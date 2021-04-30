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Новини Агресія Росії проти України
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Росія посилює довгострокову військову присутність в окупованому Криму, - розвідуправління Міноборони США

Росія посилює довгострокову військову присутність в окупованому Криму, - розвідуправління Міноборони США

У Міністерстві оборони США повідомили про посилення Росією довгострокової військової присутності в Криму. Присутність очолюваних Росією сил в східній Україні залишається реальним інструментом примусу для Кремля.

Про це заявив глава розвідувального управління Міоборони США генерал-лейтенант Скотт Берр'є в письмових свідченнях наданих комітету Сенату США з питань збройних сил, повідомляє "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія хоче заявити про її рішучість утримувати півострів.

"На Кримському півострові, на додаток до недавніх розміщень сил, Москва продовжує посилювати свою довгострокову військову присутність, щоб стримати морські і повітряні операції Заходу", - заявив глава розвідувального управління Міноборони США.

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Автор: 

армія рф (17255) Крим (14134) Пентагон (1417) росія (64984)


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Топ коментарі
+2
Шо, ватничек, абыдна, да?
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30.04.2021 15:48
+1
По его словам, Россия хочет заявить о ее решимости удерживать полуостров. Источник: https://censor.net/ru/n3263082
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Скотт не чувствует разницы между "хочет заявить", и "реально заявила"?
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30.04.2021 15:27
+1
Оккупация Крыма разрушительна для рашинской экономики. Судьба Крыма в рашинских руках - обезлюдевшая милитаризованная полупустыня. Кунжутович это уже понял.
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30.04.2021 15:55
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российские кизячие войска особого назначения.. боевые шампура Путина!..
Россия усиливает долгосрочное военное присутствие в оккупированном Крыму, - разведуправление Минобороны США - Цензор.НЕТ 9683
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30.04.2021 14:56 Відповісти
Україна має вимагати від росії повної демілітарізації Криму, щоб мешканцям Криму вистачило води!
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30.04.2021 18:38 Відповісти
А так и будет, пока Украину курирует США.
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30.04.2021 15:25 Відповісти
Шо, ватничек, абыдна, да?
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30.04.2021 15:48 Відповісти
Пока в руководстве Украины будет постоянно курирующий айкосики зепрез рабсия будет продолжать безнаказанно убивать калечить и уголовно преследовать наших граждан. Дядя, холодная война уже закончилась, уже 7 лет идет кровавая. Можно смело выниривать в настоящее из светлого советского прошлого.
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30.04.2021 16:54 Відповісти
По его словам, Россия хочет заявить о ее решимости удерживать полуостров. Источник: https://censor.net/ru/n3263082
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Скотт не чувствует разницы между "хочет заявить", и "реально заявила"?
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30.04.2021 15:27 Відповісти
це дипломатична мова - саме "реально заявила" і мається на увазі
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30.04.2021 18:15 Відповісти
Оккупация Крыма разрушительна для рашинской экономики. Судьба Крыма в рашинских руках - обезлюдевшая милитаризованная полупустыня. Кунжутович это уже понял.
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30.04.2021 15:55 Відповісти
Ну и что, что у нее есть решимость???? Внешность бывает обманчива, ищи алмаз неграненнный ...!!!! А суть такова, что пока работает мода Н21. А она работает, она ОЧЕНЬ!!! четко работает, полуостров будет усыхать безвозвратно...кажется детали и не никакой связи,да???.

З 22 квітня ось уже дев'ятий день поспіль!!!! триває серія підвищеної сейсмічної активності магнітудою 5-6,5 у різних куточках Тихого Океану та на сході Індійського океану - поблизу архіпелагів Тонга, Фіджи, берегів Чілі, Нової Зеландії, на сході Папуа-Нової Гвінеї, неподалік берегів штатів США Орегон та Аляска.
Зранку 30 квітня поштовх магнітудою 5.1 стався з епіцентром і на індонезійській суші - на острові Балі, де відчувався мешканцями та відпочивальниками.
Також поштовхи магнітудою 5-6 відбулися протягом тижня у Перу та Еквадорі.
Два поштовхи в цій серії відзначилися пошкодженнями споруд і отримали високу бальність. Так, 28 квітня під час землетрусу магнітудою 6.4 у штаті Ассам на півночі Індії виникли тріщини у десятках споруд (за бальною шкалою - землетрус у 7 балів).
В Індонезії того ж дня 13 будинків дістали тріщини; землетрус за бальною шкалою отримав 6 балів.Вот именно поэтому надо очень вдумчиво читать манускрипт Войнича. Ну хотя бы детально рассматривать на ночь картинки.
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30.04.2021 16:09 Відповісти
Навряд чи станеться такий розлом, що росія опиниться на іншому континенті ніж ми
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30.04.2021 18:16 Відповісти
Все видят и понимают что этой твари ***** все пох на ваши угрозы санкциями.....За эти годы тварь сильно корни укрепила.
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30.04.2021 16:55 Відповісти
Як що рашисст мокшанскій каже що "захистить" вас від війскової бази НАТО - значить буде війскова база рашисстов.
Як що рашисст обіцяє "захистити" від фашизму - значить рашиссти будуть вбивати та знущатися як фашисти.
Як що рашиссти пропонує "захист" дітям - значить буде Алея Ангелів у вашому місті.
Як що рашисст обіцяє "свободу й рівні права" - значить буде царь, бояри й раби.
Як що "захист" від терору - будуть рашиссти тероризирувати й вбивати.
Усе від чого рашиссти обіцяють "захищати" , усе те рашиссти принесуть на вашу землю, у ваш дім, ПАМ'ЯТАЙТЕ ПРО ЦЕ УКРАЇНЦІ Й СВІТ!
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30.04.2021 18:38 Відповісти
у Маріку жопошникі кремля розкідують листівки, де просять населення збирати інфу про воїнів АТО та членів їх сімей...для "новой власти"
https://plus.obozrevatel.com/crime/opzzh-v-mariupole-prizvala-sobirat-dose-na-veteranov-ato-i-patriotov-dlya-novoj-vlasti-foto.htm
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30.04.2021 21:29 Відповісти
Чем больше в Крыму будет раша зольдат , тем меньше воды будет крысачанам. Так что все гуд , зер гуд.
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30.04.2021 21:40 Відповісти
іхтамєсть, заритий в шар зємной
Курськ. Нікітскій цвинтар

Росія посилює довгострокову військову присутність в окупованому Криму, - розвідуправління Міноборони США - Цензор.НЕТ 101
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30.04.2021 21:43 Відповісти
Профессиoнальные агрессоры никогда не откажутся от мирового господства. Постоянно будут выискивать мнимых врагов и угрожать ядерным оружием.
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30.04.2021 23:37 Відповісти
 
 