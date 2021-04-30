Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського, - ЗМІ

Прессекретарка Зеленського Юлія Мендель звільняється з посади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє "Бабель".

"Юлія Мендель йде з поста прессекретаря президента", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цю інформацію виданню підтвердили двоє співрозмовників в Офісі Президента. Хто посяде її місце - поки невідомо.

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