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Новини Агресія Росії проти України
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Шанси на засідання ТКГ задля "великоднього перемир'я" примарні, - Арестович

Шанси на засідання ТКГ задля

Жодних попередніх домовленостей щодо проведення засідання Тристоронньої контактної групи для укладення "великоднього перемир'я" поки немає.

Про це Укрінформу повідомив представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.

"Немає (попередніх домовленостей про зустріч. - Ред.), і шанси примарні", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук про перемир'я: Російський проєкт повинен бути взятий за основу, але з доповненнями

Як повідомлялося, делегації Тристоронньої контактної групи 28 квітня підтримали саму ідею "великоднього перемир'я", але не погодили низку нюансів, тому домовилися продовжити консультації. Глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук 29 квітня повідомив, що надіслав спецпредставнику ОБСЄ Хайді Грау доповнення до запропонованого російською стороною проєкту угоди про "великоднє перемир'я" і контроль за його дотриманням.

Автор: 

перемовини (2858) перемир’я (892) Тристороння контактна група (827) операція Об’єднаних сил (6725) Арестович Олексій (378)


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Який сенс товкти воду в ступі ??? Вже є безмежне,неосяжне зелене перемир"я і сотні загиблих та скалічених синів України !!!
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30.04.2021 14:34 Відповісти
Люсю с победой над мендель.
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30.04.2021 15:26 Відповісти
Люсенька, не тупи та брись на кухню.
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30.04.2021 19:12 Відповісти
 
 