Шевченковский райсуд отпустил Антоненко под круглосуточный домашний арест
Сегодня, 30 апреля, Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения Андрею Антоненко, подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Соответствующее решение только что объявила судья Шевченковского райсуда, информирует Цензор.НЕТ.
Прямую трансляцию с зала суда вел "Рух опору капітуляції".
Так, суд избрал в отношении Антоненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.
Защита подозреваемого ходатайствовала об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на личное обязательство или взятие на поруки. Прокурор по делу не возражал относительно смягчения меры пресечения Антоненко.
После оглашения соответствующего решения суда, Антоненко отпустили прямо в зале суда.
Сам Антоненко приветствовал такое решение, назвал его "маленькой победой" и отметил, что хочет в ближайшее время побыть со своей семьей.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Сейчас в СИЗО находится только Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.
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м(ихалич)
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7 років після майдану: люди радіють, що за проукраїнську позицію садять не в тюрму, а лише під домашній арешт
Почему потерей энергетического сектора экономики страны мы должны расплачиваться относительной свободой свободного человека?
Что это за монголы и манкурты, что так низко ценят свободу всего лишь одного свободного человека!?(
Это, скорее всего, не он.
Не думаю. Очі, погляд - його. Звичайно, таке випробування вплинуло і відобразилося на зовнішності. Хай відійде.
Він має зараз бути обережним, навіть вдома.
Сейчас попробуй найти хоть одного, готорый проголосовал за зебила. Они все обосрались и обоссались.