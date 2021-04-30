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Новости Агрессия России против Украины
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Россия усиливает долгосрочное военное присутствие в оккупированном Крыму, - разведуправление Минобороны США

Россия усиливает долгосрочное военное присутствие в оккупированном Крыму, - разведуправление Минобороны США

В Министерстве обороны США сообщили об усилении Россией долгосрочного военного присутствия в Крыму. Присутствие возглавляемых Россией сил в восточной Украине остается реальным инструментом принуждения для Кремля.

Об этом заявил глава Разведывательного управления Миобороны США генерал-лейтенант Скотт Беррье в письменных показаниях предоставленных комитету Сената США по вооруженным силам, сообщает "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия хочет заявить о ее решимости удерживать полуостров.

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"На Крымском полуострове, в дополнение к недавним размещениям сил, Москва продолжает усиливать свое долгосрочное военное присутствие, чтобы сдержать морские и воздушные операции Запада", - заявил глава Разведывательного управления Минобороны США.

Автор: 

армия РФ (19106) Крым (26372) Пентагон (1449) россия (95402)


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Топ комментарии
+2
Шо, ватничек, абыдна, да?
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30.04.2021 15:48
+1
По его словам, Россия хочет заявить о ее решимости удерживать полуостров. Источник: https://censor.net/ru/n3263082
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Скотт не чувствует разницы между "хочет заявить", и "реально заявила"?
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30.04.2021 15:27
+1
Оккупация Крыма разрушительна для рашинской экономики. Судьба Крыма в рашинских руках - обезлюдевшая милитаризованная полупустыня. Кунжутович это уже понял.
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30.04.2021 15:55
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российские кизячие войска особого назначения.. боевые шампура Путина!..
Россия усиливает долгосрочное военное присутствие в оккупированном Крыму, - разведуправление Минобороны США - Цензор.НЕТ 9683
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30.04.2021 14:56 Ответить
Україна має вимагати від росії повної демілітарізації Криму, щоб мешканцям Криму вистачило води!
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30.04.2021 18:38 Ответить
А так и будет, пока Украину курирует США.
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30.04.2021 15:25 Ответить
Шо, ватничек, абыдна, да?
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30.04.2021 15:48 Ответить
Пока в руководстве Украины будет постоянно курирующий айкосики зепрез рабсия будет продолжать безнаказанно убивать калечить и уголовно преследовать наших граждан. Дядя, холодная война уже закончилась, уже 7 лет идет кровавая. Можно смело выниривать в настоящее из светлого советского прошлого.
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30.04.2021 16:54 Ответить
По его словам, Россия хочет заявить о ее решимости удерживать полуостров. Источник: https://censor.net/ru/n3263082
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Скотт не чувствует разницы между "хочет заявить", и "реально заявила"?
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30.04.2021 15:27 Ответить
це дипломатична мова - саме "реально заявила" і мається на увазі
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30.04.2021 18:15 Ответить
Оккупация Крыма разрушительна для рашинской экономики. Судьба Крыма в рашинских руках - обезлюдевшая милитаризованная полупустыня. Кунжутович это уже понял.
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30.04.2021 15:55 Ответить
Ну и что, что у нее есть решимость???? Внешность бывает обманчива, ищи алмаз неграненнный ...!!!! А суть такова, что пока работает мода Н21. А она работает, она ОЧЕНЬ!!! четко работает, полуостров будет усыхать безвозвратно...кажется детали и не никакой связи,да???.

З 22 квітня ось уже дев'ятий день поспіль!!!! триває серія підвищеної сейсмічної активності магнітудою 5-6,5 у різних куточках Тихого Океану та на сході Індійського океану - поблизу архіпелагів Тонга, Фіджи, берегів Чілі, Нової Зеландії, на сході Папуа-Нової Гвінеї, неподалік берегів штатів США Орегон та Аляска.
Зранку 30 квітня поштовх магнітудою 5.1 стався з епіцентром і на індонезійській суші - на острові Балі, де відчувався мешканцями та відпочивальниками.
Також поштовхи магнітудою 5-6 відбулися протягом тижня у Перу та Еквадорі.
Два поштовхи в цій серії відзначилися пошкодженнями споруд і отримали високу бальність. Так, 28 квітня під час землетрусу магнітудою 6.4 у штаті Ассам на півночі Індії виникли тріщини у десятках споруд (за бальною шкалою - землетрус у 7 балів).
В Індонезії того ж дня 13 будинків дістали тріщини; землетрус за бальною шкалою отримав 6 балів.Вот именно поэтому надо очень вдумчиво читать манускрипт Войнича. Ну хотя бы детально рассматривать на ночь картинки.
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30.04.2021 16:09 Ответить
Навряд чи станеться такий розлом, що росія опиниться на іншому континенті ніж ми
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30.04.2021 18:16 Ответить
Все видят и понимают что этой твари ***** все пох на ваши угрозы санкциями.....За эти годы тварь сильно корни укрепила.
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30.04.2021 16:55 Ответить
Як що рашисст мокшанскій каже що "захистить" вас від війскової бази НАТО - значить буде війскова база рашисстов.
Як що рашисст обіцяє "захистити" від фашизму - значить рашиссти будуть вбивати та знущатися як фашисти.
Як що рашиссти пропонує "захист" дітям - значить буде Алея Ангелів у вашому місті.
Як що рашисст обіцяє "свободу й рівні права" - значить буде царь, бояри й раби.
Як що "захист" від терору - будуть рашиссти тероризирувати й вбивати.
Усе від чого рашиссти обіцяють "захищати" , усе те рашиссти принесуть на вашу землю, у ваш дім, ПАМ'ЯТАЙТЕ ПРО ЦЕ УКРАЇНЦІ Й СВІТ!
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30.04.2021 18:38 Ответить
у Маріку жопошникі кремля розкідують листівки, де просять населення збирати інфу про воїнів АТО та членів їх сімей...для "новой власти"
https://plus.obozrevatel.com/crime/opzzh-v-mariupole-prizvala-sobirat-dose-na-veteranov-ato-i-patriotov-dlya-novoj-vlasti-foto.htm
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30.04.2021 21:29 Ответить
Чем больше в Крыму будет раша зольдат , тем меньше воды будет крысачанам. Так что все гуд , зер гуд.
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30.04.2021 21:40 Ответить
іхтамєсть, заритий в шар зємной
Курськ. Нікітскій цвинтар

Росія посилює довгострокову військову присутність в окупованому Криму, - розвідуправління Міноборони США - Цензор.НЕТ 101
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30.04.2021 21:43 Ответить
Профессиoнальные агрессоры никогда не откажутся от мирового господства. Постоянно будут выискивать мнимых врагов и угрожать ядерным оружием.
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30.04.2021 23:37 Ответить
 
 