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Шевченковский райсуд отпустил Антоненко под круглосуточный домашний арест

Шевченковский райсуд отпустил Антоненко под круглосуточный домашний арест

Сегодня, 30 апреля, Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения Андрею Антоненко, подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Соответствующее решение только что объявила судья Шевченковского райсуда, информирует Цензор.НЕТ.

Прямую трансляцию с зала суда вел "Рух опору капітуляції".

Так, суд избрал в отношении Антоненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Защита подозреваемого ходатайствовала об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на личное обязательство или взятие на поруки. Прокурор по делу не возражал относительно смягчения меры пресечения Антоненко.

После оглашения соответствующего решения суда, Антоненко отпустили прямо в зале суда.

Сам Антоненко приветствовал такое решение, назвал его "маленькой победой" и отметил, что хочет в ближайшее время побыть со своей семьей.

Читайте также: Очередное заседание по делу Шеремета перенесли на 30 апреля

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Сейчас в СИЗО находится только Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.

Автор: 

суд (25083) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+108
Парня, держали за решеткой год и 4 месяца, не за что, просто так. Как говорят 73% "па приколу"

Думаю Зеля и Ваваков будут отвечать по УК, за это преступление. вне зависимости, от того, кто будет следующей властью
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30.04.2021 17:20
+96
Очко у ЗЕбіла дрогнуло! І у бандита Авакяна - теж! СЛАВНО!!!
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30.04.2021 17:13
+82
Таки да. Но Риф незаконно отсидел более 500 (!!!) дней. Кто теперь за это сядет? Кто сядет за незаконное обвинение трех людей на этой приснопамятной прессухе?

Шевченківський райсуд відпустив Антоненка під цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 9409
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30.04.2021 17:23
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Страница 3 из 3
Там вже на довічне тільки за держзраду по "вагнерівцях"... і це - лише "єпізод"!!
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30.04.2021 20:20 Ответить
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https://twitter.com/*************
https://twitter.com/*************

м(ихалич)

@*************

·https://twitter.com/*************/status/1388136419961540610 3 ч

7 років після майдану: люди радіють, що за проукраїнську позицію садять не в тюрму, а лише під домашній арешт
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30.04.2021 20:25 Ответить
Почему у меня не проходит ощущение, что я воюю со своей страной?..
Почему потерей энергетического сектора экономики страны мы должны расплачиваться относительной свободой свободного человека?
Что это за монголы и манкурты, что так низко ценят свободу всего лишь одного свободного человека!?(
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30.04.2021 20:46 Ответить
Герою Слава! Шмарклю на нары.
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30.04.2021 20:57 Ответить
Сейчас мало кто обращает внимание на такой небольшой факт: убийца шеремета, который запечатлен на камерах видеонаблюдения, похож на того известного кацапского чувака - любителей шпилей. Т.е. зелупа, посадив Антоненко, занимался выгораживанием преступления кремлефашистов в Украине. А сейчас, когда мир увидел проделки чепиги и боширова в болгарии и чехии, мусора решили от греха подальше замять дело Шеремета выпустив Антоненко на свободу.
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30.04.2021 22:31 Ответить
То шо, таки Аваков ч о р т ?!!
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30.04.2021 22:34 Ответить
Таки так , чортяка 😈👹👿
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30.04.2021 23:36 Ответить
В СИЗО ему дали отрастить бороду ? Чушь.
Это, скорее всего, не он.
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01.05.2021 00:07 Ответить
Я якраз хотіла написати, щоб Андрій поголив бороду: вона йому не личить і додає багато років.
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01.05.2021 01:14 Ответить
По-моему, настоящий Антоненко давно убит.
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01.05.2021 01:18 Ответить
Я пам*ятаю, що Ви таке писали.
Не думаю. Очі, погляд - його. Звичайно, таке випробування вплинуло і відобразилося на зовнішності. Хай відійде.
Він має зараз бути обережним, навіть вдома.
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01.05.2021 01:54 Ответить
Зеленя говно. Но дело не в нём, а в 75 дебилов, которые за него проголосовали.
Сейчас попробуй найти хоть одного, готорый проголосовал за зебила. Они все обосрались и обоссались.
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01.05.2021 02:32 Ответить
Що тепер гівно квартальне піаритиме, на Антоненку обісралися козлота слугоутирошна!
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01.05.2021 05:33 Ответить
жюлька получила от ..проффесора.. ЗАКОННЫЙ СРОК и выпустила на свободу эту тварь революция . за это она отсудила у нищего бюджета 148 000 000 лямов --- конец эпохи зубажиння . как эта гнида говорит. а сколько антоненко получит за НЕЗАКОННЫЙ СРОК . который он отсидел
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01.05.2021 06:12 Ответить
Караул!!!! САбакова в отставку !!!!
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01.05.2021 07:00 Ответить
Рифа с маленькой победой! Путь еще долгий впереди, но в кругу семьи все же легче будет! Шмаркю и собакова (не в обиду собакам) - на нары!
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01.05.2021 09:37 Ответить
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