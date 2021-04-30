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Новости Коронавирус и карантин
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Полмиллиона доз вакцин CoronaVac прибыли в Украину, - Минздрав

Полмиллиона доз вакцин CoronaVac прибыли в Украину, - Минздрав

В Украину прибыли в пятницу 500 тыс. доз вакцин CoronaVac от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

"500 тыс. доз вакцины CoronaVac от COVID-19 прибыли в Украину 30 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Министр Максим Степанов сообщил, что несмотря на дефицит вакцин в мире в министерстве делают все возможное для обеспечения граждан Украины вакцинами. По его словам, согласно с соглашениями и контрактами министерство планирует еженедельно получать новые поступления вакцин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киев в пятницу прибудет еще 500 тыс доз китайской вакцины от коронавируса, - Степанов

"Хочу напомнить, что все вакцины безопасны и эффективны. Это наш шанс спасти свое здоровье и вернуться к нормальной жизни", - сказал Степанов.

В Минздраве отметили, что первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину 25 марта в размере 215 тыс. доз, а 10 апреля государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" приняло 200 тыс. доз. "Прививки ею начались 13 апреля. В общем, в Украине законтрактовано 1 млн 913 тыс. доз вакцины CoronaVac компании Sinovac Biotech. Кроме того, в Украине используют вакцины производителей Pfizer и AstraZeneca (Covishield, SKBio)", - указали в релизе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ признала эффективность китайской COVID-вакцины Sinovac: ее могут одобрить для экстренного использования к концу апреля

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вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Sinovac (28)


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Топ комментарии
+2
Вколіть її трускавецьким недоумкам може порозумнішають.
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30.04.2021 22:01
+1
коронаВАК -ненужен никому и НАК
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30.04.2021 22:17
+1
НОВИНА від ЗЕБІЛІВ !!!! З 11 травня до школи! !!! Який сенс вже??? А..ну да..щоб ПОВИЗДИХАЛИ... Ясно. Тільки вороги таке могли придумати ! Після ВСІХ свят! !! Ніхто у місті нічого не дотримується, нікого не карають, просто мруть як мухи! Побухають на свята і принесуть до школи корону діти рознесуть по домівках. Враження що це робиться навмисно...(с)
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30.04.2021 23:45
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Вколіть її трускавецьким недоумкам може порозумнішають.
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30.04.2021 22:01 Ответить
...в общем -- как этот неликвид от Короны поможет, неизвестно, а безвиза точно лишит...
-- так это было ясно ещё год тому назад -- мне, по крайней мере.

И я тут с кем-то поспорил, когда выдвинул такую мысль -- ну и где он, спорщик тот? -- а рвал же тельник на грудях...*)
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30.04.2021 22:04 Ответить
коронаВАК -ненужен никому и НАК
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30.04.2021 22:17 Ответить
НОВИНА від ЗЕБІЛІВ !!!! З 11 травня до школи! !!! Який сенс вже??? А..ну да..щоб ПОВИЗДИХАЛИ... Ясно. Тільки вороги таке могли придумати ! Після ВСІХ свят! !! Ніхто у місті нічого не дотримується, нікого не карають, просто мруть як мухи! Побухають на свята і принесуть до школи корону діти рознесуть по домівках. Враження що це робиться навмисно...(с)
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30.04.2021 23:45 Ответить
Чилі є лідером вакцинації не лише серед країн Південної Америки - принаймні одну дозу китайської вакцини від CoronaVac там отримали більше 40% населення. І тим не менш...
В останні тижні в країні зафіксовано помітне зростання кількості інфікованих (за вчорашній день виявлено 7,254 нові випадки)
https://www.cnbc.com/2021/04/19/covid-chiles-coronavirus-cases-hit-record-levels-despite-vaccine-rollout.html
A study published by the University of Chile earlier this month reported that CoronaVac was 56.5% effective two weeks after the second doses were administered in the country. Crucially, however, they also reported that one dose was only 3% effective.
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01.05.2021 13:28 Ответить
 
 