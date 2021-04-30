Запропоную ексспівробітникам "Нафтогазу", роботу яких ціную, повернутися в НАК, - Вітренко

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко запропонує деяким співробітникам, які пішли разом з ним протягом 2020 року, повернутися в компанію.

"Буду пропонувати (повернутися. - Ред.) багатьом зі своїх колег, роботу яких я ціную", - сказав він під час онлайн-конференції в Києві в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, йдеться, зокрема, про Олега Діденка, який працював директором з проблемної заборгованості і газорозподільних мереж, і Олександра Веденеєва - ексначальника департаменту ринкових досліджень НАК.

Вітренко уточнив, що ніхто з чинного топменеджменту "Нафтогазу" поки не подав заяву про звільнення після його приходу, з багатьма з них він вже спілкувався.

"Поки керівники конструктивно працюють, проводять відповідні зустрічі. Це не означає, що ніхто з них не змінить своєї думки, але поки мені такі невідомі", - зазначив глава НАК.

Вітренко також повідомив, що до детального вивчення роботи структурних підрозділів і дивізіонів групи він не готовий говорити про зміну поточної структури та моделі трансформації "Нафтогазу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" може подати нові позови до російського "Газпрому", - Вітренко