Мендель уходит с поста пресс-секретаря Зеленского, - СМИ
Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель увольняется с должности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает "Бабель".
"Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретар президента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эту информацию изданию подтвердили два собеседника в Офисе Президента. Кто займет это место - пока неизвестно.
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+56 Роман с камнем
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Она очень успешно и профессионально подчеркивала ...всю никчемность этой власти
Мабуть ротик втомився.
А потом вернутся и еще с повышением...!
- або йде в керівництво лайно-канала "дом".
- або працевлаштують на керівну посаду в державну установу.
"девачка перерасла".
Познакомил нас весной
Нежный поцелуй
Я попал в твои сети
Ты мне сказала может быть
Не могу тебя забыть
Я за ночь с тобой отдам
Всё на свете
Ты уйдёшь, но приходит злая ночь
Ты её признайся дочь
Что ты делаешь со мной
Ты уйдёшь, и мне станет не до сна
Я опять сойду с ума
Я прошу тебя, постой
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