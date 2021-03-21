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Киевская область (3923) наркотики (2099) Нацполиция (16193) реабилитация (343)

Полиция Киевщины ликвидировала "реабилитационный центр", где незаконно удерживали людей

Украинские правоохранители разоблачили нелегальный реабилитационный центр, куда помещались "лица с нарко- и алкозависимостью", которых принудительно удерживали и "лечили" за деньги, полученные от их родственников. вместо медицинской терапии "пациенты" фактически оказывались в условиях лишения свободы и подвергались пыткам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

"20 марта 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что в городе Ирпень возле одной из многоэтажек трое неизвестных связали мужчину и силой затолкали в автомобиль, после чего скрылись в неизвестном направлении. Полицейские отдела полиции №2 (г. Ирпень) Бучанского районного управления полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, и установили местонахождение автомобиля, на котором похитили потерпевшего. По этому адресу находился один из "реабилитационных центров", что в селе Петропавловская Борщаговка", - говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье.

Отмечается, что правоохранители установили, что в так называемом реабилитационном центре незаконно содержалось по неизвестным причинам несколько десятков человек, большинство из которых не страдают ни алкогольной, ни наркозависимостью.

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"Эти лица содержались в суровых условиях, с металлическими решетками на окнах, пострадавшим категорически запрещалось выходить на улицу. Содержащиеся в "центре" подвергались пыткам", - подчеркивают правоохранители.

Они уточняют, что так называемый "центр" не имеет никакой разрешительной документации на ведение любой медицинской практики.

Правоохранители установили, что к совершению указанного преступления причастны шесть человек, пятеро из которых задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержанные заключали договоры с родственниками наркозависимых, "получали большие деньги за их реабилитацию, а на самом деле - лечение не совершали, занимаясь пытками над людьми".

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"В настоящее время правоохранители разыскивают шестого фигуранта события и устанавливают других лиц, причастных к совершению данного правонарушения. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - добавляют в полиции.

Сообщается, что сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанным с дальнейшим избранием им меры пресечения.

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Полиция Киевщины ликвидировала реабилитационный центр, где незаконно удерживали людей 01
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Топ комментарии
+10
а где законодательство о защите семей в которіх беда, где гос. лечебницы и реаб. центры?
закон у нас защищает только алко-нарко к которым без их согласия ни врачи наркологи, ни психиатры даже подойти не имеют права, а полиция будет действовать только тогда когда они лишат себя или кого то жизни .Правозащитники хреновы, где вы видили нарика или алкаша который признает что он таков и добровольно пойдет на лечение? Им нравится такая жизнь в кайфе и безнаказанности а родственники живут в настоящем аду
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21.03.2021 18:09
+8
Благодетели! Выпустили наркоманов, освободили страдальцев, пополнили ряды покупателей наркоты! Не зря же их родственники заплатили за содержание их в реабилитационном центре! Это невыносимо, когда наркоша в семье!
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21.03.2021 17:55
+8
Мусорам нужны потребители , а их лечить собрались ! Беспредел!
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21.03.2021 18:04
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Благодетели! Выпустили наркоманов, освободили страдальцев, пополнили ряды покупателей наркоты! Не зря же их родственники заплатили за содержание их в реабилитационном центре! Это невыносимо, когда наркоша в семье!
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21.03.2021 17:55 Ответить
Туди засовують навіть батьків, за пару місяців такого содєржанія відпішеш і хату, і все, що нажив. А нарки, коли закінчуються бабки в родичів, якщо вижили там, то на волі витворяють ще гірше, ніж до того.
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21.03.2021 18:06 Ответить
вот вот допускаю там и больных алкоголизм и наркомания..... но допускаю также... просто больные инвалиды немощные нищие но с квартирой и которых пытали чтобы ЧТО правильно получить Договор дарения типа купли продажи доверенность на отчуждение еще принадлежащего им имущества или в нужные сроки получить труп и справу о смерти не братва тут явно система РАГС МОРГ Скорая врачи эксперты полиция похоронные агентства кладбища нотариусы и адвокаты и свои судьи система.. тут довольно высокая... разветвлённая
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21.03.2021 18:28 Ответить
для этого есть официальные психбольницы, бандиты и нотариусы! Не надо с больной головы на здоровую....
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21.03.2021 20:15 Ответить
З цими конторами в цьому плані простіше і, мабуть, дешевше.
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21.03.2021 20:48 Ответить
не верю, много мороки и криминала...Скорее всего давят христианские реабцентры, реально помогающие...
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21.03.2021 21:32 Ответить
Сама по собі ця структура - кримінал. Про християнські нічого не сказано.
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21.03.2021 21:41 Ответить
А там - хочеш - вір, хочеш - не вір.
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21.03.2021 21:56 Ответить
За "кришу" не заплатили.
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21.03.2021 17:55 Ответить
твари такие..у девчёнки в розовой кофтачке эти фашисты ногти выдрали-пришлось накладные лепить.
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21.03.2021 17:59 Ответить
Не могу понять, каким образом их там удерживают.
В общем, если отбросить сценарии фильмов "Остров проклятых" и "Лекарство от здоровья",
как то нет идей...
И я сильно сомневаюсь что там содержат штат охраны.
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21.03.2021 18:03 Ответить
Мусорам нужны потребители , а их лечить собрались ! Беспредел!
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21.03.2021 18:04 Ответить
А они что-то в замен предложили или они могут только разрушить, а дальше как хотите так и живите?
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21.03.2021 18:08 Ответить
Предложили заплатить.
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21.03.2021 18:10 Ответить
а где законодательство о защите семей в которіх беда, где гос. лечебницы и реаб. центры?
закон у нас защищает только алко-нарко к которым без их согласия ни врачи наркологи, ни психиатры даже подойти не имеют права, а полиция будет действовать только тогда когда они лишат себя или кого то жизни .Правозащитники хреновы, где вы видили нарика или алкаша который признает что он таков и добровольно пойдет на лечение? Им нравится такая жизнь в кайфе и безнаказанности а родственники живут в настоящем аду
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21.03.2021 18:09 Ответить
Как говорил один персонаж,
это частности, которые к общему делу отношения не имеют!
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21.03.2021 18:11 Ответить
чого така мала кара за цей злочин/? легально оформіть заклад для таких не стійких людей
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21.03.2021 19:16 Ответить
Легально только сами алко/нарко зависимые могут обратится, а не родственники. Другой вопрос зачем тебе с таким жить, пусть идет живет сам себе как хочет.
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21.03.2021 19:44 Ответить
тут складно вирішити , а якщо любиш таку людину і вона без допомоги рано чи пізно пропаде .
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21.03.2021 20:07 Ответить
лучше бы законодательно отправляли алкашей и нарков на уборку придорожных и прибазарных посадок.
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21.03.2021 21:12 Ответить
заключали договоры с родственниками наркозависимых, "получали большие деньги за их реабилитацию, а на самом деле - лечение не совершали, занимаясь пытками над людьми".Источник: https://censor.net/ru/n3254678

Напевне , тортурами названо позбавлення наркозалежних - наркотичних засобів
А алкоголікам - гади - навіть пива не давали
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22.03.2021 12:29 Ответить
 
 