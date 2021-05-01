Санкции введенные Кремлем против чиновников Евросоюза являются необоснованными, - МИД Германии

Представитель МИД Германии назвал санкции, введенные РФ против чиновников ЕС, необоснованными.

"Меры Российской Федерации - в отличие от мер, введенных ЕС в марте в отношении российских лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека - содержательно не обоснованы. Они дополнительно напрасно усложняют отношения с Россией", - заявил представитель германского министерства в Берлине в пятницу передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, правительство ФРГ "отвергает" эти санкции.

В пятницу МИД РФ сообщил, что запрет на въезд на российскую территорию вводится в ответ на введенные 2 и 22 марта этого года Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

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Ограничения установлены в отношении председателя Европарламента Давида Сассоли, члена французской делегации в ПАСЕ Жака Мэра, заместителя председателя Еврокомиссии Веры Юровой, руководителя прокуратуры Берлина Йорга Раупаха, главы лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотта, председателя национального совета Латвии Иварса Аболиньша, директора центра государственного языка Латвии Мариса Балтиньша и главы языкового департамента Эстонии Ильмара Томуска.

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