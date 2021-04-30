Шанси на засідання ТКГ задля "великоднього перемир'я" примарні, - Арестович

Жодних попередніх домовленостей щодо проведення засідання Тристоронньої контактної групи для укладення "великоднього перемир'я" поки немає.

Про це Укрінформу повідомив представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.

"Немає (попередніх домовленостей про зустріч. - Ред.), і шанси примарні", - зазначив він.

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Як повідомлялося, делегації Тристоронньої контактної групи 28 квітня підтримали саму ідею "великоднього перемир'я", але не погодили низку нюансів, тому домовилися продовжити консультації. Глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук 29 квітня повідомив, що надіслав спецпредставнику ОБСЄ Хайді Грау доповнення до запропонованого російською стороною проєкту угоди про "великоднє перемир'я" і контроль за його дотриманням.