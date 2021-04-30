Предложу экс-сотрудникам "Нафтогаза", работу которых ценю, вернуться в НАК, - Витренко

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко предложит ряду ушедших вместе с ним в течение 2020 года сотрудников вернуться в компанию.

"Буду предлагать (вернуться. - Ред.) многим из своих коллег, работу которых я ценю", - сказал он в ходе онлайн-конференции в Киеве в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, речь, в частности, идет об Олеге Диденко, который работал директором по проблемной задолженности и газораспределительным сетям, и Александре Веденееве – экс-начальнике департамента рыночных исследований НАК.

Витренко уточнил, что никто из действующего топ-менеджмента "Нафтогаза" пока не подал заявление об увольнении после его прихода, со многими из них он уже общался.

"Пока руководители конструктивно работают, проводят соответствующие встречи. Это не означает, что никто из них не изменит своего мнения, но пока мне такие неизвестны", - отметил глава НАК.

Витренко также сообщил, что до детального изучения работы структурных подразделений и дивизионов группы он не готов говорить о смене текущей структуры и модели трансформации "Нафтогаза".

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