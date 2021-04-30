Шевченківський райсуд відпустив Антоненка під цілодобовий домашній арешт
Сьогодні, 30 квітня, Шевченківський райсуд змінив запобіжний захід Андрію Антоненку.
Відповідне рішення щойно оголосила суддя Шевченківського райсуду, інформує Цензор.НЕТ.
Пряму трансляцію із залу суду вів "Рух опору капітуляції".
Так, суд обрав стосовно Антоненка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.
Захист підозрюваного клопотав про зміну запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на особисте зобов'язання або взяття на поруки. Прокурор у справі не заперечував щодо пом'якшення запобіжного заходу Антоненку.
Після оголошення відповідного рішення суду, Антоненка відпустили прямо в залі суду.
Сам Антоненко привітав таке рішення, назвав його "маленькою перемогою" і зазначив, що хоче найближчим часом побути зі своєю сім'єю.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичної ситуації в Україні. Всім їм повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Зараз в СІЗО перебуває тільки Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.
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м(ихалич)
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7 років після майдану: люди радіють, що за проукраїнську позицію садять не в тюрму, а лише під домашній арешт
Почему потерей энергетического сектора экономики страны мы должны расплачиваться относительной свободой свободного человека?
Что это за монголы и манкурты, что так низко ценят свободу всего лишь одного свободного человека!?(
Это, скорее всего, не он.
Не думаю. Очі, погляд - його. Звичайно, таке випробування вплинуло і відобразилося на зовнішності. Хай відійде.
Він має зараз бути обережним, навіть вдома.
Сейчас попробуй найти хоть одного, готорый проголосовал за зебила. Они все обосрались и обоссались.