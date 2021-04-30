РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13272 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 612 4

Военнослужащий, продававший наркотики сослуживцам, задержан на Харьковщине, - прокуратура. ФОТО

В Харьковской области правоохранители задержали военнослужащего одной из воинских частей, который организовал схему сбыта наркотических веществ среди сослуживцев, с целью собственного обогащения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

Военнослужащий, продававший наркотики сослуживцам, задержан на Харьковщине, - прокуратура 01

28 апреля правоохранителями задокументирован факт сбыта указанным военнослужащим наркотического вещества за денежное вознаграждение в размере 2500 грн.

29 апреля после повторного сбыта наркотиков за ранее оговоренную сумму 2500 гривен военнослужащего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Военнослужащий, продававший наркотики сослуживцам, задержан на Харьковщине, - прокуратура 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудник военной контрразведки СБУ в Харькове продавал психотропы. ФОТО

Готовится сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 307 УК Украины и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Автор: 

наркотики (2144) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) Харьковщина (5577) военнослужащие (6115) Военная прокуратура (933)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарно пристосувавався, ще й зарплатню отримував і страховий стаж для пенсії.
показать весь комментарий
30.04.2021 16:14 Ответить
Он не прости торговал наркотой.
Он подрывал боеспособность армии в военное время.
показать весь комментарий
30.04.2021 16:29 Ответить
Губит людей не пиво, губит людей трава.
показать весь комментарий
30.04.2021 16:49 Ответить
я незнаю ни однго человека который покурив травки убил другого. Зато после водки мочат друг друга на раз два три
показать весь комментарий
30.04.2021 21:16 Ответить
 
 