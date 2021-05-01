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Новости Санкции против России
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Санкции введенные Кремлем против чиновников Евросоюза являются необоснованными, - МИД Германии

Санкции введенные Кремлем против чиновников Евросоюза являются необоснованными, - МИД Германии

Представитель МИД Германии назвал санкции, введенные РФ против чиновников ЕС, необоснованными.

"Меры Российской Федерации - в отличие от мер, введенных ЕС в марте в отношении российских лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека - содержательно не обоснованы. Они дополнительно напрасно усложняют отношения с Россией", - заявил представитель германского министерства в Берлине в пятницу передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

По его словам, правительство ФРГ "отвергает" эти санкции.

В пятницу МИД РФ сообщил, что запрет на въезд на российскую территорию вводится в ответ на введенные 2 и 22 марта этого года Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия запретила въезд для восьми европейских политиков, в том числе и председателю Европарламента Сассоли

Ограничения установлены в отношении председателя Европарламента Давида Сассоли, члена французской делегации в ПАСЕ Жака Мэра, заместителя председателя Еврокомиссии Веры Юровой, руководителя прокуратуры Берлина Йорга Раупаха, главы лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотта, председателя национального совета Латвии Иварса Аболиньша, директора центра государственного языка Латвии Мариса Балтиньша и главы языкового департамента Эстонии Ильмара Томуска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба: Украина приветствует "антироссийскую" резолюцию Европарламента

Автор: 

Германия (6933) россия (95413) санкции (11263) Евросоюз (17082)


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Топ комментарии
+2
Германия чтовы понимаете в санкциях.
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01.05.2021 00:17
+2
Ващщето надабы гордитца....🤣🤣
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01.05.2021 00:21
+1
Я наприклад пишаюся !)
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01.05.2021 00:48
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Германия чтовы понимаете в санкциях.
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01.05.2021 00:17 Ответить
Ващщето надабы гордитца....🤣🤣
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01.05.2021 00:21 Ответить
Я наприклад пишаюся !)
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01.05.2021 00:48 Ответить
Ваша Панька Справа!
😁
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01.05.2021 00:51 Ответить
..Панська...вибачаюсь....))))
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01.05.2021 00:53 Ответить
Вибачено !)
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01.05.2021 01:02 Ответить
Посольство США в Росії припинило видавати візи. Громадяни паРаші та Білорусі для отримання візи повинні звертатися в посольство США в Києві.
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01.05.2021 01:03 Ответить
Ну не в Киеве допустим . они неплохо эти визы и в Прибалтике получают и быстрее чем у себя . Вот если бы им и Шенген притормозили то тогда действительно ой
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01.05.2021 01:41 Ответить
Чтобы поехать в страны Балтии, нужна...(сюриприз!) Шенгенская виза. А с учетом того, что ЕС закрыт для туристов, то визу в ЕС кацапы не получат. Следственно кроме ненавистных Украины и Грузии, больше поехать некуда за американской визой.
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01.05.2021 06:44 Ответить
поїхать на проспект Бандери ... рамантіка-підгорантіка.
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01.05.2021 08:09 Ответить
Неужели не понятно, что на все санкции Раша будет отвечать . Раша не утухнет НИКОГДА. Запретили въезд, Раша промолчит? Тогда я Микки Маус. Раша еще может рявкнуть, что СП-2 строить не будет, что для ФРГ, будет печально, а Рашка обойдется Китаем.
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01.05.2021 01:08 Ответить
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01.05.2021 01:41 Ответить
Не рашка, мордва ты недоразвитое, а свинособакия, не путай
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01.05.2021 06:54 Ответить
Северное дерьмо Путлер заблокирует...денег сейчас нет,но вы держитесь тама.....
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01.05.2021 04:40 Ответить
Вас, набутылочное, всегда будут мордой в говно
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01.05.2021 06:55 Ответить
Жесть, это ж как евро полит проститутки будут ездить за деньгами в рашку.
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01.05.2021 06:46 Ответить
 
 