"Нафтогаз" может подать новые иски к российскому "Газпрому", - Витренко
НАК "Нафтогаз Украины" может подать новые иски к российскому газовому монополисту "Газпрому". Действующий контракт позволяет это делать.
Об этом сказал сегодня на брифинге новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Максимальное давление, которое может осуществлять "Нафтогаз" на "Газпром", используя все юридические возможности, понятно, что это будет сделано", - сказал он.
Топ комментарии
+11 Привет
показать весь комментарий30.04.2021 12:25
+7 Иннокентий beer
показать весь комментарий30.04.2021 12:47
+6 Джура
показать весь комментарий30.04.2021 12:25
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Их есть у меня...
4.8 мільярда гривень збитків, замість 3.6 мільярда прибутку - досягнення нового міністра енергетики Германа Галущенка на посту віцепрезидента з розвитку НАЕК "Енергоатом".
"Вітренко запропонував Коломойському створити нафтового гіганта"
29.04.2021, 22:07
Alex Noyt
Каким образом?