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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ рекомендовал вакцину Moderna для экстренного использования

ВОЗ рекомендовал вакцину Moderna для экстренного использования

Всемирная организация здравоохранения включила COVID-вакцину Moderna в список рекомендованных для использования при экстренных ситуациях. Это поможет распределить вакцину по системе СOVAX.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает AFP.

Это пятая одобренная ВОЗ вакцина.

Эксперты рекомендуют использовать вакцину для пациентов старше 18 лет.

Вакцины от коронавируса американских компаний Moderna и Pfizer-BioNTech в США исследуют на реакции у людей с аллергией. В испытаниях примут участие 3,4 тысячи человек в возрасте от 18 до 69 лет.

Также читайте: Pfizer/BioNTech подали заявку на использование вакцины среди подростков от 12 до 15 лет

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Moderna (58)


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Прекращайте разводить русофобию!
И вааще, генетика - это лженаука.
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01.05.2021 06:32 Ответить
Вся медицина - лженаука, к гундяю нужно окаянным - на мАлитву, на покаяние.

ВООЗ рекомендувала вакцину Moderna для екстреного використання - Цензор.НЕТ 2771
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01.05.2021 12:32 Ответить
mode-RNA
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01.05.2021 09:10 Ответить
 
 