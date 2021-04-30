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Шевченківський райсуд відпустив Антоненка під цілодобовий домашній арешт

Шевченківський райсуд відпустив Антоненка під цілодобовий домашній арешт

Сьогодні, 30 квітня, Шевченківський райсуд змінив запобіжний захід Андрію Антоненку.

Відповідне рішення щойно оголосила суддя Шевченківського райсуду, інформує Цензор.НЕТ.

Пряму трансляцію із залу суду вів "Рух опору капітуляції".

Так, суд обрав стосовно Антоненка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Захист підозрюваного клопотав про зміну запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на особисте зобов'язання або взяття на поруки. Прокурор у справі не заперечував щодо пом'якшення запобіжного заходу Антоненку.

Після оголошення відповідного рішення суду, Антоненка відпустили прямо в залі суду.

Сам Антоненко привітав таке рішення, назвав його "маленькою перемогою" і зазначив, що хоче найближчим часом побути зі своєю сім'єю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не можемо "наступати на горло" і "ламати" прокурора, тому що так хоче вулиця, - Венедіктова про справу Антоненка

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичної ситуації в Україні. Всім їм повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Зараз в СІЗО перебуває тільки Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.

Автор: 

суд (11662) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+108
Парня, держали за решеткой год и 4 месяца, не за что, просто так. Как говорят 73% "па приколу"

Думаю Зеля и Ваваков будут отвечать по УК, за это преступление. вне зависимости, от того, кто будет следующей властью
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30.04.2021 17:20
+96
Очко у ЗЕбіла дрогнуло! І у бандита Авакяна - теж! СЛАВНО!!!
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30.04.2021 17:13
+82
Таки да. Но Риф незаконно отсидел более 500 (!!!) дней. Кто теперь за это сядет? Кто сядет за незаконное обвинение трех людей на этой приснопамятной прессухе?

Шевченківський райсуд відпустив Антоненка під цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 9409
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30.04.2021 17:23
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Там вже на довічне тільки за держзраду по "вагнерівцях"... і це - лише "єпізод"!!
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30.04.2021 20:20 Відповісти
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https://twitter.com/*************


https://twitter.com/*************
https://twitter.com/*************

м(ихалич)

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·https://twitter.com/*************/status/1388136419961540610 3 ч

7 років після майдану: люди радіють, що за проукраїнську позицію садять не в тюрму, а лише під домашній арешт
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30.04.2021 20:25 Відповісти
Почему у меня не проходит ощущение, что я воюю со своей страной?..
Почему потерей энергетического сектора экономики страны мы должны расплачиваться относительной свободой свободного человека?
Что это за монголы и манкурты, что так низко ценят свободу всего лишь одного свободного человека!?(
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30.04.2021 20:46 Відповісти
Герою Слава! Шмарклю на нары.
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30.04.2021 20:57 Відповісти
Сейчас мало кто обращает внимание на такой небольшой факт: убийца шеремета, который запечатлен на камерах видеонаблюдения, похож на того известного кацапского чувака - любителей шпилей. Т.е. зелупа, посадив Антоненко, занимался выгораживанием преступления кремлефашистов в Украине. А сейчас, когда мир увидел проделки чепиги и боширова в болгарии и чехии, мусора решили от греха подальше замять дело Шеремета выпустив Антоненко на свободу.
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30.04.2021 22:31 Відповісти
То шо, таки Аваков ч о р т ?!!
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30.04.2021 22:34 Відповісти
Таки так , чортяка 😈👹👿
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30.04.2021 23:36 Відповісти
В СИЗО ему дали отрастить бороду ? Чушь.
Это, скорее всего, не он.
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01.05.2021 00:07 Відповісти
Я якраз хотіла написати, щоб Андрій поголив бороду: вона йому не личить і додає багато років.
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01.05.2021 01:14 Відповісти
По-моему, настоящий Антоненко давно убит.
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01.05.2021 01:18 Відповісти
Я пам*ятаю, що Ви таке писали.
Не думаю. Очі, погляд - його. Звичайно, таке випробування вплинуло і відобразилося на зовнішності. Хай відійде.
Він має зараз бути обережним, навіть вдома.
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01.05.2021 01:54 Відповісти
Зеленя говно. Но дело не в нём, а в 75 дебилов, которые за него проголосовали.
Сейчас попробуй найти хоть одного, готорый проголосовал за зебила. Они все обосрались и обоссались.
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01.05.2021 02:32 Відповісти
Що тепер гівно квартальне піаритиме, на Антоненку обісралися козлота слугоутирошна!
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01.05.2021 05:33 Відповісти
жюлька получила от ..проффесора.. ЗАКОННЫЙ СРОК и выпустила на свободу эту тварь революция . за это она отсудила у нищего бюджета 148 000 000 лямов --- конец эпохи зубажиння . как эта гнида говорит. а сколько антоненко получит за НЕЗАКОННЫЙ СРОК . который он отсидел
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01.05.2021 06:12 Відповісти
Караул!!!! САбакова в отставку !!!!
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01.05.2021 07:00 Відповісти
Рифа с маленькой победой! Путь еще долгий впереди, но в кругу семьи все же легче будет! Шмаркю и собакова (не в обиду собакам) - на нары!
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01.05.2021 09:37 Відповісти
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