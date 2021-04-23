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Зеленський відреагує на запрошення Путіна в Москву, - Мендель
Президент України Володимир Зеленський відреагує на пропозицію глави РФ Володимира Путіна зустрітися в Москві. Президент РФ озвучив своє запрошення напередодні, 22 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила прессекретарка президента України Юлія Мендель.
"Реакція глави держави обов'язково буде", - сказала Мендель.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.
Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.
Топ коментарі
+17 Підлога Маккартні
показати весь коментар23.04.2021 10:37 Відповісти Посилання
+15 Porol ferton
показати весь коментар23.04.2021 10:36 Відповісти Посилання
+12 phantom4
показати весь коментар23.04.2021 10:36 Відповісти Посилання
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Мендель давно пора в дурку.
Х.йло може прибути з бункером.
Ему, вообще, один на один с Путиным встречаться нельзя, тем более на вражеской территории.
Украинцы не будут возражать !!))