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"Реабилитационный центр", где незаконно удерживали десятки людей, ликвидирован на Львовщине, - Нацполиция

В частный дом в одном из сел Жовковского района Львовской под предлогом реабилитации помещали людей с нарко- и алкозависимостью. Там их принудительно удерживали и "лечили" за деньги, полученные от родственников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Стоимость одного месяца пребывания "пациента" в заведении составляла 10 000 гривен

Руководителями "реабилитационного центра" оказались 40-летний житель Львова, который руководил персоналом, и 43-летняя женщина, которая проживала в учреждении и договаривалась с родственниками и получала от них деньги.

В заведении находились 17 человек в возрасте от 19 до 40 лет. Это жители Львовской области, а также жители Киева, Тернополя и Харькова. Их всех удерживали против собственной воли, проводя принудительное "лечение".

Самостоятельно покинуть центр они не могли, поскольку находились под постоянным наблюдением персонала. Звонки и разговоры по телефону также контролировались.

Правоохранители отмечают, что руководители заведения не имели никаких разрешительных документов на занятие такой деятельностью и вообще не имеют отношения к медицинской сфере.

Сегодня, 20 августа, там провели обыски, документацию, деньги, компьютерную технику, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

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алкоголь (1665) наркотики (2143) реабилитация (346) Львовская область (2890)


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Вони хоч утримували цих наркоманів, а тепер вони почнуть гидити людям.
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20.08.2020 20:45 Ответить
Стоит напомнить, что в совке была такая мера пресечения - "10 лет без права переписки". Осужденного почти сразу уничтожали, а 10 лет принимали от родных посылки и прочие ништяки. Этим занималось ГОСУДАРСТВО.
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20.08.2020 20:50 Ответить
Фактически НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ ЛИЦА не должны иметь полного набора прав, за них все должны решать попечитили (опекуны)! Только вот практики и нормальной процедуры лишения дееспособности почти нет, эти вопросы намеренно игнорируются, ибо БОЛЬШИНСТВО НЕДЕЕСПОСОБНО!
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20.08.2020 21:13 Ответить
Если был не прообраз "косачевки" то пусть этот центр работает)
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20.08.2020 21:48 Ответить
Пусть колятся и калечат людей на дорогах, браво.
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20.08.2020 22:10 Ответить
Скоро вся страна превратится в такой реабилитационный центр.
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21.08.2020 00:39 Ответить
Це такий падлючий бізнес.. і він ДУЖЕ поширений по Україні. Скільки саморобниї об'яв ви бачите по дорозі на роботу чи в магазин? = О Т О Ж!!!
таких "центрів" під орудою крімінальних потвор ДЕСЯТКИ
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21.08.2020 07:09 Ответить
 
 