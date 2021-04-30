Півмільйона доз вакцин CoronaVac прибули в Україну, - МОЗ

В Україну прибули в п'ятницю 500 тис. доз вакцин CoronaVac від коронавірусної інфекції COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я.

"500 тис. доз вакцини CoronaVac від COVID-19 прибули в Україну 30 квітня 2021 року", - сказано в повідомленні.

Міністр Максим Степанов повідомив, що попри дефіцит вакцин у світі в міністерстві роблять все можливе для забезпечення громадян України вакцинами. За його словами, згідно із угодами і контрактами міністерство планує щотижня отримувати нові надходження вакцин.

"Хочу нагадати, що всі вакцини безпечні й ефективні. Це наш шанс врятувати своє здоров'я і повернутися до нормального життя", - сказав Степанов.

У МОЗ зазначили, що перша партія вакцини CoronaVac прибула в Україну 25 березня в розмірі 215 тис. доз, а 10 квітня державне підприємство "Медичні закупівлі України" прийняло 200 тис. доз. "Щеплення нею почалися 13 квітня. Загалом, в Україні законтрактовано 1 млн 913 тис. доз вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech. Крім того, в Україні використовують вакцини виробників Pfizer і AstraZeneca (Covishield, SKBio)", - зазначили в релізі.

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