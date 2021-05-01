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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ рекомендувала вакцину Moderna для екстреного використання

ВООЗ рекомендувала вакцину Moderna для екстреного використання

Всесвітня організація охорони здоров'я включила COVID-вакцину Moderna в список рекомендованих для використання при екстрених ситуаціях. Це допоможе розподілити вакцину за системою СOVAX.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє  AFP.

Це п'ята схвалена ВООЗ вакцина.

Експерти рекомендують використовувати вакцину для пацієнтів старше 18 років.

Вакцини проти коронавірусу американських компаній Moderna і Pfizer-BioNTech в США досліджують на реакції у людей з алергією. У випробуваннях візьмуть участь 3,4 тис. осіб у віці від 18 до 69 років.

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вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Moderna (63)


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Прекращайте разводить русофобию!
И вааще, генетика - это лженаука.
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01.05.2021 06:32 Відповісти
Вся медицина - лженаука, к гундяю нужно окаянным - на мАлитву, на покаяние.

ВООЗ рекомендувала вакцину Moderna для екстреного використання - Цензор.НЕТ 2771
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01.05.2021 12:32 Відповісти
mode-RNA
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01.05.2021 09:10 Відповісти
 
 