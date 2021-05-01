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ВОЗ рекомендовал вакцину Moderna для экстренного использования
Всемирная организация здравоохранения включила COVID-вакцину Moderna в список рекомендованных для использования при экстренных ситуациях. Это поможет распределить вакцину по системе СOVAX.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает AFP.
Это пятая одобренная ВОЗ вакцина.
Эксперты рекомендуют использовать вакцину для пациентов старше 18 лет.
Вакцины от коронавируса американских компаний Moderna и Pfizer-BioNTech в США исследуют на реакции у людей с аллергией. В испытаниях примут участие 3,4 тысячи человек в возрасте от 18 до 69 лет.
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И вааще, генетика - это лженаука.