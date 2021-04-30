УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11065 відвідувачів онлайн
Новини
18 602 164

Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського, - ЗМІ

Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського, - ЗМІ

Прессекретарка Зеленського Юлія Мендель звільняється з посади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє "Бабель".

"Юлія Мендель йде з поста прессекретаря президента", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цю інформацію виданню підтвердили двоє співрозмовників в Офісі Президента. Хто посяде її місце - поки невідомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відреагує на запрошення Путіна в Москву, - Мендель

Автор: 

відставка (1461) Мендель Юлія (230) Офіс Президента (2021)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+56
Мендель уходит с поста пресс-секретаря Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 7682
показати весь коментар
30.04.2021 14:42
+54
Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1001
показати весь коментар
30.04.2021 14:46
+48
в дєкрєт пахожє
показати весь коментар
30.04.2021 14:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Очень жаль.
Она очень успешно и профессионально подчеркивала ...всю никчемность этой власти
показати весь коментар
30.04.2021 14:59 Відповісти
Мо, ЗЕбіл візьме Ківу у прес-секретутки? Ну а чьо - новоспечений "кандидлат нОук", без п"яти хвилин проФФесор. Ну просто під стать Вовчику - такий же тупий, і теж свій диплом не заробив, а подарував папаша.
показати весь коментар
30.04.2021 15:02 Відповісти
Есть прекрасная кандидатура - Дарка Чепак - бывшая секретарша Януковича. Она теперь у Левочкина работает. А Левочкин, как известно, прописался в ОПе при этой власти. Думаю, она будет.
показати весь коментар
30.04.2021 15:02 Відповісти
Как?! А ведь у нее было еще так много креативных идей. Например, покрасить фасад офиса президента в розовый цвет...
показати весь коментар
30.04.2021 15:02 Відповісти
яка тяжка втрата для країни, проте навіть зараз своїм звільненням вона здійснює неоціненну послугу країні, думаю, що навіть гривня окріпне і очікується великий урожай зернових і всього остального.
показати весь коментар
30.04.2021 15:03 Відповісти
це добре, але краще б зебіл і його вся клоунада так зробила
показати весь коментар
30.04.2021 15:03 Відповісти
Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8853
показати весь коментар
30.04.2021 15:04 Відповісти
Когда узнал об отставке Мендель....
показати весь коментар
30.04.2021 15:09 Відповісти
Не... это когда узнал о том, что она залетела...
показати весь коментар
30.04.2021 15:15 Відповісти
Это не ты в БФ гоняешь ?
показати весь коментар
30.04.2021 15:14 Відповісти
100 лет не играл в Battlefield
показати весь коментар
30.04.2021 15:19 Відповісти
Там кто то хорошо бегает под твоим ником...)
показати весь коментар
30.04.2021 16:00 Відповісти
в 3м
показати весь коментар
30.04.2021 16:01 Відповісти
поматросил и бросил
показати весь коментар
30.04.2021 15:04 Відповісти
Ну нє, це явний акт антисемітизму.
показати весь коментар
30.04.2021 15:06 Відповісти
ЗЕлений віслюк - теж єврей. Так що все норм)
показати весь коментар
30.04.2021 15:14 Відповісти
Бути прес секретаркою президента важка робота.
Мабуть ротик втомився.
показати весь коментар
30.04.2021 15:07 Відповісти
Ещё бы...Ты видел как её накормили через этот ротик... Аж разнесло...!
показати весь коментар
30.04.2021 15:13 Відповісти
Без розуму і вміння говорити можна було б і ліпшу дівку собі знайти...
показати весь коментар
30.04.2021 15:08 Відповісти
може підвищили - на місце єрмака піде, а єрмак і так керує замість зелі, а зелю зроблять королевою, щоб всі холуї його/її називали "ваша величність" ))
показати весь коментар
30.04.2021 15:08 Відповісти
Топ-коментар: "Мабуть у декрет, прийшов час народити щось зелене" =)
показати весь коментар
30.04.2021 15:08 Відповісти
Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4414
показати весь коментар
30.04.2021 15:09 Відповісти
яке ж воно ракельне
показати весь коментар
30.04.2021 15:23 Відповісти
обычная среднерусская низкожопка
показати весь коментар
30.04.2021 15:26 Відповісти
З прізвищем Мендель))
показати весь коментар
30.04.2021 16:40 Відповісти
среднемаланская
показати весь коментар
30.04.2021 16:50 Відповісти
Вот паэтаму их и кличут срулями.
показати весь коментар
30.04.2021 21:11 Відповісти
В декрет. Замість Юлі буде Люся.
показати весь коментар
30.04.2021 15:11 Відповісти
скорее всего - декретный отпуск...
А потом вернутся и еще с повышением...!
показати весь коментар
30.04.2021 15:12 Відповісти
напевно в декрет, а зелене непорозуміння буде кричати, що винен Порошенко )
показати весь коментар
30.04.2021 15:13 Відповісти
Лєнкіна робота?
показати весь коментар
30.04.2021 15:13 Відповісти
Зелькина. незабаром народить Володимировича.
показати весь коментар
30.04.2021 15:44 Відповісти
У ваты Псаки всю жизнь испортила, у порохоботов Мендель.)) Не перестаёт удивлять поразительное сходство этих маргинальных общностей по обе стороны поребрика.
показати весь коментар
30.04.2021 15:17 Відповісти
кацапським потворам слова не давали. В бан.
показати весь коментар
30.04.2021 15:18 Відповісти
Як на мене найкращою заміною шмєндєль має стати якийсь упир, який ненавидить усе українське, і при цьому буде цілувати дупу зєзєзєнту. Наприклад сивохо , таня даниленко або мацука.
показати весь коментар
30.04.2021 15:18 Відповісти
Отмучилась сердешная... Устала свои телом ПреЗедента от корреспондентов охранять. Войдет в историю страны .. со своими незабываемыми "историями".
показати весь коментар
30.04.2021 15:20 Відповісти
Мендель, получила пендель.
показати весь коментар
30.04.2021 15:21 Відповісти
одна ослaбл-ять уходит а другая ослaбл-ять придет?
показати весь коментар
30.04.2021 15:22 Відповісти
Верещук в пресс-секретари. И шоб у форме и при нагане....
показати весь коментар
30.04.2021 15:24 Відповісти
згоден, якщо тільки так
Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7397
показати весь коментар
30.04.2021 16:47 Відповісти
Членів багато. Не тягне....
показати весь коментар
30.04.2021 15:31 Відповісти
фух ,целая эпоха минёт
показати весь коментар
30.04.2021 15:31 Відповісти
минет то не эпоха
показати весь коментар
30.04.2021 15:33 Відповісти
ой,не можу,мабуть ляжу...
показати весь коментар
30.04.2021 15:32 Відповісти
насосалась?
показати весь коментар
30.04.2021 15:32 Відповісти
Следующей этот пост займет ЛЮСЯ-АРЕСТОВИЧ
показати весь коментар
30.04.2021 15:33 Відповісти
маю два варіанти:
- або йде в керівництво лайно-канала "дом".
- або працевлаштують на керівну посаду в державну установу.
"девачка перерасла".
показати весь коментар
30.04.2021 15:35 Відповісти
Лёгкий ветер встреч
Познакомил нас весной
Нежный поцелуй
Я попал в твои сети

Ты мне сказала может быть
Не могу тебя забыть
Я за ночь с тобой отдам
Всё на свете

Ты уйдёшь, но приходит злая ночь
Ты её признайся дочь
Что ты делаешь со мной
Ты уйдёшь, и мне станет не до сна
Я опять сойду с ума
Я прошу тебя, постой

© "Комиссар" 1990 год
показати весь коментар
30.04.2021 15:36 Відповісти
ага. "плещИтся". с ударением нужно писАть, чтобы все оценили грамотность мудрого нарида.
показати весь коментар
30.04.2021 15:47 Відповісти
не согласен, я не шыколадник и тоже рад
показати весь коментар
30.04.2021 15:50 Відповісти
Сколько уже можно делать абортов? Видимо решила рожать.
показати весь коментар
30.04.2021 15:41 Відповісти
" я тучи разгоню руками ..... " . Скучновато и как то пресно будет без полиглотки. Может будет вирши писать, а может напишет книгу, уже и название имеется - " Вокруг .... за пятсот дней". А может быть будет заниматся извечно еврейським бизнесом - торговать воздухом. Дл многих она стала как "родная". Жалеем.
показати весь коментар
30.04.2021 15:49 Відповісти
Меньше агрессии. Ну, попробовали глупенькую.... кроме срама пользы никакой ! Решили искать писькова.
показати весь коментар
30.04.2021 16:21 Відповісти
....баба с возу - кобыле легче, и вообще не место сопливой в политике , пусть с низов начинает, а то слишком высоко забралась , тут головой работать надо , а не пилоткой подмахивать!!!)))
показати весь коментар
30.04.2021 16:25 Відповісти
Используя слова сказанные Немцовым о кремлевском карлике, можно сказать, что она просто **@нутая. Малоросская, выламывающаяся, на мацковский лад, провинциалка. После ухода, ее могут вспомнить только как одну из бездарных идиотов команды зе.
показати весь коментар
30.04.2021 16:43 Відповісти
в декрет?
показати весь коментар
30.04.2021 16:49 Відповісти
Вообще удивляюсь кто эту маразматичку протащил в пресс секретари...
показати весь коментар
30.04.2021 17:26 Відповісти
Наверное,Арестова поставят. Заслужил верной службой...
показати весь коментар
30.04.2021 18:52 Відповісти
У дикретный отпуск.
показати весь коментар
30.04.2021 21:07 Відповісти
О, боже мой, Елена таки дотянулась до патлов Юлии?
показати весь коментар
30.04.2021 21:10 Відповісти
Запрацювалася, бідна мудра мєндель біля мудрого президента, якого обрав мудрий нарід. А якщо серйозно, може, буде в неї тепер час помитися, розчесатися, бо зовсім, бідася, неохайна. А те, що тепер при шмарклі буде таке саме тупе і прокремлівське виродження, не сумніваюся. Яка шмаркля, таке й оточення.
показати весь коментар
01.05.2021 10:27 Відповісти
Плачу з самого ранку. Але ж буде і надалі позорити Україну вже для всесвітньої преси.
показати весь коментар
01.05.2021 14:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 