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Новини Коронавірус і карантин
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Інфекціоніст Виноград закликала залишатися вдома на свята: Головна заповідь - не вбий

Інфекціоніст Виноград закликала залишатися вдома на свята: Головна заповідь - не вбий

Великдень краще відсвяткувати в колі людей, з якими ви живете, а стареньких маму і бабусю - попросити не ходити на службу.

Таку думку в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" озвучила завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету Наталія Виноград, інформує Цензор.НЕТ.

"Той, хто інфікований, не має права заразити нікого навколо себе - ні рідних, ні когось поряд, ні вийти з дому. Головна заповідь - не вбий. Я би хотіла, щоб у таке світле свято ту заповідь згадала кожна людина і її дотрималася", - сказала вона.

Виноград нагадала, що влада неодноразово закликала українців дотримуватися карантинних обмежень.

"Не може вирішити проблему уряд, міністри, там, ще хтось, Верховні Ради - ні. Це є відповідальність суспільства", - вважає епідеміолог.

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"Ви чуєте, що каже нам Джо Байден, ви чуєте, що нам каже Біл Гейтс? Ви чуєте, що вони кажуть, що йде наступна, після ковіду прийде більш серйозна проблема, ніж ця. То в нас, виходить, ми вчимось сьогодні з вами, і готуємось до наступної великої біди. І давайте будемо належно вчитися і відповідально будемо до людей ставитись та до себе", - підсумувала Виноград.

Автор: 

карантин (18172) шоу Шустера (309) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Виноград Наталія (4)


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Топ коментарі
+2
Инфекционист Виноград призвала оставаться дома на праздники:

================
к прихожанам РПЦ и УПЦ-МП это не относится ...Ходите без масок лобызайте иконы и клешни рпц-шных попов!
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30.04.2021 22:11
+2
можно также призвать ответственных граждан с лёгкой формой ковидия по мере возможности посещать мероприятия рпц.понимаю,противно и мерзко,но иногда нужно пересилить себя .
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30.04.2021 22:19
+1
правильно говорят...только это ты под одеялом сиди...
а я на балконе в маечке
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30.04.2021 22:10
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Карманные инфекционисты говорят - сидеть дома под одеялом.
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30.04.2021 22:07 Відповісти
правильно говорят...только это ты под одеялом сиди...
а я на балконе в маечке
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30.04.2021 22:10 Відповісти
Так скажи это тем , кто создает таких вирусомонстров, а потом нас милостиво " предупреждают" о грядущих трудностях!
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30.04.2021 22:08 Відповісти
и кто ж создает этих монстров в некоторых головах?
имею подозрения ,что это добавочная хромосома
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30.04.2021 22:12 Відповісти
Инфекционист Виноград призвала оставаться дома на праздники:

================
к прихожанам РПЦ и УПЦ-МП это не относится ...Ходите без масок лобызайте иконы и клешни рпц-шных попов!
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30.04.2021 22:11 Відповісти
можно также призвать ответственных граждан с лёгкой формой ковидия по мере возможности посещать мероприятия рпц.понимаю,противно и мерзко,но иногда нужно пересилить себя .
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30.04.2021 22:19 Відповісти
почему московский поп носит под носом маску самый умный?как и прихожане промосковские нас рать на остальных олицетворение руского мира Инфекционист Виноград призвала оставаться дома на праздники: Главная заповедь - не убий - Цензор.НЕТ 3539
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30.04.2021 22:31 Відповісти
Инфекционист верящий в бога это что-то ...
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30.04.2021 22:11 Відповісти
Это не что-то, а конкретно кто-то:

Список ученых с религиозным мировоззрением

https://pravoslavie.fm/science/spisok-veruyushhih-uchenyih/
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30.04.2021 22:27 Відповісти
Головна заповідь - возлюби Бога всім серцем своїм.

А стосовно "не убій" - достатньо не їсти ковбасу.
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01.05.2021 11:32 Відповісти
 
 