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Новини Агресія Росії проти України
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Військовослужбовця, який продавав наркотики товаришам по службі, затримали на Харківщині, - прокуратура. ФОТО

У Харківській області правоохоронці затримали військовослужбовця однієї з військових частин, який організував схему збуту наркотичних речовин серед товаришів по службі, з метою власного збагачення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил.

Військовослужбовця, який продавав наркотики товаришам по службі, затримали на Харківщині, - прокуратура 01

28 квітня правоохоронцями задокументовано факт збуту зазначеним військовослужбовцем наркотичної речовини за грошову винагороду в розмірі 2500 грн.

29 квітня після повторного збуту наркотиків за раніше обумовлену суму 2500 гривень військовослужбовця затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Військовослужбовця, який продавав наркотики товаришам по службі, затримали на Харківщині, - прокуратура 02

Готується повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 307 КК України та клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 6 до 10 років із конфіскацією майна.

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Автор: 

наркотики (1447) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) Харківщина (6054) військовослужбовці (4723) Військова прокуратура (722)


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Гарно пристосувавався, ще й зарплатню отримував і страховий стаж для пенсії.
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30.04.2021 16:14 Відповісти
Он не прости торговал наркотой.
Он подрывал боеспособность армии в военное время.
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30.04.2021 16:29 Відповісти
Губит людей не пиво, губит людей трава.
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30.04.2021 16:49 Відповісти
я незнаю ни однго человека который покурив травки убил другого. Зато после водки мочат друг друга на раз два три
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30.04.2021 21:16 Відповісти
 
 