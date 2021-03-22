Співробітник військової контррозвідки СБУ в Харкові продавав психотропи. ФОТО
Співробітник військової контррозвідки СБ України, систематично здійснював незаконний збут цивільним особам психотропних речовин у Харкові.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері об'єднаних сил.
Слідством встановлено, що в лютому-березні 2021 року в Харкові вказаний правоохоронець, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, діючи умисно, повторно незаконно збував цивільній особі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP.
21 березня одразу після скоєння злочину правоохоронець затриманий. Тривають невідкладні першочергові слідчі та розшукові дії.
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"После употребления альфа-ПВП возникает улучшение настроения, повышается психическая активность (работоспособность, общительность), может отсутствовать аппетит и сон на протяжении нескольких дней. Одновременно появляется восприимчивость к внешним раздражителям, агрессия.