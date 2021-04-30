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"Нафтогаз" может подать новые иски к российскому "Газпрому", - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" может подать новые иски к российскому газовому монополисту "Газпрому". Действующий контракт позволяет это делать.

Об этом сказал сегодня на брифинге новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Максимальное давление, которое может осуществлять "Нафтогаз" на "Газпром", используя все юридические возможности, понятно, что это будет сделано", - сказал он.

Читайте также: Резких кадровых изменений в "Нафтогазе" не будет, с руководителями высшего звена проведу встречи, - Витренко

Автор: 

Газпром (3183) иск (640) Нафтогаз (3112) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+11
А может и не подать...и это гораздо более вероятно...
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30.04.2021 12:25
+7
Подать и спецом проиграть. Получить от рашки откат с проигранных в суде сумм. Зато быдло будет в восторге - нет такой зарплаты как у Коболева.
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30.04.2021 12:47
+6
Может, но не будет. Ибо ЗЕлёный придурок боится нервировать своего кумира - Куйла. Оно надеется снова на свидание с любимым, заглянуть ещё раз в его очко, "увидеть там мир"...так как же Вовочка посмеет огорчать любимого лысого карлика какими-то гадкими исками к любимой игрушке Пуйла - газпрёму?
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30.04.2021 12:25
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А может и не подать...и это гораздо более вероятно...
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30.04.2021 12:25 Ответить
Те саме хотів написати - А можуть і не подати, зелені злодії кажуть багато ради піару.
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30.04.2021 13:36 Ответить
Подаст, но под руководством этого маминькиного сынка, подаст против себя.
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30.04.2021 18:36 Ответить
А что ему остается еще говорить перед перед полным подчинением украинской энергетики кацапам...
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30.04.2021 16:39 Ответить
з цими довбнями,можна лише з тріском просрати.
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30.04.2021 12:25 Ответить
Может, но не будет. Ибо ЗЕлёный придурок боится нервировать своего кумира - Куйла. Оно надеется снова на свидание с любимым, заглянуть ещё раз в его очко, "увидеть там мир"...так как же Вовочка посмеет огорчать любимого лысого карлика какими-то гадкими исками к любимой игрушке Пуйла - газпрёму?
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30.04.2021 12:25 Ответить
"Нафтогаз" может подать новые иски к российскому "Газпрому", - Витренко - Цензор.НЕТ 4785
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30.04.2021 12:28 Ответить
Есть ли жизнь на Марсе, нету ли жизни на Марсе....
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30.04.2021 12:30 Ответить
Вам хочется исков?
- Их есть у меня...
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30.04.2021 12:37 Ответить
Срочно премию Упырю...Миллионы миллионов....ну он же "наверняка" выиграет с помощью норвежских юристов за миллионов 50 ...евро из бюджета Украины.
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30.04.2021 12:37 Ответить
Подать и спецом проиграть. Получить от рашки откат с проигранных в суде сумм. Зато быдло будет в восторге - нет такой зарплаты как у Коболева.
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30.04.2021 12:47 Ответить
#Букви розповідають про нового міністра енергетики Галущенко та пов'язані з ним скандали.

4.8 мільярда гривень збитків, замість 3.6 мільярда прибутку - досягнення нового міністра енергетики Германа Галущенка на посту віцепрезидента з розвитку НАЕК "Енергоатом".
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30.04.2021 13:09 Ответить
якщо преЗЕдент - дебіл, то челядь не буде розумнішою і поряднішою за хазяїна. Вор ЗЄля оточив себе такими самими ворами
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30.04.2021 13:14 Ответить
Ага, боцун. З лохами.
"Вітренко запропонував Коломойському створити нафтового гіганта"

29.04.2021, 22:07
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30.04.2021 13:17 Ответить
Отэто я понимаю, деолигархизация!
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30.04.2021 16:36 Ответить
Вітренко запропонував Коломойському зробити спільну фірму, у перший же день свого незаконного призначення.Незаконно призначений урядом Зеленського новий голова НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко запропонував Ігорю Коломойському об'єднати Укрнафту та Укртатнафту (Кременчуцький НПЗ) в одну вертикально-інтегровану компанію, де у держави буде контрольний пакет акцій - у перший же день, як заїхав у кабінет. "Так ось, виникає питання: а, можливо, держава повинна об'єднати видобуток і переробку в цю вертикальну інтеграцію? Можливо, пан Коломойський (вважається співвласником обох компаній - Ред.) Задовольниться статусом міноритарного акціонера, і просто буде отримувати дивіденди від цієї вертикальної інтеграції, не впливаючи, не контролюючи ці активи? ", - сказав топ-менеджер в інтерв'ю російському агентству Інтерфакс-Україна. Так ось для чого призначали Вітренко так безсоромно та з всіма можливими порушеннями. Безумовно, ми чуємо від Вітренко такі правильні слова про "боротьбу з Коломойським", про те, що так він "не буде впливати на компанії". І знаєте, це звучить для будь-якої адекватної людини, враховуючи яким чином Вітренко отримав цю посаду. Тобто наплювати на закон, на закордонних партнерів, що підтримують економіку країни, звільнивши успішний менеджмент Нафтогазу, що як раз прищемив хвоста і Фірташу, і Коломойському - це зроблено "для боротьби з олігархами". Яка відкрита брехня в очі.

Alex Noyt
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30.04.2021 13:18 Ответить
"як раз прищемив хвоста і Фірташу, і Коломойському"????

Каким образом?
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30.04.2021 15:33 Ответить
Да, за такие премии можно подавать и подавать. Если проиграет, то останется при своих, а вдруг выиграет, то процентик от выигрыша себе в карман. Для него беспроигрышная лотерея, а все проигрыши из нашего кармана.
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30.04.2021 15:30 Ответить
Эти точно подадут
"Нафтогаз" може подати нові позови до російського "Газпрому", - Вітренко - Цензор.НЕТ 1499
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30.04.2021 15:48 Ответить
Гладко стелет...
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30.04.2021 15:51 Ответить
О хочет подать иски Газпрому примерно так же, как и Зеленский в НАТО хочет вступить.
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30.04.2021 16:38 Ответить
а погляд на фото.. ну вилитий Павка Корчагін в боротьбі за світле майбутнє.. і ніяк не менше..
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30.04.2021 17:08 Ответить
 
 