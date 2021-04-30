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Предложу экс-сотрудникам "Нафтогаза", работу которых ценю, вернуться в НАК, - Витренко

Предложу экс-сотрудникам

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко предложит ряду ушедших вместе с ним в течение 2020 года сотрудников вернуться в компанию.

"Буду предлагать (вернуться. - Ред.) многим из своих коллег, работу которых я ценю", - сказал он в ходе онлайн-конференции в Киеве в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, речь, в частности, идет об Олеге Диденко, который работал директором по проблемной задолженности и газораспределительным сетям, и Александре Веденееве – экс-начальнике департамента рыночных исследований НАК.

Витренко уточнил, что никто из действующего топ-менеджмента "Нафтогаза" пока не подал заявление об увольнении после его прихода, со многими из них он уже общался.

"Пока руководители конструктивно работают, проводят соответствующие встречи. Это не означает, что никто из них не изменит своего мнения, но пока мне такие неизвестны", - отметил глава НАК.

Витренко также сообщил, что до детального изучения работы структурных подразделений и дивизионов группы он не готов говорить о смене текущей структуры и модели трансформации "Нафтогаза".

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Автор: 

Нафтогаз (3112) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+1
Новиє ліца-2.
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30.04.2021 14:31
+1
Знаємо ми, що ви там "цінуєте"....
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30.04.2021 14:45
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"Верну подельников в схемы"
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30.04.2021 14:26 Ответить
ждем резюме бездельников из Нафтогаза с ожидаемой космической зп....
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30.04.2021 14:28 Ответить


Предложу экс-сотрудникам "Нафтогаза", работу которых ценю, вернуться в НАК, - Витренко - Цензор.НЕТ 7341
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30.04.2021 14:28 Ответить
Моя борьба ?
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30.04.2021 14:30 Ответить
Новиє ліца-2.
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30.04.2021 14:31 Ответить
Знаємо ми, що ви там "цінуєте"....
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30.04.2021 14:45 Ответить
Вітренко молодець,іще значить в касабів щось відіжме-респект!!!
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30.04.2021 15:15 Ответить
а що він вже віджав?Щось не чула.
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30.04.2021 16:21 Ответить
-тся/ться вообще "не фирштейн"?
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30.04.2021 15:28 Ответить
 
 