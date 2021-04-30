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Українська вакцина від коронавірусу ще не пройшла клінічні випробування, - Малюська

Українська вакцина від коронавірусу ще не пройшла клінічні випробування, - Малюська

Запустити виробництво української вакцини від коронавірусу можливо, але для цього потрібно, щоб вона пройшла клінічні випробування.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо того, що не вистачає лише кільканадцять мільйонів доларів для того, щоб запустити виробництво вакцини - це маніпуляція, тому що вакцина не пройшла клінічних випробувань. Будьмо об'єктивні. Будуть проходження клінічних випробувань - запустити виробництво не надто складно", - сказав він.

За словами Малюськи, існують об'єктивні обставини, які не дозволяють Україні запустити ні власну лінію з виробництва вакцини, ні базу для клінічних випробувань.

"У нас немає науковців, чи наукової бази, чи навіть бази для проведення клінічних випробувань, щоб зараз масово й швидко запустити. ... Є об'єктивні обмеження, які, скажімо так, зв'язують руки для того, щоб настало те, чого ми реально хочемо і намагаємось допомогти нашим громадянам", - підкреслив міністр.

Перед цим розробник української вакцини від коронавірусу Михайло Фаворов заявив, що препарат готовий і справа тільки в запуску лінії виробництва. На це, за його словами, потрібно близько 15 млн доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українська вакцина проти COVID-19 унікальна. В майбутньому вона, можливо, зможе блокувати й інші віруси, - епідеміолог Фаворов

Автор: 

вакцина (4419) шоу Шустера (309) Малюська Денис (402) COVID-19 (19765) Фаворов Михайло (8)


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Топ коментарі
+7
Это самый сволочной министр.
А может этот юрист кроме медицины ещё расскажет о строении атома или составе дезоксирибонуклеиновой кислоты?
Это такое у ЗЕ-билов правило - надо нести пургу
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30.04.2021 22:27
+7
Нема ніякої української вакцини. Є якісь хитрі люди, яким конче треба 15 мільйонів доларів. Це мені нагадує фірму "Рога і копита", яка мала свого зіц-прєдсєдатєля, уповноважених по рогах і копитах, свого кур'єра і навіть водія з автомобілем, але нічого не виготовляла і тим паче не заготовляла. Зате чудово обналічувала вкрадене у Корєйка бабло.
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30.04.2021 22:30
+5
нет учёных - а кандидат наук на что ?
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30.04.2021 22:21
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Дуже дивно, а вона існує?
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30.04.2021 22:20 Відповісти
-- токо в платных камерах...*)
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30.04.2021 22:21 Відповісти
Это так теперь называется "Новичок V"?
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30.04.2021 22:21 Відповісти
нет учёных - а кандидат наук на что ?
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30.04.2021 22:21 Відповісти
А это примерно полгода.
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30.04.2021 22:22 Відповісти
Если у нас нет :
- ученых,
- научной базы,
- базы для проведения клинических испытаний
----------
И при этом, всякие кивы получают научные степени
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30.04.2021 22:25 Відповісти
Это самый сволочной министр.
А может этот юрист кроме медицины ещё расскажет о строении атома или составе дезоксирибонуклеиновой кислоты?
Это такое у ЗЕ-билов правило - надо нести пургу
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30.04.2021 22:27 Відповісти
Министр - да, возможно. Хотя лично мне там сложно выделить кого-либо. Но ты лучше почитай про компанию, которую возглавляет разработчик "украинской" вакцины Михаил Фаворов. Скорей всего его послали в США, послали в Рашке, так он решил хоть на лохах из Украины несколько лямов заработать.
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30.04.2021 22:38 Відповісти
Схера малюська о вакцине рассуждает, типа спец?
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30.04.2021 22:29 Відповісти
Малюська вже вчоний як і Ківа?
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30.04.2021 22:29 Відповісти
Малюську перебрасывают на место Степанова ? Рокировка ?
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30.04.2021 22:29 Відповісти
Нема ніякої української вакцини. Є якісь хитрі люди, яким конче треба 15 мільйонів доларів. Це мені нагадує фірму "Рога і копита", яка мала свого зіц-прєдсєдатєля, уповноважених по рогах і копитах, свого кур'єра і навіть водія з автомобілем, але нічого не виготовляла і тим паче не заготовляла. Зате чудово обналічувала вкрадене у Корєйка бабло.
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30.04.2021 22:30 Відповісти
Я бы так голословно не заявлял. Нет вакцины - не пройдет тесты, денег не получат. Будем посмотреть, есть или нет.
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30.04.2021 22:34 Відповісти
Ну ви ж розумний, не зебіл. 😁 Ви ж розумієте, що в Штатах напівтаємно розробити вакцину не можливо. Там на таке не поведуться. Зате в Україні є такий собі Нєлох, який клює на такі речі - в космос полетіти, власний супутник запустити, мільйони км доріг побудувати, власну вакцину замутити. Благо, що на ці ідеї гроші можна витрачати не власні, а б'юджетні.
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30.04.2021 22:39 Відповісти
Здесь Малюська прав. Если бы у Фаворова реально была стоящая разработка, то он без труда бы выпустил вакцину в США. Но там, видать, денег шарлатанам не дают. Мне до сих пор интересно, каким боком вакцина американской компании, работающей почему-то на рынках СНГ, а не в самих штатах, к украинской вакцине?
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30.04.2021 22:34 Відповісти
він про яку вакцину,від ковидла чи для кайфу?
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30.04.2021 22:35 Відповісти
о, вы не знаете какую вакцину варит моя бабушка ... за пару часов, сама, на кухне...
и не было случая, чтобы вакцина не прошла у нас клинические испытания с первого раза
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30.04.2021 22:36 Відповісти
потому как и этого идиота привлекли к пропихиванию фуфломицина - то у меня появились большие сомнения...
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30.04.2021 22:43 Відповісти
А ты каким боком к этому вопросу всезнайка
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30.04.2021 22:58 Відповісти
не-не-не! лучше уже индийский шмурдяк подождём,
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30.04.2021 23:04 Відповісти
Лекарство от Ковида называется ингибитор протеазы, разработано 10 лет назад, применяется для лечения гепатита С и ВИЧа, вполне успешно. Оно, как и всякое лекарство не дает 90 -й гарантии, но активирует и поддерживает организм против всех разновидностей рнк вируса, стоит дорого, вакцины дешевле, нас опять обманули. Тенофлавир, Ламуведин, я знал, но дал клятву не распространять, но Пфайзер уже это препарат обозначил, что знают трое знает и свинья.
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30.04.2021 23:12 Відповісти
Якщо державою керують ківи,чому б ублюдошним малюськам не займатись вірусологією ?
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30.04.2021 23:30 Відповісти
Яким боком ця пародія на міністра юстиції до фармацевтики?
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01.05.2021 00:20 Відповісти
z yakih pir ministr usticii stav specialistom po vakcinah?
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01.05.2021 08:00 Відповісти
чмошникофф стадо офигеть клоуны за наш счёт живут.. мы дэбилы такое терпеть но судьба такая ..КТО ОНИ ВСЕ ЭТИ УШЛЁПКИ
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01.05.2021 09:39 Відповісти
 
 