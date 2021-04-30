Півмільйона доз вакцин CoronaVac прибули в Україну, - МОЗ
В Україну прибули в п'ятницю 500 тис. доз вакцин CoronaVac від коронавірусної інфекції COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я.
"500 тис. доз вакцини CoronaVac від COVID-19 прибули в Україну 30 квітня 2021 року", - сказано в повідомленні.
Міністр Максим Степанов повідомив, що попри дефіцит вакцин у світі в міністерстві роблять все можливе для забезпечення громадян України вакцинами. За його словами, згідно із угодами і контрактами міністерство планує щотижня отримувати нові надходження вакцин.
"Хочу нагадати, що всі вакцини безпечні й ефективні. Це наш шанс врятувати своє здоров'я і повернутися до нормального життя", - сказав Степанов.
У МОЗ зазначили, що перша партія вакцини CoronaVac прибула в Україну 25 березня в розмірі 215 тис. доз, а 10 квітня державне підприємство "Медичні закупівлі України" прийняло 200 тис. доз. "Щеплення нею почалися 13 квітня. Загалом, в Україні законтрактовано 1 млн 913 тис. доз вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech. Крім того, в Україні використовують вакцини виробників Pfizer і AstraZeneca (Covishield, SKBio)", - зазначили в релізі.
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-- так это было ясно ещё год тому назад -- мне, по крайней мере.
И я тут с кем-то поспорил, когда выдвинул такую мысль -- ну и где он, спорщик тот? -- а рвал же тельник на грудях...*)
В останні тижні в країні зафіксовано помітне зростання кількості інфікованих (за вчорашній день виявлено 7,254 нові випадки)
https://www.cnbc.com/2021/04/19/covid-chiles-coronavirus-cases-hit-record-levels-despite-vaccine-rollout.html
A study published by the University of Chile earlier this month reported that CoronaVac was 56.5% effective two weeks after the second doses were administered in the country. Crucially, however, they also reported that one dose was only 3% effective.