Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського, - ЗМІ
Прессекретарка Зеленського Юлія Мендель звільняється з посади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє "Бабель".
"Юлія Мендель йде з поста прессекретаря президента", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цю інформацію виданню підтвердили двоє співрозмовників в Офісі Президента. Хто посяде її місце - поки невідомо.
Топ коментарі
+56 Роман с камнем
показати весь коментар30.04.2021 14:42
+54 Олег Карпов #409293
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+48 Olexandr Chornogorodskij
показати весь коментар30.04.2021 14:40
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Она очень успешно и профессионально подчеркивала ...всю никчемность этой власти
Мабуть ротик втомився.
А потом вернутся и еще с повышением...!
- або йде в керівництво лайно-канала "дом".
- або працевлаштують на керівну посаду в державну установу.
"девачка перерасла".
Познакомил нас весной
Нежный поцелуй
Я попал в твои сети
Ты мне сказала может быть
Не могу тебя забыть
Я за ночь с тобой отдам
Всё на свете
Ты уйдёшь, но приходит злая ночь
Ты её признайся дочь
Что ты делаешь со мной
Ты уйдёшь, и мне станет не до сна
Я опять сойду с ума
Я прошу тебя, постой
© "Комиссар" 1990 год