021 14:39 Відповісти
Там походу 90% просильщиков полит убежища в ес - даунбасяне и едут они почти все в страны Балтии, ведь только там можно прожить с гусскоязычной челюстю
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30.04.2021 14:10 Відповісти
Ух ты... Не ожиданно !
Но вот нахера...?
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30.04.2021 14:14 Відповісти
Что значит нахера? После деоккупации ждем консульство Великобритании в Донецке и консульство США в Севастополе.
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30.04.2021 14:28 Відповісти
У меня тот же вопрос: зачем?
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30.04.2021 14:17 Відповісти
Отправная точка трудовой миграции очень поможет разрушенному украинскому донбассу. Спасибо, друзья, будем развивать Латвию вместе.
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30.04.2021 14:27 Відповісти
Полиция Латвии задержала шесть граждан Украины за нелегальное производство сигарет. Ну и нахера тут надо таких работников.
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30.04.2021 18:34 Відповісти
 
 