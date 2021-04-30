Інфекціоніст Виноград закликала залишатися вдома на свята: Головна заповідь - не вбий
Великдень краще відсвяткувати в колі людей, з якими ви живете, а стареньких маму і бабусю - попросити не ходити на службу.
Таку думку в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" озвучила завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету Наталія Виноград, інформує Цензор.НЕТ.
"Той, хто інфікований, не має права заразити нікого навколо себе - ні рідних, ні когось поряд, ні вийти з дому. Головна заповідь - не вбий. Я би хотіла, щоб у таке світле свято ту заповідь згадала кожна людина і її дотрималася", - сказала вона.
Виноград нагадала, що влада неодноразово закликала українців дотримуватися карантинних обмежень.
"Не може вирішити проблему уряд, міністри, там, ще хтось, Верховні Ради - ні. Це є відповідальність суспільства", - вважає епідеміолог.
"Ви чуєте, що каже нам Джо Байден, ви чуєте, що нам каже Біл Гейтс? Ви чуєте, що вони кажуть, що йде наступна, після ковіду прийде більш серйозна проблема, ніж ця. То в нас, виходить, ми вчимось сьогодні з вами, і готуємось до наступної великої біди. І давайте будемо належно вчитися і відповідально будемо до людей ставитись та до себе", - підсумувала Виноград.
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а я на балконе в маечке
имею подозрения ,что это добавочная хромосома
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к прихожанам РПЦ и УПЦ-МП это не относится ...Ходите без масок лобызайте иконы и клешни рпц-шных попов!
Список ученых с религиозным мировоззрением
https://pravoslavie.fm/science/spisok-veruyushhih-uchenyih/
А стосовно "не убій" - достатньо не їсти ковбасу.