Россия усиливает долгосрочное военное присутствие в оккупированном Крыму, - разведуправление Минобороны США
В Министерстве обороны США сообщили об усилении Россией долгосрочного военного присутствия в Крыму. Присутствие возглавляемых Россией сил в восточной Украине остается реальным инструментом принуждения для Кремля.
Об этом заявил глава Разведывательного управления Миобороны США генерал-лейтенант Скотт Беррье в письменных показаниях предоставленных комитету Сената США по вооруженным силам, сообщает "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Россия хочет заявить о ее решимости удерживать полуостров.
"На Крымском полуострове, в дополнение к недавним размещениям сил, Москва продолжает усиливать свое долгосрочное военное присутствие, чтобы сдержать морские и воздушные операции Запада", - заявил глава Разведывательного управления Минобороны США.
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Скотт не чувствует разницы между "хочет заявить", и "реально заявила"?
З 22 квітня ось уже дев'ятий день поспіль!!!! триває серія підвищеної сейсмічної активності магнітудою 5-6,5 у різних куточках Тихого Океану та на сході Індійського океану - поблизу архіпелагів Тонга, Фіджи, берегів Чілі, Нової Зеландії, на сході Папуа-Нової Гвінеї, неподалік берегів штатів США Орегон та Аляска.
Зранку 30 квітня поштовх магнітудою 5.1 стався з епіцентром і на індонезійській суші - на острові Балі, де відчувався мешканцями та відпочивальниками.
Також поштовхи магнітудою 5-6 відбулися протягом тижня у Перу та Еквадорі.
Два поштовхи в цій серії відзначилися пошкодженнями споруд і отримали високу бальність. Так, 28 квітня під час землетрусу магнітудою 6.4 у штаті Ассам на півночі Індії виникли тріщини у десятках споруд (за бальною шкалою - землетрус у 7 балів).
В Індонезії того ж дня 13 будинків дістали тріщини; землетрус за бальною шкалою отримав 6 балів.Вот именно поэтому надо очень вдумчиво читать манускрипт Войнича. Ну хотя бы детально рассматривать на ночь картинки.
Як що рашисст обіцяє "захистити" від фашизму - значить рашиссти будуть вбивати та знущатися як фашисти.
Як що рашиссти пропонує "захист" дітям - значить буде Алея Ангелів у вашому місті.
Як що рашисст обіцяє "свободу й рівні права" - значить буде царь, бояри й раби.
Як що "захист" від терору - будуть рашиссти тероризирувати й вбивати.
Усе від чого рашиссти обіцяють "захищати" , усе те рашиссти принесуть на вашу землю, у ваш дім, ПАМ'ЯТАЙТЕ ПРО ЦЕ УКРАЇНЦІ Й СВІТ!
https://plus.obozrevatel.com/crime/opzzh-v-mariupole-prizvala-sobirat-dose-na-veteranov-ato-i-patriotov-dlya-novoj-vlasti-foto.htm
Курськ. Нікітскій цвинтар