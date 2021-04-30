Военнослужащий, продававший наркотики сослуживцам, задержан на Харьковщине, - прокуратура. ФОТО

В Харьковской области правоохранители задержали военнослужащего одной из воинских частей, который организовал схему сбыта наркотических веществ среди сослуживцев, с целью собственного обогащения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

28 апреля правоохранителями задокументирован факт сбыта указанным военнослужащим наркотического вещества за денежное вознаграждение в размере 2500 грн.

29 апреля после повторного сбыта наркотиков за ранее оговоренную сумму 2500 гривен военнослужащего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Готовится сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 307 УК Украины и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.