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Новини Коронавірус і карантин
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Півмільйона доз вакцин CoronaVac прибули в Україну, - МОЗ

Півмільйона доз вакцин CoronaVac прибули в Україну, - МОЗ

В Україну прибули в п'ятницю 500 тис. доз вакцин CoronaVac від коронавірусної інфекції COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я.

"500 тис. доз вакцини CoronaVac від COVID-19 прибули в Україну 30 квітня 2021 року", - сказано в повідомленні.

Міністр Максим Степанов повідомив, що попри дефіцит вакцин у світі в міністерстві роблять все можливе для забезпечення громадян України вакцинами. За його словами, згідно із угодами і контрактами міністерство планує щотижня отримувати нові надходження вакцин.

"Хочу нагадати, що всі вакцини безпечні й ефективні. Це наш шанс врятувати своє здоров'я і повернутися до нормального життя", - сказав Степанов.

У МОЗ зазначили, що перша партія вакцини CoronaVac прибула в Україну 25 березня в розмірі 215 тис. доз, а 10 квітня державне підприємство "Медичні закупівлі України" прийняло 200 тис. доз. "Щеплення нею почалися 13 квітня. Загалом, в Україні законтрактовано 1 млн 913 тис. доз вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech. Крім того, в Україні використовують вакцини виробників Pfizer і AstraZeneca (Covishield, SKBio)", - зазначили в релізі.

Читайте також: До Києва в п'ятницю прибуде ще 500 тис. доз китайської вакцини проти коронавірусу, - Степанов

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Sinovac (33)


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Топ коментарі
+2
Вколіть її трускавецьким недоумкам може порозумнішають.
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30.04.2021 22:01
+1
коронаВАК -ненужен никому и НАК
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30.04.2021 22:17
+1
НОВИНА від ЗЕБІЛІВ !!!! З 11 травня до школи! !!! Який сенс вже??? А..ну да..щоб ПОВИЗДИХАЛИ... Ясно. Тільки вороги таке могли придумати ! Після ВСІХ свят! !! Ніхто у місті нічого не дотримується, нікого не карають, просто мруть як мухи! Побухають на свята і принесуть до школи корону діти рознесуть по домівках. Враження що це робиться навмисно...(с)
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30.04.2021 23:45
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Вколіть її трускавецьким недоумкам може порозумнішають.
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30.04.2021 22:01 Відповісти
...в общем -- как этот неликвид от Короны поможет, неизвестно, а безвиза точно лишит...
-- так это было ясно ещё год тому назад -- мне, по крайней мере.

И я тут с кем-то поспорил, когда выдвинул такую мысль -- ну и где он, спорщик тот? -- а рвал же тельник на грудях...*)
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30.04.2021 22:04 Відповісти
коронаВАК -ненужен никому и НАК
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30.04.2021 22:17 Відповісти
НОВИНА від ЗЕБІЛІВ !!!! З 11 травня до школи! !!! Який сенс вже??? А..ну да..щоб ПОВИЗДИХАЛИ... Ясно. Тільки вороги таке могли придумати ! Після ВСІХ свят! !! Ніхто у місті нічого не дотримується, нікого не карають, просто мруть як мухи! Побухають на свята і принесуть до школи корону діти рознесуть по домівках. Враження що це робиться навмисно...(с)
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30.04.2021 23:45 Відповісти
Чилі є лідером вакцинації не лише серед країн Південної Америки - принаймні одну дозу китайської вакцини від CoronaVac там отримали більше 40% населення. І тим не менш...
В останні тижні в країні зафіксовано помітне зростання кількості інфікованих (за вчорашній день виявлено 7,254 нові випадки)
https://www.cnbc.com/2021/04/19/covid-chiles-coronavirus-cases-hit-record-levels-despite-vaccine-rollout.html
A study published by the University of Chile earlier this month reported that CoronaVac was 56.5% effective two weeks after the second doses were administered in the country. Crucially, however, they also reported that one dose was only 3% effective.
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01.05.2021 13:28 Відповісти
 
 