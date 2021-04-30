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Новости Коронавирус и карантин
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Инфекционист Виноград призвала оставаться дома на праздники: Главная заповедь - не убий

Инфекционист Виноград призвала оставаться дома на праздники: Главная заповедь - не убий

Пасху лучше отпраздновать в кругу людей, с которыми вы живете, а пожилых маму и бабушку - попросить не ходить на службу.

Такое мнение в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" озвучила заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета Наталья Виноград, информирует Цензор.НЕТ.

"Тот, кто инфицирован, не имеет права заразить никого вокруг себя - ни родных, ни кого-то рядом, ни выйти из дома. Главная заповедь - не убий. Я бы хотела, чтобы в такой светлый праздник эту заповедь вспомнил каждый человек и ее придерживался", - сказала она.

Виноград напомнила, что власти неоднократно призывали украинцев придерживаться карантинных ограничений.

"Не может решить проблему правительство, министры, там, еще кто-то, Верховной Рады - нет. Это ответственность общества", - считает эпидемиолог.

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"Вы слышите, что говорит нам Джо Байден, вы слышите, что нам говорит Билл Гейтс? Вы слышите, что они говорят, что идет следующая, после ковида придет более серьезная проблема, чем эта. Так что мы, получается, мы учимся сегодня с вами и готовимся к следующей большой беде. И давайте будем должным образом учиться и ответственно будем к людям относиться и к себе", - подытожила Виноград.

Автор: 

карантин (16729) шоу Шустера (315) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Виноград Наталия (6)


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Топ комментарии
+2
Инфекционист Виноград призвала оставаться дома на праздники:

================
к прихожанам РПЦ и УПЦ-МП это не относится ...Ходите без масок лобызайте иконы и клешни рпц-шных попов!
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30.04.2021 22:11
+2
можно также призвать ответственных граждан с лёгкой формой ковидия по мере возможности посещать мероприятия рпц.понимаю,противно и мерзко,но иногда нужно пересилить себя .
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30.04.2021 22:19
+1
правильно говорят...только это ты под одеялом сиди...
а я на балконе в маечке
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30.04.2021 22:10
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Карманные инфекционисты говорят - сидеть дома под одеялом.
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30.04.2021 22:07 Ответить
правильно говорят...только это ты под одеялом сиди...
а я на балконе в маечке
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30.04.2021 22:10 Ответить
Так скажи это тем , кто создает таких вирусомонстров, а потом нас милостиво " предупреждают" о грядущих трудностях!
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30.04.2021 22:08 Ответить
и кто ж создает этих монстров в некоторых головах?
имею подозрения ,что это добавочная хромосома
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30.04.2021 22:12 Ответить
Инфекционист Виноград призвала оставаться дома на праздники:

================
к прихожанам РПЦ и УПЦ-МП это не относится ...Ходите без масок лобызайте иконы и клешни рпц-шных попов!
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30.04.2021 22:11 Ответить
можно также призвать ответственных граждан с лёгкой формой ковидия по мере возможности посещать мероприятия рпц.понимаю,противно и мерзко,но иногда нужно пересилить себя .
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30.04.2021 22:19 Ответить
почему московский поп носит под носом маску самый умный?как и прихожане промосковские нас рать на остальных олицетворение руского мира Инфекционист Виноград призвала оставаться дома на праздники: Главная заповедь - не убий - Цензор.НЕТ 3539
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30.04.2021 22:31 Ответить
Инфекционист верящий в бога это что-то ...
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30.04.2021 22:11 Ответить
Это не что-то, а конкретно кто-то:

Список ученых с религиозным мировоззрением

https://pravoslavie.fm/science/spisok-veruyushhih-uchenyih/
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30.04.2021 22:27 Ответить
Головна заповідь - возлюби Бога всім серцем своїм.

А стосовно "не убій" - достатньо не їсти ковбасу.
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01.05.2021 11:32 Ответить
 
 