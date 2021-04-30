Минздрав не будет заниматься закупкой вакцин для коммерческого рынка, - Степанов

Минздрав не занимается поставками вакцин от COVID-19 на коммерческий рынок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Министерство здравоохранения не занимается поставками вакцин на коммерческий рынок и не будет заниматься такими поставками. Относительно коммерческого рынка, мы как Минздрав, у всех, у кого есть возможность поставить вакцины, которые зарегистрированы на территории Украины, на коммерческий рынок, мы будем максимально этому оказывать содействие", - сказал Степанов.

В то же время он подчеркнул, что в настоящее время "нет ни одной компании, которая бы пришла и сказала: у нас есть возможность, мы законтрактовали, помогите нам это сделать. Коммерческого рынка (вакцин от COVID-19 - ред.) не существует", - заявил министр.

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