"Нафтогаз" может подать новые иски к российскому "Газпрому", - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" может подать новые иски к российскому газовому монополисту "Газпрому". Действующий контракт позволяет это делать.

Об этом сказал сегодня на брифинге новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Максимальное давление, которое может осуществлять "Нафтогаз" на "Газпром", используя все юридические возможности, понятно, что это будет сделано", - сказал он.

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