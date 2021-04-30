Шансы на заседание ТКГ для "пасхального перемирия" призрачные, - Арестович
Никаких предварительных договоренностей о проведении заседания Трехсторонней контактной группы для заключения "пасхального перемирие" пока нет.
Об этом Укринформу сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.
"Нет (предварительных договоренностей о встрече. - Ред.), и шансы призрачные", - отметил он.
Как сообщалось, делегации Трехсторонней контактной группы 28 апреля поддержали саму идею "пасхального перемирие", но не согласовали ряд нюансов, поэтому договорились продолжить консультации. Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук 29 апреля сообщил, что отправил спецпредставителю ОБСЕ Хайди Грау дополнение к предложенному российской стороной проекту соглашения о "пасхальном перемирим" и контроле за его соблюдением.
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