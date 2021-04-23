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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський відреагує на запрошення Путіна в Москву, - Мендель

Зеленський відреагує на запрошення Путіна в Москву, - Мендель

Президент України Володимир Зеленський відреагує на пропозицію глави РФ Володимира Путіна зустрітися в Москві. Президент РФ озвучив своє запрошення напередодні, 22 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила прессекретарка президента України Юлія Мендель.

"Реакція глави держави обов'язково буде", - сказала Мендель.

Також читайте: "Червоні лінії" РФ щодо України пов'язані з національними інтересами, - Пєсков

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) путін володимир (24218) росія (66461) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+17
опять поедет ему в глаз заглядывать?
Зеленский отреагирует на приглашение Путина в Москву, - Мендель - Цензор.НЕТ 5088
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23.04.2021 10:37 Відповісти
+15
Ну да,а из Мацквы можно сразу на Ростов
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23.04.2021 10:36 Відповісти
+12
Надеюсь у шмаркли хватит ума не ехать.
Мендель давно пора в дурку.
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23.04.2021 10:36 Відповісти
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Ну да,а из Мацквы можно сразу на Ростов
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23.04.2021 10:36 Відповісти
опять поедет ему в глаз заглядывать?
Зеленский отреагирует на приглашение Путина в Москву, - Мендель - Цензор.НЕТ 5088
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23.04.2021 10:37 Відповісти
Как можно заглядывать ***** в глаза стоя на коленях?
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23.04.2021 10:43 Відповісти
...в третє око
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23.04.2021 10:43 Відповісти
в шеколадное я бы даже сказаль
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23.04.2021 10:45 Відповісти
у нього є план Б=============Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати--з інтерв'ю.
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23.04.2021 14:07 Відповісти
У Зеленського вілла під Ялтою.
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23.04.2021 12:20 Відповісти
Надеюсь у шмаркли хватит ума не ехать.
Мендель давно пора в дурку.
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23.04.2021 10:36 Відповісти
Зеленский отреагирует на приглашение Путина в Москву, - Мендель - Цензор.НЕТ 9759
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23.04.2021 10:37 Відповісти
...Глеваха зачекалась.
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23.04.2021 10:44 Відповісти
Поїде? Але для того треба виконати одну умову - зустрітися з ватажками ОРДЛО. Тобто легалізувати їх, визнавши стороною конфлікту, кацапів - його посередниками, а пуцина - арбітром. Мєндєль про це знає?
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23.04.2021 10:37 Відповісти
Тільки шоб всім шапіто і в один бік.
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23.04.2021 10:37 Відповісти
Как,заплачет на коленях?
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23.04.2021 10:37 Відповісти
Реакція Зе буде суворою. От лише памперс поміняє і як скаже грізно, Пу і злякається
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23.04.2021 10:38 Відповісти
У ЗЄ появився шанс підняти свій рейтинг до 90%. Нюхнути і послати ***** на йух.
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23.04.2021 10:39 Відповісти
воду ***********) в обмен ордло... гарантии(?)
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23.04.2021 10:39 Відповісти
Скаже рояль з собою везти, чи там дадуть.
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23.04.2021 10:40 Відповісти
Нет надежды на нормальную реакцию, когда у человека позднее зажигание.....
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23.04.2021 10:40 Відповісти
Може в Баку?
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23.04.2021 10:40 Відповісти
Зіичайно, поїде. Мріяв же в очі подивитись. А там про здачу України і домовляться.
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23.04.2021 10:43 Відповісти
Езжай Вова но только со своей подружкой Юлей,когда бить будут она тебя своим телом прикроет.
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23.04.2021 10:43 Відповісти
...і Пєціка прихватити потрібно.
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23.04.2021 10:48 Відповісти
Отреагирует, а как , грозно постучит по роялю своим шмендельским членом????
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23.04.2021 10:43 Відповісти
...абрЄзаним
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23.04.2021 10:49 Відповісти
Чего к нему ехать? Услышать как мурло Х#йло будет втирать в уши, что Крым сам сдался а на Донбассе он не сторона конфликта...Только мировая общественность может охладить пыл кремлевского придурка.
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23.04.2021 10:44 Відповісти
Зеленський відреагує на запрошення Путіна в Москву, - Мендель - Цензор.НЕТ 563
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23.04.2021 10:45 Відповісти
Ку... ку....
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23.04.2021 10:47 Відповісти
Так, як, Байден - на нейтральній території.

Х.йло може прибути з бункером.
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23.04.2021 10:46 Відповісти
Ну как только на толчке перестанет неудержимо реагировать, так и сможет записать очередной бессмысленный видосик для охлосиков.
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23.04.2021 10:49 Відповісти
Бункер готовий до зустрічі
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23.04.2021 10:51 Відповісти
гнусавый наркоша на бис на пианино .уем слабает?
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23.04.2021 10:59 Відповісти
Зеленський відреагує на запрошення Путіна в Москву, - Мендель - Цензор.НЕТ 3186
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23.04.2021 11:02 Відповісти
Читаешь, и все коменты как под копирку с вариациями от евросолидарности, или давно сами мечтали там побывать? А тут такая возможность -по приглашению,all inclusive. Или есть готовые решения у кого-то? Wellcom to Russiа, forward to Russia.
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23.04.2021 11:02 Відповісти
А о чём разговор-то ? Челобитную царю повезёт с покаянием ?
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23.04.2021 11:05 Відповісти
Мендель - дура, Зеленский не лох. Упаси Бог тебя, "Не лох" ехать в Москву.Путин разведет тебя, как слепого котенка.Ему только и нужна видимость каких-то переговоров,чтобы ослабить или совсем снять санкции...
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23.04.2021 11:05 Відповісти
Так ботоксный предупредил что по донбассу только в Донецке с террористом Пушилиным напрямую,а они не сторона конфликта ихтамнет,а в москву только если хочеш наладить дружественные отношения,которые мол мы этой русофобией убили
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23.04.2021 11:10 Відповісти
атрєпєтіруєт в заднєм проходє
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23.04.2021 11:23 Відповісти
Зеля будет обсуждать как жители дырляндии с рос паспортами будут в украинских выборах участвовать ?
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23.04.2021 11:27 Відповісти
Х*ло в глазах Зели - это пахан даже похлеще Каломойского. В случае такой встречи, "величайший" на радостях сдаст ему все что сможет.
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23.04.2021 11:38 Відповісти
Жертв агрессии всегда агрессор требовал к себе: финнов, прибалтов.... Гитлер с подельником Муссолини и "миротворцами" принимал "делегацию" Чехословакии в Мюнхене... Иногда т. Гитлер лично прибывал: у Вену после аншлюса Австрии, в Париж после разгрома Франции. Миротворцы во время этих актов принуждение к миру очередной жертвы в своем стойле ждали своей очереди. А в США всякие Рузвельты делали вид, что война их не коснется... Впрочем как и в Первую мировую... Так поедет Зеленский в Москву, или встреча состоится на "нейтральном поле" ?
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23.04.2021 11:49 Відповісти
Странно, что ещё есть какие-то сомнения. Путин же ясно сказал, что вопросы Донбасса нужно решать с руководством "ДНР" и "ЛНР", а двусторонние отношения Украины и России - типа в Москве. Поехать в Москву (уж не говоря о Лугандоне) - это просто признать, что у нас "внутренний конфликт", к которому Россия не имеет никакого отношения. Да и по-любому, поездка Зеленского в Москву была бы предательством Украины во всех отношениях.
Ему, вообще, один на один с Путиным встречаться нельзя, тем более на вражеской территории.
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23.04.2021 12:18 Відповісти
Наш Вова поїде до Москви. Обовязково поїде. Побувати в кремлі, це нездійсненна мрія його життя. А тут сам Путін запросив. Він то і в президенти пішов, щоб оцю нездійсненну мрію свого життя здіснити. Він цього запрошення ой як чекав. То просто кровавий барига Порошенко якийсь норманський формат видумав, бо на війні наживався. А як же хотілось Путіну в очі зазирнути в георгієвському залі кремля, а не в якомусь там Парижі в компанії бабусі Меркель. І от нездійненна мрія починає здійснюватись.
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23.04.2021 12:37 Відповісти
Зеленський відреагує на запрошення Путіна в Москву, - Мендель - Цензор.НЕТ 4242
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23.04.2021 12:52 Відповісти
хай їде, їде к ******** мамє (в Москву). й звідти не вертається. ми вже тут, "сирітки", якось й без нього обійдемся. та й з Москви до Ростова-на-Дону якось ближче, ніж з Києва в Харків, потім в Сімферополь, а потім в Ростов, з двома пересадками... а то руки з Менедельшою чумаданами пре пересадках надірвуть. а Лєнка хай залишається, чорт з нею. "...она женщіна бєдная, она Бубочку любит..." (перефраз слів з к/ф "Формула любові")
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23.04.2021 13:01 Відповісти
Попрется в паРашу - путсь не возвращается.
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23.04.2021 13:17 Відповісти
Зеленський відреагує на запрошення Путіна в Москву, - Мендель - Цензор.НЕТ 3072
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23.04.2021 13:56 Відповісти
может поместят рядом с Навальным???
Украинцы не будут возражать !!))
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23.04.2021 14:45 Відповісти
 
 