Инфекционист Виноград призвала оставаться дома на праздники: Главная заповедь - не убий

Пасху лучше отпраздновать в кругу людей, с которыми вы живете, а пожилых маму и бабушку - попросить не ходить на службу.

Такое мнение в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" озвучила заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета Наталья Виноград, информирует Цензор.НЕТ.

"Тот, кто инфицирован, не имеет права заразить никого вокруг себя - ни родных, ни кого-то рядом, ни выйти из дома. Главная заповедь - не убий. Я бы хотела, чтобы в такой светлый праздник эту заповедь вспомнил каждый человек и ее придерживался", - сказала она.

Виноград напомнила, что власти неоднократно призывали украинцев придерживаться карантинных ограничений.

"Не может решить проблему правительство, министры, там, еще кто-то, Верховной Рады - нет. Это ответственность общества", - считает эпидемиолог.

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"Вы слышите, что говорит нам Джо Байден, вы слышите, что нам говорит Билл Гейтс? Вы слышите, что они говорят, что идет следующая, после ковида придет более серьезная проблема, чем эта. Так что мы, получается, мы учимся сегодня с вами и готовимся к следующей большой беде. И давайте будем должным образом учиться и ответственно будем к людям относиться и к себе", - подытожила Виноград.