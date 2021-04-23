Зеленський відреагує на запрошення Путіна в Москву, - Мендель

Президент України Володимир Зеленський відреагує на пропозицію глави РФ Володимира Путіна зустрітися в Москві. Президент РФ озвучив своє запрошення напередодні, 22 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила прессекретарка президента України Юлія Мендель.

"Реакція глави держави обов'язково буде", - сказала Мендель.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.