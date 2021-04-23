Зеленский отреагирует на приглашение Путина в Москву, - Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский отреагирует на предложение главы РФ Владимира Путина встретиться в Москве. Президент РФ озвучил свое приглашение накануне, 22 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Реакция главы государства обязательно будет", - сказала Мендель.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

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