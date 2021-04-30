Інфекціоніст Виноград закликала залишатися вдома на свята: Головна заповідь - не вбий

Великдень краще відсвяткувати в колі людей, з якими ви живете, а стареньких маму і бабусю - попросити не ходити на службу.

Таку думку в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" озвучила завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету Наталія Виноград, інформує Цензор.НЕТ.

"Той, хто інфікований, не має права заразити нікого навколо себе - ні рідних, ні когось поряд, ні вийти з дому. Головна заповідь - не вбий. Я би хотіла, щоб у таке світле свято ту заповідь згадала кожна людина і її дотрималася", - сказала вона.

Виноград нагадала, що влада неодноразово закликала українців дотримуватися карантинних обмежень.

"Не може вирішити проблему уряд, міністри, там, ще хтось, Верховні Ради - ні. Це є відповідальність суспільства", - вважає епідеміолог.

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"Ви чуєте, що каже нам Джо Байден, ви чуєте, що нам каже Біл Гейтс? Ви чуєте, що вони кажуть, що йде наступна, після ковіду прийде більш серйозна проблема, ніж ця. То в нас, виходить, ми вчимось сьогодні з вами, і готуємось до наступної великої біди. І давайте будемо належно вчитися і відповідально будемо до людей ставитись та до себе", - підсумувала Виноград.