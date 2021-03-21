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Поліція Київщини ліквідувала "реабілітаційний центр", де незаконно утримували людей

Українські правоохоронці викрили нелегальний реабілітаційний центр, куди поміщали "осіб із нарко- та алкозалежністю", яких примусово утримували і "лікували" за гроші, отримані від їхніх родичів. Замість медичної терапії "пацієнти" фактично опинялися в умовах позбавлення волі і зазнавали тортур.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"20 березня 2021 року в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місті Ірпінь біля однієї з багатоповерхівок троє невідомих зв'язали чоловіка і силоміць заштовхали в автомобіль, після чого зникли в невідомому напрямку. Поліцейські відділу поліції №2 (м.Ірпінь) Бучанського районного управління поліції провели низку оперативно-розшукових заходів і встановили місце перебування автомобіля, яким викрадачі повезли потерпілого. За цією адресою розташований один із "реабілітаційних центрів", що в селі Петропавлівська Борщагівка", - сказано в повідомленні, оприлюдненому в неділю.

Правоохоронці встановили, що в так званому реабілітаційному центрі незаконно перебували з невідомих причин кілька десятків людей, більшість із яких не страждає ні алкогольною, ні наркозалежністю.

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"Цих людей утримували в суворих умовах, із металевими гратами на вікнах. Виходити на вулицю їм категорично заборонялося. Утримуваних у "центрі" піддавали тортурам", - підкреслюють правоохоронці.

Вони уточнюють, що так званий "центр" не має жодної дозвільної документації на ведення будь-якої медичної практики.

Правоохоронці встановили, що до скоєння цього злочину причетні шестеро осіб. П'ятьох із них затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затримані укладали договори з родичами наркозалежних, "отримували значні кошти за їхню реабілітацію, а насправді лікування не проводили, а піддавали людей тортурам".

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"Наразі правоохоронці розшукують шостого фігуранта події і встановлюють інших осіб, причетних до скоєння цього правопорушення. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін", - додають у поліції.

Повідомляється, що наразі вирішується питання про оголошення підозри затриманим із подальшим обранням їм запобіжного заходу.

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Поліція Київщини ліквідувала реабілітаційний центр, де незаконно утримували людей 01
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Топ коментарі
+10
а где законодательство о защите семей в которіх беда, где гос. лечебницы и реаб. центры?
закон у нас защищает только алко-нарко к которым без их согласия ни врачи наркологи, ни психиатры даже подойти не имеют права, а полиция будет действовать только тогда когда они лишат себя или кого то жизни .Правозащитники хреновы, где вы видили нарика или алкаша который признает что он таков и добровольно пойдет на лечение? Им нравится такая жизнь в кайфе и безнаказанности а родственники живут в настоящем аду
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21.03.2021 18:09
+8
Благодетели! Выпустили наркоманов, освободили страдальцев, пополнили ряды покупателей наркоты! Не зря же их родственники заплатили за содержание их в реабилитационном центре! Это невыносимо, когда наркоша в семье!
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21.03.2021 17:55
+8
Мусорам нужны потребители , а их лечить собрались ! Беспредел!
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21.03.2021 18:04
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Благодетели! Выпустили наркоманов, освободили страдальцев, пополнили ряды покупателей наркоты! Не зря же их родственники заплатили за содержание их в реабилитационном центре! Это невыносимо, когда наркоша в семье!
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21.03.2021 17:55 Відповісти
Туди засовують навіть батьків, за пару місяців такого содєржанія відпішеш і хату, і все, що нажив. А нарки, коли закінчуються бабки в родичів, якщо вижили там, то на волі витворяють ще гірше, ніж до того.
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21.03.2021 18:06 Відповісти
вот вот допускаю там и больных алкоголизм и наркомания..... но допускаю также... просто больные инвалиды немощные нищие но с квартирой и которых пытали чтобы ЧТО правильно получить Договор дарения типа купли продажи доверенность на отчуждение еще принадлежащего им имущества или в нужные сроки получить труп и справу о смерти не братва тут явно система РАГС МОРГ Скорая врачи эксперты полиция похоронные агентства кладбища нотариусы и адвокаты и свои судьи система.. тут довольно высокая... разветвлённая
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21.03.2021 18:28 Відповісти
для этого есть официальные психбольницы, бандиты и нотариусы! Не надо с больной головы на здоровую....
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21.03.2021 20:15 Відповісти
З цими конторами в цьому плані простіше і, мабуть, дешевше.
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21.03.2021 20:48 Відповісти
не верю, много мороки и криминала...Скорее всего давят христианские реабцентры, реально помогающие...
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21.03.2021 21:32 Відповісти
Сама по собі ця структура - кримінал. Про християнські нічого не сказано.
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21.03.2021 21:41 Відповісти
А там - хочеш - вір, хочеш - не вір.
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21.03.2021 21:56 Відповісти
За "кришу" не заплатили.
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21.03.2021 17:55 Відповісти
твари такие..у девчёнки в розовой кофтачке эти фашисты ногти выдрали-пришлось накладные лепить.
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21.03.2021 17:59 Відповісти
Не могу понять, каким образом их там удерживают.
В общем, если отбросить сценарии фильмов "Остров проклятых" и "Лекарство от здоровья",
как то нет идей...
И я сильно сомневаюсь что там содержат штат охраны.
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21.03.2021 18:03 Відповісти
Мусорам нужны потребители , а их лечить собрались ! Беспредел!
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21.03.2021 18:04 Відповісти
А они что-то в замен предложили или они могут только разрушить, а дальше как хотите так и живите?
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21.03.2021 18:08 Відповісти
Предложили заплатить.
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21.03.2021 18:10 Відповісти
а где законодательство о защите семей в которіх беда, где гос. лечебницы и реаб. центры?
закон у нас защищает только алко-нарко к которым без их согласия ни врачи наркологи, ни психиатры даже подойти не имеют права, а полиция будет действовать только тогда когда они лишат себя или кого то жизни .Правозащитники хреновы, где вы видили нарика или алкаша который признает что он таков и добровольно пойдет на лечение? Им нравится такая жизнь в кайфе и безнаказанности а родственники живут в настоящем аду
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21.03.2021 18:09 Відповісти
Как говорил один персонаж,
это частности, которые к общему делу отношения не имеют!
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21.03.2021 18:11 Відповісти
чого така мала кара за цей злочин/? легально оформіть заклад для таких не стійких людей
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21.03.2021 19:16 Відповісти
Легально только сами алко/нарко зависимые могут обратится, а не родственники. Другой вопрос зачем тебе с таким жить, пусть идет живет сам себе как хочет.
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21.03.2021 19:44 Відповісти
тут складно вирішити , а якщо любиш таку людину і вона без допомоги рано чи пізно пропаде .
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21.03.2021 20:07 Відповісти
лучше бы законодательно отправляли алкашей и нарков на уборку придорожных и прибазарных посадок.
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21.03.2021 21:12 Відповісти
заключали договоры с родственниками наркозависимых, "получали большие деньги за их реабилитацию, а на самом деле - лечение не совершали, занимаясь пытками над людьми".Источник: https://censor.net/ru/n3254678

Напевне , тортурами названо позбавлення наркозалежних - наркотичних засобів
А алкоголікам - гади - навіть пива не давали
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22.03.2021 12:29 Відповісти
 
 