"Реабілітаційний центр", де незаконно утримували десятки людей, ліквідовано на Львівщині, - Нацполіція

У приватний будинок в одному з сіл Жовківського району Львівської області під приводом реабілітації поміщали людей із нарко- та алкозалежністю. Там їх примусово утримували і "лікували" за гроші, отримані від родичів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Вартість одного місяця перебування "пацієнта" в закладі становила 10 000 гривень

Керівниками "реабілітаційного центру" виявилися 40-річний житель Львова, який керував персоналом, і 43-річна жінка, яка проживала в установі і домовлялася з родичами та отримувала від них гроші.

У закладі перебувало 17 осіб віком від 19 до 40 років. Це жителі Львівської області, а також жителі Києва, Тернополя та Харкова. Їх усіх утримували проти власної волі, проводячи примусове "лікування".

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Самостійно залишити центр вони не могли, оскільки перебували під постійним наглядом персоналу. Дзвінки і розмови по телефону також контролювалися.

Правоохоронці зазначають, що керівники закладу не мали жодних дозвільних документів на заняття такою діяльністю і взагалі не мають стосунку до медичної сфери.

Сьогодні, 20 серпня, там провели обшуки, було виявлено та вилучено документацію, гроші, комп'ютерну техніку, а також інші речові докази протиправної діяльності.