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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ не буде займатися закупівлею вакцин для комерційного ринку, - Степанов

МОЗ не буде займатися закупівлею вакцин для комерційного ринку, - Степанов

МОЗ не займається поставками вакцин від COVID-19 на комерційний ринок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Міністерство охорони здоров'я не займається поставками вакцин на комерційний ринок і не буде займатися такими поставками. Щодо комерційного ринку, ми як МОЗ, у всіх, у кого є можливість поставити вакцини, які зареєстровані на території України, на комерційний ринок, ми будемо максимально цьому надавати сприяння", - сказав Степанов.

Водночас він підкреслив, що наразі "немає жодної компанії, яка б прийшла і сказала: у нас є можливість, ми законтрактували, допоможіть нам це зробити. Комерційного ринку (вакцин від COVID-19 - ред.) не існує", - заявив міністр.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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"Минздрав" не займається ,займаються іх рідні та наближені !!!)))
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30.04.2021 23:55 Відповісти
Это вроде сигнала: скоро в продаже появится вакцина, которую завезли в рамках бесплатной вакцинации, но мы тут не при чем.
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30.04.2021 23:56 Відповісти
Этот импотент ничего не может организовать, даже вакцину за деньги.
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30.04.2021 23:58 Відповісти
Вони взагалі нвчим не займаються.
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01.05.2021 08:40 Відповісти
чому це? пИ*діти и пи*дІти норм виходить
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01.05.2021 13:55 Відповісти
 
 