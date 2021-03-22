Сотрудник военной контрразведки СБУ в Харькове продавал психотропы. ФОТО

Сотрудник военной контрразведки СБ Украины, систематически осуществлял незаконный сбыт гражданским лицам психотропных веществ в Харькове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Следствием установлено, что в феврале-марте 2021 года в Харькове указанный правоохранитель, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, действуя умышленно, повторно незаконно сбывал гражданскому лицу особо опасное психотропное вещество - PVP.

21 марта непосредственно после совершения преступления правоохранитель задержан. Продолжаются неотложные первоочередные следственные и розыскные действия.

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