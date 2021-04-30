Військовослужбовця, який продавав наркотики товаришам по службі, затримали на Харківщині, - прокуратура. ФОТО

У Харківській області правоохоронці затримали військовослужбовця однієї з військових частин, який організував схему збуту наркотичних речовин серед товаришів по службі, з метою власного збагачення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил.

28 квітня правоохоронцями задокументовано факт збуту зазначеним військовослужбовцем наркотичної речовини за грошову винагороду в розмірі 2500 грн.

29 квітня після повторного збуту наркотиків за раніше обумовлену суму 2500 гривень військовослужбовця затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Готується повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 307 КК України та клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 6 до 10 років із конфіскацією майна.

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