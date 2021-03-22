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Сотрудник военной контрразведки СБУ в Харькове продавал психотропы. ФОТО

Сотрудник военной контрразведки СБ Украины, систематически осуществлял незаконный сбыт гражданским лицам психотропных веществ в Харькове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Следствием установлено, что в феврале-марте 2021 года в Харькове указанный правоохранитель, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, действуя умышленно, повторно незаконно сбывал гражданскому лицу особо опасное психотропное вещество - PVP.

21 марта непосредственно после совершения преступления правоохранитель задержан. Продолжаются неотложные первоочередные следственные и розыскные действия.

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Сотрудник военной контрразведки СБУ в Харькове продавал психотропы 01
Сотрудник военной контрразведки СБУ в Харькове продавал психотропы 02

Автор: 

наркотики (2148) СБУ (19928) Харьков (7516) Военная прокуратура (933) военная контрразведка (32)


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Топ комментарии
+2
Право-хоронитель...
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22.03.2021 15:56
+2
А може він для службового користування... Потрібну інформацію отримував ( здавав) за допомогою "засобів"...
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22.03.2021 16:56
+1
піде на підвищення
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22.03.2021 15:10
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Легких денег казачок захотел, теперь по этапу пойдет!
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22.03.2021 15:10 Ответить
шото контразведчик и наркоборон живет в какихто полумаргинальных условиях судя по фото. На легкие деньги вообще не похоже. От нищеты похоже подписался.
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22.03.2021 21:05 Ответить
піде на підвищення
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22.03.2021 15:10 Ответить
Сотрудник СБУ занимался противоправной деятельностью. Удивило бы, если бы сотрудник СБУ он служил народу, Украине, защищал государство.
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22.03.2021 15:20 Ответить
А може він для службового користування... Потрібну інформацію отримував ( здавав) за допомогою "засобів"...
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22.03.2021 16:56 Ответить
бред. ниочём. наверное вышел на группу российских шпионов в Харьковском СБУ
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22.03.2021 22:17 Ответить
А все с ног сбились,,,,где харьковское СБУ? В Харькове целое логово сепаратистов и коллобарантов а СБУ как будто бы и нет в Харькове. А оказывается СБУ здесь психотропами торгует как аптека ,им в гору глянуть некогда от трудов "праведных",им не до сепаратистов.
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22.03.2021 15:20 Ответить
Агентура фсб в работе?!
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22.03.2021 15:21 Ответить
я не понял - офицер агентурную сеть создавал - а ему тут корытные мотивы шьют - а шо кто то думает шо усе в белых перчатках происходит ?))
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22.03.2021 15:21 Ответить
это спец задание - выведывал тайны при помощи сыворотки правды
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22.03.2021 15:32 Ответить
так это он тиопентал натрия толкал врагам, чтоб их легче расколоть.
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22.03.2021 15:43 Ответить
Таким надо по максимуму наваливать,чтобы сидели долго и нерыпались
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22.03.2021 15:47 Ответить
А это часом не тот стимулятор, что спецназу дают?
"После употребления альфа-ПВП возникает улучшение настроения, повышается психическая активность (работоспособность, общительность), может отсутствовать аппетит и сон на протяжении нескольких дней. Одновременно появляется восприимчивость к внешним раздражителям, агрессия.
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22.03.2021 15:51 Ответить
ето стим-пак терран, повышает скорость и огневую мощь на 25%, но понижает здоровье на 15%.
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22.03.2021 16:49 Ответить
Право-хоронитель...
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22.03.2021 15:56 Ответить
До чего людей довели, приходится на такое идти!😁😁😁😁
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22.03.2021 16:09 Ответить
Що за ніщебродське житло? Я не вірю, що це співробітник СБУ.
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22.03.2021 16:11 Ответить
ето просто зарыганный тамбур в подъезде, а за дверями там всьо в золоте, як у Пшонки
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22.03.2021 16:51 Ответить
усе, як має бути...)
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22.03.2021 16:16 Ответить
Агентуру напрацьовував. Зламали мережу протидії ворожій розвідці)
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22.03.2021 16:39 Ответить
..а кому сдавал..??- сепарам хорьковским= +++
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22.03.2021 23:11 Ответить
 
 