Українська вакцина від коронавірусу ще не пройшла клінічні випробування, - Малюська
Запустити виробництво української вакцини від коронавірусу можливо, але для цього потрібно, щоб вона пройшла клінічні випробування.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо того, що не вистачає лише кільканадцять мільйонів доларів для того, щоб запустити виробництво вакцини - це маніпуляція, тому що вакцина не пройшла клінічних випробувань. Будьмо об'єктивні. Будуть проходження клінічних випробувань - запустити виробництво не надто складно", - сказав він.
За словами Малюськи, існують об'єктивні обставини, які не дозволяють Україні запустити ні власну лінію з виробництва вакцини, ні базу для клінічних випробувань.
"У нас немає науковців, чи наукової бази, чи навіть бази для проведення клінічних випробувань, щоб зараз масово й швидко запустити. ... Є об'єктивні обмеження, які, скажімо так, зв'язують руки для того, щоб настало те, чого ми реально хочемо і намагаємось допомогти нашим громадянам", - підкреслив міністр.
Перед цим розробник української вакцини від коронавірусу Михайло Фаворов заявив, що препарат готовий і справа тільки в запуску лінії виробництва. На це, за його словами, потрібно близько 15 млн доларів.
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- ученых,
- научной базы,
- базы для проведения клинических испытаний
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И при этом, всякие кивы получают научные степени
А может этот юрист кроме медицины ещё расскажет о строении атома или составе дезоксирибонуклеиновой кислоты?
Это такое у ЗЕ-билов правило - надо нести пургу
и не было случая, чтобы вакцина не прошла у нас клинические испытания с первого раза