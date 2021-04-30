Мендель уходит с поста пресс-секретаря Зеленского, - СМИ

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель увольняется с должности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает "Бабель".

"Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретар президента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эту информацию изданию подтвердили два собеседника в Офисе Президента. Кто займет это место - пока неизвестно.

Также читайте: Зеленский отреагирует на приглашение Путина в Москву, - Мендель