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ВООЗ рекомендувала вакцину Moderna для екстреного використання
Всесвітня організація охорони здоров'я включила COVID-вакцину Moderna в список рекомендованих для використання при екстрених ситуаціях. Це допоможе розподілити вакцину за системою СOVAX.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє AFP.
Це п'ята схвалена ВООЗ вакцина.
Експерти рекомендують використовувати вакцину для пацієнтів старше 18 років.
Вакцини проти коронавірусу американських компаній Moderna і Pfizer-BioNTech в США досліджують на реакції у людей з алергією. У випробуваннях візьмуть участь 3,4 тис. осіб у віці від 18 до 69 років.
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И вааще, генетика - это лженаука.