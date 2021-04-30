Шевченківський райсуд відпустив Антоненка під цілодобовий домашній арешт

Сьогодні, 30 квітня, Шевченківський райсуд змінив запобіжний захід Андрію Антоненку.

Відповідне рішення щойно оголосила суддя Шевченківського райсуду, інформує Цензор.НЕТ.

Пряму трансляцію із залу суду вів "Рух опору капітуляції".

Так, суд обрав стосовно Антоненка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Захист підозрюваного клопотав про зміну запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на особисте зобов'язання або взяття на поруки. Прокурор у справі не заперечував щодо пом'якшення запобіжного заходу Антоненку.

Після оголошення відповідного рішення суду, Антоненка відпустили прямо в залі суду.

Сам Антоненко привітав таке рішення, назвав його "маленькою перемогою" і зазначив, що хоче найближчим часом побути зі своєю сім'єю.

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Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичної ситуації в Україні. Всім їм повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Зараз в СІЗО перебуває тільки Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.