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Новости Агрессия России против Украины
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Шансы на заседание ТКГ для "пасхального перемирия" призрачные, - Арестович

Шансы на заседание ТКГ для

Никаких предварительных договоренностей о проведении заседания Трехсторонней контактной группы для заключения "пасхального перемирие" пока нет.

Об этом Укринформу сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"Нет (предварительных договоренностей о встрече. - Ред.), и шансы призрачные", - отметил он.

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Как сообщалось, делегации Трехсторонней контактной группы 28 апреля поддержали саму идею "пасхального перемирие", но не согласовали ряд нюансов, поэтому договорились продолжить консультации. Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук 29 апреля сообщил, что отправил спецпредставителю ОБСЕ Хайди Грау дополнение к предложенному российской стороной проекту соглашения о "пасхальном перемирим" и контроле за его соблюдением.

Автор: 

переговоры (4921) перемирие (1586) Трехсторонняя контактная группа (842) операция Объединенных сил (6766) Арестович Алексей (332)


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Який сенс товкти воду в ступі ??? Вже є безмежне,неосяжне зелене перемир"я і сотні загиблих та скалічених синів України !!!
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30.04.2021 14:34 Ответить
Люсю с победой над мендель.
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30.04.2021 15:26 Ответить
Люсенька, не тупи та брись на кухню.
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30.04.2021 19:12 Ответить
 
 