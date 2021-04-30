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Новини
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Запропоную ексспівробітникам "Нафтогазу", роботу яких ціную, повернутися в НАК, - Вітренко

Запропоную ексспівробітникам

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко запропонує деяким співробітникам, які пішли разом з ним протягом 2020 року, повернутися в компанію.

"Буду пропонувати (повернутися. - Ред.) багатьом зі своїх колег, роботу яких я ціную", - сказав він під час онлайн-конференції в Києві в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, йдеться, зокрема, про Олега Діденка, який працював директором з проблемної заборгованості і газорозподільних мереж, і Олександра Веденеєва - ексначальника департаменту ринкових досліджень НАК.

Вітренко уточнив, що ніхто з чинного топменеджменту "Нафтогазу" поки не подав заяву про звільнення після його приходу, з багатьма з них він вже спілкувався.

"Поки керівники конструктивно працюють, проводять відповідні зустрічі. Це не означає, що ніхто з них не змінить своєї думки, але поки мені такі невідомі", - зазначив глава НАК.

Вітренко також повідомив, що до детального вивчення роботи структурних підрозділів і дивізіонів групи він не готовий говорити про зміну поточної структури та моделі трансформації "Нафтогазу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" може подати нові позови до російського "Газпрому", - Вітренко

Автор: 

Нафтогаз (4408) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+1
Новиє ліца-2.
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30.04.2021 14:31
+1
Знаємо ми, що ви там "цінуєте"....
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30.04.2021 14:45
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"Верну подельников в схемы"
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30.04.2021 14:26 Відповісти
ждем резюме бездельников из Нафтогаза с ожидаемой космической зп....
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30.04.2021 14:28 Відповісти


Предложу экс-сотрудникам "Нафтогаза", работу которых ценю, вернуться в НАК, - Витренко - Цензор.НЕТ 7341
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30.04.2021 14:28 Відповісти
Моя борьба ?
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30.04.2021 14:30 Відповісти
Новиє ліца-2.
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30.04.2021 14:31 Відповісти
Знаємо ми, що ви там "цінуєте"....
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30.04.2021 14:45 Відповісти
Вітренко молодець,іще значить в касабів щось відіжме-респект!!!
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30.04.2021 15:15 Відповісти
а що він вже віджав?Щось не чула.
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30.04.2021 16:21 Відповісти
-тся/ться вообще "не фирштейн"?
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30.04.2021 15:28 Відповісти
 
 