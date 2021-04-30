Полмиллиона доз вакцин CoronaVac прибыли в Украину, - Минздрав
В Украину прибыли в пятницу 500 тыс. доз вакцин CoronaVac от коронавирусной инфекции COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
"500 тыс. доз вакцины CoronaVac от COVID-19 прибыли в Украину 30 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.
Министр Максим Степанов сообщил, что несмотря на дефицит вакцин в мире в министерстве делают все возможное для обеспечения граждан Украины вакцинами. По его словам, согласно с соглашениями и контрактами министерство планирует еженедельно получать новые поступления вакцин.
"Хочу напомнить, что все вакцины безопасны и эффективны. Это наш шанс спасти свое здоровье и вернуться к нормальной жизни", - сказал Степанов.
В Минздраве отметили, что первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину 25 марта в размере 215 тыс. доз, а 10 апреля государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" приняло 200 тыс. доз. "Прививки ею начались 13 апреля. В общем, в Украине законтрактовано 1 млн 913 тыс. доз вакцины CoronaVac компании Sinovac Biotech. Кроме того, в Украине используют вакцины производителей Pfizer и AstraZeneca (Covishield, SKBio)", - указали в релизе.
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-- так это было ясно ещё год тому назад -- мне, по крайней мере.
И я тут с кем-то поспорил, когда выдвинул такую мысль -- ну и где он, спорщик тот? -- а рвал же тельник на грудях...*)
В останні тижні в країні зафіксовано помітне зростання кількості інфікованих (за вчорашній день виявлено 7,254 нові випадки)
https://www.cnbc.com/2021/04/19/covid-chiles-coronavirus-cases-hit-record-levels-despite-vaccine-rollout.html
A study published by the University of Chile earlier this month reported that CoronaVac was 56.5% effective two weeks after the second doses were administered in the country. Crucially, however, they also reported that one dose was only 3% effective.