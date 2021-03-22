УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10824 відвідувача онлайн
Новини Фото
5 830 21

Співробітник військової контррозвідки СБУ в Харкові продавав психотропи. ФОТО

Співробітник військової контррозвідки СБ України, систематично здійснював незаконний збут цивільним особам психотропних речовин у Харкові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері об'єднаних сил.

Слідством встановлено, що в лютому-березні 2021 року в Харкові вказаний правоохоронець, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, діючи умисно, повторно незаконно збував цивільній особі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP.

21 березня одразу після скоєння злочину правоохоронець затриманий. Тривають невідкладні першочергові слідчі та розшукові дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція Київщини ліквідувала "реабілітаційний центр", де незаконно утримували людей

Співробітник військової контррозвідки СБУ в Харкові продавав психотропи 01
Співробітник військової контррозвідки СБУ в Харкові продавав психотропи 02

Автор: 

наркотики (1451) СБУ (12854) Харків (5632) Військова прокуратура (722) військова контррозвідка (32)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Право-хоронитель...
показати весь коментар
22.03.2021 15:56
+2
А може він для службового користування... Потрібну інформацію отримував ( здавав) за допомогою "засобів"...
показати весь коментар
22.03.2021 16:56
+1
піде на підвищення
показати весь коментар
22.03.2021 15:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Легких денег казачок захотел, теперь по этапу пойдет!
показати весь коментар
22.03.2021 15:10 Відповісти
шото контразведчик и наркоборон живет в какихто полумаргинальных условиях судя по фото. На легкие деньги вообще не похоже. От нищеты похоже подписался.
показати весь коментар
22.03.2021 21:05 Відповісти
піде на підвищення
показати весь коментар
22.03.2021 15:10 Відповісти
Сотрудник СБУ занимался противоправной деятельностью. Удивило бы, если бы сотрудник СБУ он служил народу, Украине, защищал государство.
показати весь коментар
22.03.2021 15:20 Відповісти
А може він для службового користування... Потрібну інформацію отримував ( здавав) за допомогою "засобів"...
показати весь коментар
22.03.2021 16:56 Відповісти
бред. ниочём. наверное вышел на группу российских шпионов в Харьковском СБУ
показати весь коментар
22.03.2021 22:17 Відповісти
А все с ног сбились,,,,где харьковское СБУ? В Харькове целое логово сепаратистов и коллобарантов а СБУ как будто бы и нет в Харькове. А оказывается СБУ здесь психотропами торгует как аптека ,им в гору глянуть некогда от трудов "праведных",им не до сепаратистов.
показати весь коментар
22.03.2021 15:20 Відповісти
Агентура фсб в работе?!
показати весь коментар
22.03.2021 15:21 Відповісти
я не понял - офицер агентурную сеть создавал - а ему тут корытные мотивы шьют - а шо кто то думает шо усе в белых перчатках происходит ?))
показати весь коментар
22.03.2021 15:21 Відповісти
это спец задание - выведывал тайны при помощи сыворотки правды
показати весь коментар
22.03.2021 15:32 Відповісти
так это он тиопентал натрия толкал врагам, чтоб их легче расколоть.
показати весь коментар
22.03.2021 15:43 Відповісти
Таким надо по максимуму наваливать,чтобы сидели долго и нерыпались
показати весь коментар
22.03.2021 15:47 Відповісти
А это часом не тот стимулятор, что спецназу дают?
"После употребления альфа-ПВП возникает улучшение настроения, повышается психическая активность (работоспособность, общительность), может отсутствовать аппетит и сон на протяжении нескольких дней. Одновременно появляется восприимчивость к внешним раздражителям, агрессия.
показати весь коментар
22.03.2021 15:51 Відповісти
ето стим-пак терран, повышает скорость и огневую мощь на 25%, но понижает здоровье на 15%.
показати весь коментар
22.03.2021 16:49 Відповісти
Право-хоронитель...
показати весь коментар
22.03.2021 15:56 Відповісти
До чего людей довели, приходится на такое идти!😁😁😁😁
показати весь коментар
22.03.2021 16:09 Відповісти
Що за ніщебродське житло? Я не вірю, що це співробітник СБУ.
показати весь коментар
22.03.2021 16:11 Відповісти
ето просто зарыганный тамбур в подъезде, а за дверями там всьо в золоте, як у Пшонки
показати весь коментар
22.03.2021 16:51 Відповісти
усе, як має бути...)
показати весь коментар
22.03.2021 16:16 Відповісти
Агентуру напрацьовував. Зламали мережу протидії ворожій розвідці)
показати весь коментар
22.03.2021 16:39 Відповісти
..а кому сдавал..??- сепарам хорьковским= +++
показати весь коментар
22.03.2021 23:11 Відповісти
 
 