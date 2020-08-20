"Реабилитационный центр", где незаконно удерживали десятки людей, ликвидирован на Львовщине, - Нацполиция

В частный дом в одном из сел Жовковского района Львовской под предлогом реабилитации помещали людей с нарко- и алкозависимостью. Там их принудительно удерживали и "лечили" за деньги, полученные от родственников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Стоимость одного месяца пребывания "пациента" в заведении составляла 10 000 гривен

Руководителями "реабилитационного центра" оказались 40-летний житель Львова, который руководил персоналом, и 43-летняя женщина, которая проживала в учреждении и договаривалась с родственниками и получала от них деньги.

В заведении находились 17 человек в возрасте от 19 до 40 лет. Это жители Львовской области, а также жители Киева, Тернополя и Харькова. Их всех удерживали против собственной воли, проводя принудительное "лечение".

Самостоятельно покинуть центр они не могли, поскольку находились под постоянным наблюдением персонала. Звонки и разговоры по телефону также контролировались.

Правоохранители отмечают, что руководители заведения не имели никаких разрешительных документов на занятие такой деятельностью и вообще не имеют отношения к медицинской сфере.

Сегодня, 20 августа, там провели обыски, документацию, деньги, компьютерную технику, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

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