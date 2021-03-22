Співробітник військової контррозвідки СБУ в Харкові продавав психотропи. ФОТО

Співробітник військової контррозвідки СБ України, систематично здійснював незаконний збут цивільним особам психотропних речовин у Харкові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері об'єднаних сил.

Слідством встановлено, що в лютому-березні 2021 року в Харкові вказаний правоохоронець, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, діючи умисно, повторно незаконно збував цивільній особі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP.

21 березня одразу після скоєння злочину правоохоронець затриманий. Тривають невідкладні першочергові слідчі та розшукові дії.

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