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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав не будет заниматься закупкой вакцин для коммерческого рынка, - Степанов

Минздрав не будет заниматься закупкой вакцин для коммерческого рынка, - Степанов

Минздрав не занимается поставками вакцин от COVID-19 на коммерческий рынок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Министерство здравоохранения не занимается поставками вакцин на коммерческий рынок и не будет заниматься такими поставками. Относительно коммерческого рынка, мы как Минздрав, у всех, у кого есть возможность поставить вакцины, которые зарегистрированы на территории Украины, на коммерческий рынок, мы будем максимально этому оказывать содействие", - сказал Степанов.

В то же время он подчеркнул, что в настоящее время "нет ни одной компании, которая бы пришла и сказала: у нас есть возможность, мы законтрактовали, помогите нам это сделать. Коммерческого рынка (вакцин от COVID-19 - ред.) не существует", - заявил министр.

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"Минздрав" не займається ,займаються іх рідні та наближені !!!)))
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30.04.2021 23:55 Ответить
Это вроде сигнала: скоро в продаже появится вакцина, которую завезли в рамках бесплатной вакцинации, но мы тут не при чем.
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30.04.2021 23:56 Ответить
Этот импотент ничего не может организовать, даже вакцину за деньги.
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30.04.2021 23:58 Ответить
Вони взагалі нвчим не займаються.
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01.05.2021 08:40 Ответить
чому це? пИ*діти и пи*дІти норм виходить
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01.05.2021 13:55 Ответить
 
 