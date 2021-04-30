Украинская вакцина от коронавируса еще не прошла клинические испытания, - Малюська

Запустить производство украинской вакцины от коронавируса возможно, но для этого нужно, чтобы она прошла клинические испытания.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"О том, что не хватает только несколько миллионов долларов для того, чтобы запустить производство вакцины - это манипуляция, так как вакцина не прошла клинических испытаний. Будем объективны. Будут прохождения клинических испытаний - запустить производство не слишком сложно", - сказал он.

По словам Малюськи, существуют объективные обстоятельства, которые не позволяют Украине запустить ни собственную линию по производству вакцины, ни базу для клинических испытаний.

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"У нас нет ученых, или научной базы, или даже базы для проведения клинических испытаний, чтобы сейчас массово и быстро запустить. ... Здесь есть объективные ограничения, которые, скажем так, связывают руки для того, чтобы наступило то, чего мы реально хотим и пытаемся помочь нашим гражданам", - подчеркнул министр.

Перед этим разработчик украинской вакцины от коронавируса Михаил Фаворов заявил, что препарат готов и дело только в запуске линии производства. На это, по его словам, нужно около 15 млн долларов.

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