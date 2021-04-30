Росія посилює довгострокову військову присутність в окупованому Криму, - розвідуправління Міноборони США

У Міністерстві оборони США повідомили про посилення Росією довгострокової військової присутності в Криму. Присутність очолюваних Росією сил в східній Україні залишається реальним інструментом примусу для Кремля.

Про це заявив глава розвідувального управління Міоборони США генерал-лейтенант Скотт Берр'є в письмових свідченнях наданих комітету Сенату США з питань збройних сил, повідомляє "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія хоче заявити про її рішучість утримувати півострів.

"На Кримському півострові, на додаток до недавніх розміщень сил, Москва продовжує посилювати свою довгострокову військову присутність, щоб стримати морські і повітряні операції Заходу", - заявив глава розвідувального управління Міноборони США.

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