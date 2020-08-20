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"Реабілітаційний центр", де незаконно утримували десятки людей, ліквідовано на Львівщині, - Нацполіція

У приватний будинок в одному з сіл Жовківського району Львівської області під приводом реабілітації поміщали людей із нарко- та алкозалежністю. Там їх примусово утримували і "лікували" за гроші, отримані від родичів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Вартість одного місяця перебування "пацієнта" в закладі становила 10 000 гривень

Керівниками "реабілітаційного центру" виявилися 40-річний житель Львова, який керував персоналом, і 43-річна жінка, яка проживала в установі і домовлялася з родичами та отримувала від них гроші.

У закладі перебувало 17 осіб віком від 19 до 40 років. Це жителі Львівської області, а також жителі Києва, Тернополя та Харкова. Їх усіх утримували проти власної волі, проводячи примусове "лікування".

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Самостійно залишити центр вони не могли, оскільки перебували під постійним наглядом персоналу. Дзвінки і розмови по телефону також контролювалися.

Правоохоронці зазначають, що керівники закладу не мали жодних дозвільних документів на заняття такою діяльністю і взагалі не мають стосунку до медичної сфери.

Сьогодні, 20 серпня, там провели обшуки, було виявлено та вилучено документацію, гроші, комп'ютерну техніку, а також інші речові докази протиправної діяльності.

Автор: 

алкоголь (1234) наркотики (1446) реабілітація (324) Львівська область (2413)


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Вони хоч утримували цих наркоманів, а тепер вони почнуть гидити людям.
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20.08.2020 20:45 Відповісти
Стоит напомнить, что в совке была такая мера пресечения - "10 лет без права переписки". Осужденного почти сразу уничтожали, а 10 лет принимали от родных посылки и прочие ништяки. Этим занималось ГОСУДАРСТВО.
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20.08.2020 20:50 Відповісти
Фактически НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ ЛИЦА не должны иметь полного набора прав, за них все должны решать попечитили (опекуны)! Только вот практики и нормальной процедуры лишения дееспособности почти нет, эти вопросы намеренно игнорируются, ибо БОЛЬШИНСТВО НЕДЕЕСПОСОБНО!
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20.08.2020 21:13 Відповісти
Если был не прообраз "косачевки" то пусть этот центр работает)
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20.08.2020 21:48 Відповісти
Пусть колятся и калечат людей на дорогах, браво.
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20.08.2020 22:10 Відповісти
Скоро вся страна превратится в такой реабилитационный центр.
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21.08.2020 00:39 Відповісти
Це такий падлючий бізнес.. і він ДУЖЕ поширений по Україні. Скільки саморобниї об'яв ви бачите по дорозі на роботу чи в магазин? = О Т О Ж!!!
таких "центрів" під орудою крімінальних потвор ДЕСЯТКИ
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21.08.2020 07:09 Відповісти
 
 