Полиция Киевщины ликвидировала "реабилитационный центр", где незаконно удерживали людей

Украинские правоохранители разоблачили нелегальный реабилитационный центр, куда помещались "лица с нарко- и алкозависимостью", которых принудительно удерживали и "лечили" за деньги, полученные от их родственников. вместо медицинской терапии "пациенты" фактически оказывались в условиях лишения свободы и подвергались пыткам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

"20 марта 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что в городе Ирпень возле одной из многоэтажек трое неизвестных связали мужчину и силой затолкали в автомобиль, после чего скрылись в неизвестном направлении. Полицейские отдела полиции №2 (г. Ирпень) Бучанского районного управления полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, и установили местонахождение автомобиля, на котором похитили потерпевшего. По этому адресу находился один из "реабилитационных центров", что в селе Петропавловская Борщаговка", - говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье.

Отмечается, что правоохранители установили, что в так называемом реабилитационном центре незаконно содержалось по неизвестным причинам несколько десятков человек, большинство из которых не страдают ни алкогольной, ни наркозависимостью.

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"Эти лица содержались в суровых условиях, с металлическими решетками на окнах, пострадавшим категорически запрещалось выходить на улицу. Содержащиеся в "центре" подвергались пыткам", - подчеркивают правоохранители.

Они уточняют, что так называемый "центр" не имеет никакой разрешительной документации на ведение любой медицинской практики.

Правоохранители установили, что к совершению указанного преступления причастны шесть человек, пятеро из которых задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержанные заключали договоры с родственниками наркозависимых, "получали большие деньги за их реабилитацию, а на самом деле - лечение не совершали, занимаясь пытками над людьми".

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"В настоящее время правоохранители разыскивают шестого фигуранта события и устанавливают других лиц, причастных к совершению данного правонарушения. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - добавляют в полиции.

Сообщается, что сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанным с дальнейшим избранием им меры пресечения.

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