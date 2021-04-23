Зеленский отреагирует на приглашение Путина в Москву, - Мендель
Президент Украины Владимир Зеленский отреагирует на предложение главы РФ Владимира Путина встретиться в Москве. Президент РФ озвучил свое приглашение накануне, 22 апреля.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
"Реакция главы государства обязательно будет", - сказала Мендель.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.
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+17 Підлога Маккартні
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+15 Porol ferton
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+12 phantom4
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Мендель давно пора в дурку.
Х.йло може прибути з бункером.
Ему, вообще, один на один с Путиным встречаться нельзя, тем более на вражеской территории.
Украинцы не будут возражать !!))