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"Нафтогаз" може подати нові позови до російського "Газпрому", - Вітренко

НАК "Нафтогаз України" може подати нові позови до російського газового монополіста "Газпрому". Чинний контракт дозволяє це робити.

Про це сказав сьогодні на брифінгу новий глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Максимальний тиск, який може чинити "Нафтогаз" на "Газпром", використовуючи всі юридичні можливості, зрозуміло, що це буде зроблено", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Різких кадрових змін у "Нафтогазі" не буде, з керівниками вищої ланки проведу зустрічі, - Вітренко

Автор: 

Газпром (3386) позов (492) Нафтогаз (4408) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+11
А может и не подать...и это гораздо более вероятно...
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30.04.2021 12:25
+7
Подать и спецом проиграть. Получить от рашки откат с проигранных в суде сумм. Зато быдло будет в восторге - нет такой зарплаты как у Коболева.
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30.04.2021 12:47
+6
Может, но не будет. Ибо ЗЕлёный придурок боится нервировать своего кумира - Куйла. Оно надеется снова на свидание с любимым, заглянуть ещё раз в его очко, "увидеть там мир"...так как же Вовочка посмеет огорчать любимого лысого карлика какими-то гадкими исками к любимой игрушке Пуйла - газпрёму?
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30.04.2021 12:25
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А может и не подать...и это гораздо более вероятно...
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30.04.2021 12:25 Відповісти
Те саме хотів написати - А можуть і не подати, зелені злодії кажуть багато ради піару.
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30.04.2021 13:36 Відповісти
Подаст, но под руководством этого маминькиного сынка, подаст против себя.
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30.04.2021 18:36 Відповісти
А что ему остается еще говорить перед перед полным подчинением украинской энергетики кацапам...
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30.04.2021 16:39 Відповісти
з цими довбнями,можна лише з тріском просрати.
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30.04.2021 12:25 Відповісти
Может, но не будет. Ибо ЗЕлёный придурок боится нервировать своего кумира - Куйла. Оно надеется снова на свидание с любимым, заглянуть ещё раз в его очко, "увидеть там мир"...так как же Вовочка посмеет огорчать любимого лысого карлика какими-то гадкими исками к любимой игрушке Пуйла - газпрёму?
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30.04.2021 12:25 Відповісти
"Нафтогаз" может подать новые иски к российскому "Газпрому", - Витренко - Цензор.НЕТ 4785
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30.04.2021 12:28 Відповісти
Есть ли жизнь на Марсе, нету ли жизни на Марсе....
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30.04.2021 12:30 Відповісти
Вам хочется исков?
- Их есть у меня...
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30.04.2021 12:37 Відповісти
Срочно премию Упырю...Миллионы миллионов....ну он же "наверняка" выиграет с помощью норвежских юристов за миллионов 50 ...евро из бюджета Украины.
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30.04.2021 12:37 Відповісти
Подать и спецом проиграть. Получить от рашки откат с проигранных в суде сумм. Зато быдло будет в восторге - нет такой зарплаты как у Коболева.
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30.04.2021 12:47 Відповісти
#Букви розповідають про нового міністра енергетики Галущенко та пов'язані з ним скандали.

4.8 мільярда гривень збитків, замість 3.6 мільярда прибутку - досягнення нового міністра енергетики Германа Галущенка на посту віцепрезидента з розвитку НАЕК "Енергоатом".
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30.04.2021 13:09 Відповісти
якщо преЗЕдент - дебіл, то челядь не буде розумнішою і поряднішою за хазяїна. Вор ЗЄля оточив себе такими самими ворами
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30.04.2021 13:14 Відповісти
Ага, боцун. З лохами.
"Вітренко запропонував Коломойському створити нафтового гіганта"

29.04.2021, 22:07
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30.04.2021 13:17 Відповісти
Отэто я понимаю, деолигархизация!
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30.04.2021 16:36 Відповісти
Вітренко запропонував Коломойському зробити спільну фірму, у перший же день свого незаконного призначення.Незаконно призначений урядом Зеленського новий голова НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко запропонував Ігорю Коломойському об'єднати Укрнафту та Укртатнафту (Кременчуцький НПЗ) в одну вертикально-інтегровану компанію, де у держави буде контрольний пакет акцій - у перший же день, як заїхав у кабінет. "Так ось, виникає питання: а, можливо, держава повинна об'єднати видобуток і переробку в цю вертикальну інтеграцію? Можливо, пан Коломойський (вважається співвласником обох компаній - Ред.) Задовольниться статусом міноритарного акціонера, і просто буде отримувати дивіденди від цієї вертикальної інтеграції, не впливаючи, не контролюючи ці активи? ", - сказав топ-менеджер в інтерв'ю російському агентству Інтерфакс-Україна. Так ось для чого призначали Вітренко так безсоромно та з всіма можливими порушеннями. Безумовно, ми чуємо від Вітренко такі правильні слова про "боротьбу з Коломойським", про те, що так він "не буде впливати на компанії". І знаєте, це звучить для будь-якої адекватної людини, враховуючи яким чином Вітренко отримав цю посаду. Тобто наплювати на закон, на закордонних партнерів, що підтримують економіку країни, звільнивши успішний менеджмент Нафтогазу, що як раз прищемив хвоста і Фірташу, і Коломойському - це зроблено "для боротьби з олігархами". Яка відкрита брехня в очі.

Alex Noyt
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30.04.2021 13:18 Відповісти
"як раз прищемив хвоста і Фірташу, і Коломойському"????

Каким образом?
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30.04.2021 15:33 Відповісти
Да, за такие премии можно подавать и подавать. Если проиграет, то останется при своих, а вдруг выиграет, то процентик от выигрыша себе в карман. Для него беспроигрышная лотерея, а все проигрыши из нашего кармана.
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30.04.2021 15:30 Відповісти
Эти точно подадут
"Нафтогаз" може подати нові позови до російського "Газпрому", - Вітренко - Цензор.НЕТ 1499
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30.04.2021 15:48 Відповісти
Гладко стелет...
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30.04.2021 15:51 Відповісти
О хочет подать иски Газпрому примерно так же, как и Зеленский в НАТО хочет вступить.
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30.04.2021 16:38 Відповісти
а погляд на фото.. ну вилитий Павка Корчагін в боротьбі за світле майбутнє.. і ніяк не менше..
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30.04.2021 17:08 Відповісти
 
 