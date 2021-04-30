РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4169 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
8 640 27

Украинская вакцина от коронавируса еще не прошла клинические испытания, - Малюська

Украинская вакцина от коронавируса еще не прошла клинические испытания, - Малюська

Запустить производство украинской вакцины от коронавируса возможно, но для этого нужно, чтобы она прошла клинические испытания.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"О том, что не хватает только несколько миллионов долларов для того, чтобы запустить производство вакцины - это манипуляция, так как вакцина не прошла клинических испытаний. Будем объективны. Будут прохождения клинических испытаний - запустить производство не слишком сложно", - сказал он.

По словам Малюськи, существуют объективные обстоятельства, которые не позволяют Украине запустить ни собственную линию по производству вакцины, ни базу для клинических испытаний.

Читайте на Цензор.НЕТ: Разработчик украинской вакцины от COVID-19 Фаворов: препарат готов, можно запускать линию

"У нас нет ученых, или научной базы, или даже базы для проведения клинических испытаний, чтобы сейчас массово и быстро запустить. ... Здесь есть объективные ограничения, которые, скажем так, связывают руки для того, чтобы наступило то, чего мы реально хотим и пытаемся помочь нашим гражданам", - подчеркнул министр.

Перед этим разработчик украинской вакцины от коронавируса Михаил Фаворов заявил, что препарат готов и дело только в запуске линии производства. На это, по его словам, нужно около 15 млн долларов.

Также на Цензор.НЕТ: Полмиллиона доз вакцин CoronaVac прибыли в Украину, - Минздрав

Автор: 

вакцина (3815) шоу Шустера (315) Малюська Денис (322) COVID-19 (18608) Фаворов Михаил (8)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Это самый сволочной министр.
А может этот юрист кроме медицины ещё расскажет о строении атома или составе дезоксирибонуклеиновой кислоты?
Это такое у ЗЕ-билов правило - надо нести пургу
показать весь комментарий
30.04.2021 22:27
+7
Нема ніякої української вакцини. Є якісь хитрі люди, яким конче треба 15 мільйонів доларів. Це мені нагадує фірму "Рога і копита", яка мала свого зіц-прєдсєдатєля, уповноважених по рогах і копитах, свого кур'єра і навіть водія з автомобілем, але нічого не виготовляла і тим паче не заготовляла. Зате чудово обналічувала вкрадене у Корєйка бабло.
показать весь комментарий
30.04.2021 22:30
+5
нет учёных - а кандидат наук на что ?
показать весь комментарий
30.04.2021 22:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже дивно, а вона існує?
показать весь комментарий
30.04.2021 22:20 Ответить
-- токо в платных камерах...*)
показать весь комментарий
30.04.2021 22:21 Ответить
Это так теперь называется "Новичок V"?
показать весь комментарий
30.04.2021 22:21 Ответить
нет учёных - а кандидат наук на что ?
показать весь комментарий
30.04.2021 22:21 Ответить
А это примерно полгода.
показать весь комментарий
30.04.2021 22:22 Ответить
Если у нас нет :
- ученых,
- научной базы,
- базы для проведения клинических испытаний
----------
И при этом, всякие кивы получают научные степени
показать весь комментарий
30.04.2021 22:25 Ответить
Это самый сволочной министр.
А может этот юрист кроме медицины ещё расскажет о строении атома или составе дезоксирибонуклеиновой кислоты?
Это такое у ЗЕ-билов правило - надо нести пургу
показать весь комментарий
30.04.2021 22:27 Ответить
Министр - да, возможно. Хотя лично мне там сложно выделить кого-либо. Но ты лучше почитай про компанию, которую возглавляет разработчик "украинской" вакцины Михаил Фаворов. Скорей всего его послали в США, послали в Рашке, так он решил хоть на лохах из Украины несколько лямов заработать.
показать весь комментарий
30.04.2021 22:38 Ответить
Схера малюська о вакцине рассуждает, типа спец?
показать весь комментарий
30.04.2021 22:29 Ответить
Малюська вже вчоний як і Ківа?
показать весь комментарий
30.04.2021 22:29 Ответить
Малюську перебрасывают на место Степанова ? Рокировка ?
показать весь комментарий
30.04.2021 22:29 Ответить
Нема ніякої української вакцини. Є якісь хитрі люди, яким конче треба 15 мільйонів доларів. Це мені нагадує фірму "Рога і копита", яка мала свого зіц-прєдсєдатєля, уповноважених по рогах і копитах, свого кур'єра і навіть водія з автомобілем, але нічого не виготовляла і тим паче не заготовляла. Зате чудово обналічувала вкрадене у Корєйка бабло.
показать весь комментарий
30.04.2021 22:30 Ответить
Я бы так голословно не заявлял. Нет вакцины - не пройдет тесты, денег не получат. Будем посмотреть, есть или нет.
показать весь комментарий
30.04.2021 22:34 Ответить
Ну ви ж розумний, не зебіл. 😁 Ви ж розумієте, що в Штатах напівтаємно розробити вакцину не можливо. Там на таке не поведуться. Зате в Україні є такий собі Нєлох, який клює на такі речі - в космос полетіти, власний супутник запустити, мільйони км доріг побудувати, власну вакцину замутити. Благо, що на ці ідеї гроші можна витрачати не власні, а б'юджетні.
показать весь комментарий
30.04.2021 22:39 Ответить
Здесь Малюська прав. Если бы у Фаворова реально была стоящая разработка, то он без труда бы выпустил вакцину в США. Но там, видать, денег шарлатанам не дают. Мне до сих пор интересно, каким боком вакцина американской компании, работающей почему-то на рынках СНГ, а не в самих штатах, к украинской вакцине?
показать весь комментарий
30.04.2021 22:34 Ответить
він про яку вакцину,від ковидла чи для кайфу?
показать весь комментарий
30.04.2021 22:35 Ответить
о, вы не знаете какую вакцину варит моя бабушка ... за пару часов, сама, на кухне...
и не было случая, чтобы вакцина не прошла у нас клинические испытания с первого раза
показать весь комментарий
30.04.2021 22:36 Ответить
потому как и этого идиота привлекли к пропихиванию фуфломицина - то у меня появились большие сомнения...
показать весь комментарий
30.04.2021 22:43 Ответить
А ты каким боком к этому вопросу всезнайка
показать весь комментарий
30.04.2021 22:58 Ответить
не-не-не! лучше уже индийский шмурдяк подождём,
показать весь комментарий
30.04.2021 23:04 Ответить
Лекарство от Ковида называется ингибитор протеазы, разработано 10 лет назад, применяется для лечения гепатита С и ВИЧа, вполне успешно. Оно, как и всякое лекарство не дает 90 -й гарантии, но активирует и поддерживает организм против всех разновидностей рнк вируса, стоит дорого, вакцины дешевле, нас опять обманули. Тенофлавир, Ламуведин, я знал, но дал клятву не распространять, но Пфайзер уже это препарат обозначил, что знают трое знает и свинья.
показать весь комментарий
30.04.2021 23:12 Ответить
Якщо державою керують ківи,чому б ублюдошним малюськам не займатись вірусологією ?
показать весь комментарий
30.04.2021 23:30 Ответить
Яким боком ця пародія на міністра юстиції до фармацевтики?
показать весь комментарий
01.05.2021 00:20 Ответить
z yakih pir ministr usticii stav specialistom po vakcinah?
показать весь комментарий
01.05.2021 08:00 Ответить
чмошникофф стадо офигеть клоуны за наш счёт живут.. мы дэбилы такое терпеть но судьба такая ..КТО ОНИ ВСЕ ЭТИ УШЛЁПКИ
показать весь комментарий
01.05.2021 09:39 Ответить
 
 