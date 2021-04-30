"Нафтогаз" може подати нові позови до російського "Газпрому", - Вітренко

НАК "Нафтогаз України" може подати нові позови до російського газового монополіста "Газпрому". Чинний контракт дозволяє це робити.

Про це сказав сьогодні на брифінгу новий глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Максимальний тиск, який може чинити "Нафтогаз" на "Газпром", використовуючи всі юридичні можливості, зрозуміло, що це буде зроблено", - сказав він.

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