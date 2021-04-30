Полмиллиона доз вакцин CoronaVac прибыли в Украину, - Минздрав

В Украину прибыли в пятницу 500 тыс. доз вакцин CoronaVac от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

"500 тыс. доз вакцины CoronaVac от COVID-19 прибыли в Украину 30 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Министр Максим Степанов сообщил, что несмотря на дефицит вакцин в мире в министерстве делают все возможное для обеспечения граждан Украины вакцинами. По его словам, согласно с соглашениями и контрактами министерство планирует еженедельно получать новые поступления вакцин.

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"Хочу напомнить, что все вакцины безопасны и эффективны. Это наш шанс спасти свое здоровье и вернуться к нормальной жизни", - сказал Степанов.

В Минздраве отметили, что первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину 25 марта в размере 215 тыс. доз, а 10 апреля государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" приняло 200 тыс. доз. "Прививки ею начались 13 апреля. В общем, в Украине законтрактовано 1 млн 913 тыс. доз вакцины CoronaVac компании Sinovac Biotech. Кроме того, в Украине используют вакцины производителей Pfizer и AstraZeneca (Covishield, SKBio)", - указали в релизе.

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