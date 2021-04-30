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Мендель уходит с поста пресс-секретаря Зеленского, - СМИ

Мендель уходит с поста пресс-секретаря Зеленского, - СМИ

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель увольняется с должности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает "Бабель".

"Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретар президента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эту информацию изданию подтвердили два собеседника в Офисе Президента. Кто займет это место - пока неизвестно.

Также читайте: Зеленский отреагирует на приглашение Путина в Москву, - Мендель

Автор: 

отставка (3151) Мендель Юлия (232) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+56
Мендель уходит с поста пресс-секретаря Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 7682
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30.04.2021 14:42
+54
Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1001
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30.04.2021 14:46
+48
в дєкрєт пахожє
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30.04.2021 14:40
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Страница 2 из 2
Очень жаль.
Она очень успешно и профессионально подчеркивала ...всю никчемность этой власти
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30.04.2021 14:59 Ответить
Мо, ЗЕбіл візьме Ківу у прес-секретутки? Ну а чьо - новоспечений "кандидлат нОук", без п"яти хвилин проФФесор. Ну просто під стать Вовчику - такий же тупий, і теж свій диплом не заробив, а подарував папаша.
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30.04.2021 15:02 Ответить
Есть прекрасная кандидатура - Дарка Чепак - бывшая секретарша Януковича. Она теперь у Левочкина работает. А Левочкин, как известно, прописался в ОПе при этой власти. Думаю, она будет.
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30.04.2021 15:02 Ответить
Как?! А ведь у нее было еще так много креативных идей. Например, покрасить фасад офиса президента в розовый цвет...
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30.04.2021 15:02 Ответить
яка тяжка втрата для країни, проте навіть зараз своїм звільненням вона здійснює неоціненну послугу країні, думаю, що навіть гривня окріпне і очікується великий урожай зернових і всього остального.
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30.04.2021 15:03 Ответить
це добре, але краще б зебіл і його вся клоунада так зробила
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30.04.2021 15:03 Ответить
Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8853
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30.04.2021 15:04 Ответить
Когда узнал об отставке Мендель....
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30.04.2021 15:09 Ответить
Не... это когда узнал о том, что она залетела...
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30.04.2021 15:15 Ответить
Это не ты в БФ гоняешь ?
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30.04.2021 15:14 Ответить
100 лет не играл в Battlefield
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30.04.2021 15:19 Ответить
Там кто то хорошо бегает под твоим ником...)
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30.04.2021 16:00 Ответить
в 3м
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30.04.2021 16:01 Ответить
поматросил и бросил
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30.04.2021 15:04 Ответить
Ну нє, це явний акт антисемітизму.
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30.04.2021 15:06 Ответить
ЗЕлений віслюк - теж єврей. Так що все норм)
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30.04.2021 15:14 Ответить
Бути прес секретаркою президента важка робота.
Мабуть ротик втомився.
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30.04.2021 15:07 Ответить
Ещё бы...Ты видел как её накормили через этот ротик... Аж разнесло...!
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30.04.2021 15:13 Ответить
Без розуму і вміння говорити можна було б і ліпшу дівку собі знайти...
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30.04.2021 15:08 Ответить
може підвищили - на місце єрмака піде, а єрмак і так керує замість зелі, а зелю зроблять королевою, щоб всі холуї його/її називали "ваша величність" ))
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30.04.2021 15:08 Ответить
Топ-коментар: "Мабуть у декрет, прийшов час народити щось зелене" =)
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30.04.2021 15:08 Ответить
Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4414
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30.04.2021 15:09 Ответить
яке ж воно ракельне
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30.04.2021 15:23 Ответить
обычная среднерусская низкожопка
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30.04.2021 15:26 Ответить
З прізвищем Мендель))
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30.04.2021 16:40 Ответить
среднемаланская
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30.04.2021 16:50 Ответить
Вот паэтаму их и кличут срулями.
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30.04.2021 21:11 Ответить
В декрет. Замість Юлі буде Люся.
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30.04.2021 15:11 Ответить
скорее всего - декретный отпуск...
А потом вернутся и еще с повышением...!
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30.04.2021 15:12 Ответить
напевно в декрет, а зелене непорозуміння буде кричати, що винен Порошенко )
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30.04.2021 15:13 Ответить
Лєнкіна робота?
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30.04.2021 15:13 Ответить
Зелькина. незабаром народить Володимировича.
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30.04.2021 15:44 Ответить
У ваты Псаки всю жизнь испортила, у порохоботов Мендель.)) Не перестаёт удивлять поразительное сходство этих маргинальных общностей по обе стороны поребрика.
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30.04.2021 15:17 Ответить
кацапським потворам слова не давали. В бан.
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30.04.2021 15:18 Ответить
Як на мене найкращою заміною шмєндєль має стати якийсь упир, який ненавидить усе українське, і при цьому буде цілувати дупу зєзєзєнту. Наприклад сивохо , таня даниленко або мацука.
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30.04.2021 15:18 Ответить
Отмучилась сердешная... Устала свои телом ПреЗедента от корреспондентов охранять. Войдет в историю страны .. со своими незабываемыми "историями".
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30.04.2021 15:20 Ответить
Мендель, получила пендель.
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30.04.2021 15:21 Ответить
одна ослaбл-ять уходит а другая ослaбл-ять придет?
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30.04.2021 15:22 Ответить
Верещук в пресс-секретари. И шоб у форме и при нагане....
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30.04.2021 15:24 Ответить
згоден, якщо тільки так
Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7397
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30.04.2021 16:47 Ответить
Членів багато. Не тягне....
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30.04.2021 15:31 Ответить
фух ,целая эпоха минёт
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30.04.2021 15:31 Ответить
минет то не эпоха
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30.04.2021 15:33 Ответить
ой,не можу,мабуть ляжу...
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30.04.2021 15:32 Ответить
насосалась?
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30.04.2021 15:32 Ответить
Следующей этот пост займет ЛЮСЯ-АРЕСТОВИЧ
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30.04.2021 15:33 Ответить
маю два варіанти:
- або йде в керівництво лайно-канала "дом".
- або працевлаштують на керівну посаду в державну установу.
"девачка перерасла".
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30.04.2021 15:35 Ответить
Лёгкий ветер встреч
Познакомил нас весной
Нежный поцелуй
Я попал в твои сети

Ты мне сказала может быть
Не могу тебя забыть
Я за ночь с тобой отдам
Всё на свете

Ты уйдёшь, но приходит злая ночь
Ты её признайся дочь
Что ты делаешь со мной
Ты уйдёшь, и мне станет не до сна
Я опять сойду с ума
Я прошу тебя, постой

© "Комиссар" 1990 год
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30.04.2021 15:36 Ответить
ага. "плещИтся". с ударением нужно писАть, чтобы все оценили грамотность мудрого нарида.
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30.04.2021 15:47 Ответить
не согласен, я не шыколадник и тоже рад
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30.04.2021 15:50 Ответить
Сколько уже можно делать абортов? Видимо решила рожать.
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30.04.2021 15:41 Ответить
" я тучи разгоню руками ..... " . Скучновато и как то пресно будет без полиглотки. Может будет вирши писать, а может напишет книгу, уже и название имеется - " Вокруг .... за пятсот дней". А может быть будет заниматся извечно еврейським бизнесом - торговать воздухом. Дл многих она стала как "родная". Жалеем.
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30.04.2021 15:49 Ответить
Меньше агрессии. Ну, попробовали глупенькую.... кроме срама пользы никакой ! Решили искать писькова.
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30.04.2021 16:21 Ответить
....баба с возу - кобыле легче, и вообще не место сопливой в политике , пусть с низов начинает, а то слишком высоко забралась , тут головой работать надо , а не пилоткой подмахивать!!!)))
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30.04.2021 16:25 Ответить
Используя слова сказанные Немцовым о кремлевском карлике, можно сказать, что она просто **@нутая. Малоросская, выламывающаяся, на мацковский лад, провинциалка. После ухода, ее могут вспомнить только как одну из бездарных идиотов команды зе.
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30.04.2021 16:43 Ответить
в декрет?
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30.04.2021 16:49 Ответить
Вообще удивляюсь кто эту маразматичку протащил в пресс секретари...
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30.04.2021 17:26 Ответить
Наверное,Арестова поставят. Заслужил верной службой...
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30.04.2021 18:52 Ответить
У дикретный отпуск.
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30.04.2021 21:07 Ответить
О, боже мой, Елена таки дотянулась до патлов Юлии?
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30.04.2021 21:10 Ответить
Запрацювалася, бідна мудра мєндель біля мудрого президента, якого обрав мудрий нарід. А якщо серйозно, може, буде в неї тепер час помитися, розчесатися, бо зовсім, бідася, неохайна. А те, що тепер при шмарклі буде таке саме тупе і прокремлівське виродження, не сумніваюся. Яка шмаркля, таке й оточення.
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01.05.2021 10:27 Ответить
Плачу з самого ранку. Але ж буде і надалі позорити Україну вже для всесвітньої преси.
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01.05.2021 14:31 Ответить
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