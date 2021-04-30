Росія посилює довгострокову військову присутність в окупованому Криму, - розвідуправління Міноборони США
У Міністерстві оборони США повідомили про посилення Росією довгострокової військової присутності в Криму. Присутність очолюваних Росією сил в східній Україні залишається реальним інструментом примусу для Кремля.
Про це заявив глава розвідувального управління Міоборони США генерал-лейтенант Скотт Берр'є в письмових свідченнях наданих комітету Сенату США з питань збройних сил, повідомляє "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Росія хоче заявити про її рішучість утримувати півострів.
"На Кримському півострові, на додаток до недавніх розміщень сил, Москва продовжує посилювати свою довгострокову військову присутність, щоб стримати морські і повітряні операції Заходу", - заявив глава розвідувального управління Міноборони США.
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Скотт не чувствует разницы между "хочет заявить", и "реально заявила"?
З 22 квітня ось уже дев'ятий день поспіль!!!! триває серія підвищеної сейсмічної активності магнітудою 5-6,5 у різних куточках Тихого Океану та на сході Індійського океану - поблизу архіпелагів Тонга, Фіджи, берегів Чілі, Нової Зеландії, на сході Папуа-Нової Гвінеї, неподалік берегів штатів США Орегон та Аляска.
Зранку 30 квітня поштовх магнітудою 5.1 стався з епіцентром і на індонезійській суші - на острові Балі, де відчувався мешканцями та відпочивальниками.
Також поштовхи магнітудою 5-6 відбулися протягом тижня у Перу та Еквадорі.
Два поштовхи в цій серії відзначилися пошкодженнями споруд і отримали високу бальність. Так, 28 квітня під час землетрусу магнітудою 6.4 у штаті Ассам на півночі Індії виникли тріщини у десятках споруд (за бальною шкалою - землетрус у 7 балів).
В Індонезії того ж дня 13 будинків дістали тріщини; землетрус за бальною шкалою отримав 6 балів.Вот именно поэтому надо очень вдумчиво читать манускрипт Войнича. Ну хотя бы детально рассматривать на ночь картинки.
Як що рашисст обіцяє "захистити" від фашизму - значить рашиссти будуть вбивати та знущатися як фашисти.
Як що рашиссти пропонує "захист" дітям - значить буде Алея Ангелів у вашому місті.
Як що рашисст обіцяє "свободу й рівні права" - значить буде царь, бояри й раби.
Як що "захист" від терору - будуть рашиссти тероризирувати й вбивати.
Усе від чого рашиссти обіцяють "захищати" , усе те рашиссти принесуть на вашу землю, у ваш дім, ПАМ'ЯТАЙТЕ ПРО ЦЕ УКРАЇНЦІ Й СВІТ!
https://plus.obozrevatel.com/crime/opzzh-v-mariupole-prizvala-sobirat-dose-na-veteranov-ato-i-patriotov-dlya-novoj-vlasti-foto.htm
Курськ. Нікітскій цвинтар