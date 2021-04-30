МОЗ не буде займатися закупівлею вакцин для комерційного ринку, - Степанов

МОЗ не займається поставками вакцин від COVID-19 на комерційний ринок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Міністерство охорони здоров'я не займається поставками вакцин на комерційний ринок і не буде займатися такими поставками. Щодо комерційного ринку, ми як МОЗ, у всіх, у кого є можливість поставити вакцини, які зареєстровані на території України, на комерційний ринок, ми будемо максимально цьому надавати сприяння", - сказав Степанов.

Водночас він підкреслив, що наразі "немає жодної компанії, яка б прийшла і сказала: у нас є можливість, ми законтрактували, допоможіть нам це зробити. Комерційного ринку (вакцин від COVID-19 - ред.) не існує", - заявив міністр.

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